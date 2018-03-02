Что подарить на 8 Марта? Идеи автомобильных подарков

Наступает самый прекрасный и светлый весенний праздник — Международный женский день. Мы, мужчины, в этот день хотим порадовать прекрасную половину человечества своим вниманием и приятными подарками. Так почему бы помимо традиционных цветов и конфет не преподнести автоледи в качестве презента то, что облегчит или сделает комфортнее жизнь с автомобилем?

Ниже мы предлагаем 8 недорогих вариантов подарков

1. Для девушек, ценящих уют и комфорт в салоне автомобиля, всегда пригодится вешалка для одежды. На нее можно повесить свою шубку или пиджак, чтобы не помять их. Конструкция крепления плечиков довольна проста — проблем с установкой и демонтажем не возникнет. Цена — 500 рублей.

2. Какие только автомобильные коврики сейчас не встретишь в продаже: резиновые, полиуретановые, текстильные, кожаные, меховые. Всевозможных форм и цветов. Список можно продолжать долго. Мы же наилучшим выбором считаем современные 3D-коврики. Они проектируются под конкретную модель автомобиля, поэтому ложатся на свои места идеально — нигде не топорщатся и не выпирают. При этом отлично выполняют свою основную функцию. Цена комплекта зависит от модели автомобиля, в среднем — от 2500 рублей.

3. Для того чтобы в багажнике тоже был порядок, все вещи лежали на своих местах и не летали по «кладовке» во время движения, предусмотрено множество полезных органайзеров и сеток. С их помощью можно обустроить багажное пространство по своему разумению. Цена — от 600 рублей.

4. Автоледи уже стала мамой и часто возит на машине маленького ребенка? Специально для нее придумали детский органайзер-накидку на сиденье. В него поместятся различные игрушки, бутылочки и баночки с питанием, средства гигиены и еще много всего полезного. Цена — 630 рублей.

5. Если у представительницы прекрасной половины есть собака, то незаменимым подарком будет специальная сетка, с помощью которой можно отгородить пространство салона от домашнего питомца. Это правильно и с точки зрения безопасности. Цена — 750 рублей.

6. Календарная весна уже наступила, но глядя за окно и на термометр этого не скажешь. Поэтому все еще актуально использование автомобильного одеяла для двигателя «Автотепло». С ним ждать прогрева автомобиля придется меньше, а сэкономленное время можно будет потратить на что-то более приятное. Например, на тот же сон. Чем не проявление заботы о любимом человеке? Цена зависит от модели автомобиля, в среднем — от 1700 рублей.

7. Считается, что с установкой цепей или браслетов противоскольжения, могут справиться только мужчины. Отчасти это так и есть. Уж больно много нюансов их использования. Но ведь девушки тоже застревают. И как им быть, если помощи на горизонте не видать? На этот случай рекомендуем доукомплектовать автомобиль универсальными накладками противоскольжения. Они существенно повышают проходимость, и их без особых затруднений сможет надеть даже представительница слабого пола. Цена — 1650 рублей.

8. Если же переживаете, что с установкой даже таких накладок противоскольжения девушка не справится, то подарите ей отлично себя зарекомендовавшие сенд-траки Z-трак. Для освобождения из скользкой западни достаточно всего лишь извлечь сегменты из сумки, скрепить их между собой в ленту и подложить под колесо. Что может быть проще? Цена за комплект — 1250 рублей.

Эти и многие другие автоаксессуары станут отличным подарком для автоледи. Но помните, главное все же не подарок, а забота и внимание. И не только в этот день!

Фото: фирмы-производители и depositphotos.com