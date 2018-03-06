Нервный водитель сзади: надо ли его пропускать

Разбираем непростые дорожные ситуации на заснеженной дороге, оказаться в которых может каждый. А как вы поступите исходя из собственного опыта и водительских навыков?

Итак, представьте. Со скоростью 50 км/ч вы приближаетесь к нерегулируемому перекрестку по главной дороге. Проезжая часть шириной около 9 м покрыта талым снегом. Впереди с включенным правым указателем поворота движется автобус. Его водитель принял правее, давая возможность другим водителям опередить его слева, не выезжая при этом на встречную полосу. С противоположной стороны перекрестка навстречу приближается грузовой автомобиль. В это время вы замечаете, что сзади вас поджимает такси, вынуждая прибавить скорость. Есть ли в этой ситуации опасность? Каковы будут ваши действия?

Ниже несколько вариантов развития событий. За один из них, оптимальный, на ваш взгляд, предлагаем проголосовать. А комментарии читайте на следующей странице.