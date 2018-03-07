Наши грузовики: все и даже больше

В свет вышла книга «Отечественные грузовые автомобили», рассказывающая о серийных моделях и опытных образцах отечественных заводов. Она стала третьей в серии изданий о нашем автомобилестроении.

Серия книг о советском и российском автопроме была начата еще в 2007 году. Тогда вышло первое издание книги «Отечественные легковые автомобили», позднее — ее второе издание, а затем — «Отечественные автобусы и троллейбусы».

Дошло дело и до грузовиков. Под одной обложкой авторы: обозреватель «За рулем» Сергей Канунников и известный автомобильный журналист Максим Шелепенков — собрали информацию о серийных моделях и опытных образцах, созданных на ста с лишним заводах России, СССР (до 1991 г.) и Российской Федерации вплоть до 2000 г. В книге почти 800 страниц и более 2600 (!) фотографий, в том числе редких, практически неизвестных.

Приобрести книгу можно на выставке ретромобилей «Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина», которая открывается сегодня в Сокольниках и продлится до 11 марта. На этой выставке наш издательский дом показывает на своем стенде первый советский легковой автомобиль НАМИ-1. Этой машине была посвящена публикация в самом первом номере «За рулем», который вышел в апреле 1928 года.

По всем вопросам можно обращаться по адресу skanunnikov@zr.ru.