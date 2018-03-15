Иномарка с пробегом из Европы: выгодно или нет?

Сколько стоит привезти подержанную машину из Европы? И стоит ли это делать?

В начале 1990‑х годов перегон подержанных машин из Европы приносил приличный доход. Но государство потихоньку тормозило поток автомобилей из-за бугра, используя в основном повышение таможенных ставок.

Кризис 2014 года, казалось, окончательно похоронил этот бизнес. Однако он все еще жив и предлагает российским автолюбителям интересные варианты.

Расклад вещей

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Сейчас добротные подержанные автомобили из Германии дороже аналогичных российских примерно на 10% от верхней планки рынка, зато они в куда лучшем состоянии, щедрее оснащены и зачастую имеют интересные сочетания типа кузова, двигателя и коробки передач, недоступные в России.

Возраст так называемых проходных автомобилей — от трех до пяти лет. Для них действует минимальная таможенная ставка. Например, для машины с дизельным двигателем 2.0 она равна 2,7 евро за кубический сантиметр рабочего объема - и за растаможку нужно отдать 5400 евро. Ввозя автомобиль постарше, заплáтите почти в два раза больше — 4,8 евро за кубик. А за автомобиль моложе трех лет дерут 48% от стоимости нового экземпляра, которую на таможне определяют по каталогу!

Привоз «под ключ» полноприводного универсала Audi А4 в возрасте от трех до пяти лет (B8, рестайлинг) с дизелем 2.0 и роботизированной коробкой обойдется примерно в полтора миллиона рублей (22 500 евро). Из них: 14 000 евро — цена автомобиля у продавца в Германии с вычетом НДС; 6500 евро — расходы на растаможку; 1000 евро — оплата перегона машины; около 1000 евро — оплата услуг фирмы по подбору.

Непонятная ситуация с системой ЭРА-ГЛОНАСС для подержанных машин частично разрешилась к концу лета 2017 года, но осталась сложной. Собственник автомобиля (или его представитель) должен сам купить оборудование, явившись в один из филиалов единственного дистрибьютора. К сожалению, пока они есть только во Владивостоке и Москве. Затем нужно установить систему в авторизованном сервисе — такие можно найти в любом регионе. Далее придется вернуться на таможенный пункт, где прошла первичная растаможка автомобиля, продемонстрировать установленную «эру» и соответствующий пакет документов — и, наконец, получить ПТС. Неопытному человеку будет очень сложно осилить такую эпопею. Это еще одна причина, почему имеет смысл обращаться к перегонщикам, которые всё сделают за вас.

Машины покупают только у юридических лиц. В этом случае действует так называемая цена нетто — с учетом возврата НДС после растаможки, который составляет 19% полной стоимости (брутто). Юридическими лицами обычно являются всевозможные аукционы и автохаусы (местные независимые дилеры). Интереснее покупать машины с лизинговых аукционов. Там автомобили существенно дешевле, вдобавок они не проходят предпродажную подготовку и действует строгая система оценки состояния. Часто такие машины выкупают автохаусы, слегка их облагораживают, освежают и на этом основании делают существенную наценку.

Доступ на самые интересные аукционы закрыт для рядовых покупателей. На них могут играть только автохаусы со стажем работы не менее десяти лет. Обычным частникам адресованы площадки с менее выгодными предложениями, а также самый крупный аналог наших сайтов с объявлениями о продаже машин — mobile.de. На нем помимо предложений от частников представлены и варианты от автохаусов.

В растаможке автомобиля в последние годы появился сложный момент — обязательно наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС. Поначалу перегонщики тратили много времени, чтобы оборудовать ею ввозимые машины, но примерно с середины 2017 года ситуация немного упростилась: сейчас «эру» устанавливают в авторизованных сервисах в среднем за 50 000 рублей — процедура полностью законна.

Самостоятельность и посредники

Рядовому человеку без опыта проблематично самостоятельно привезти автомобиль из-за кордона. Сложности могут подстерегать на любом этапе — начиная с подбора добротного экземпляра и заканчивая оформлением на таможне.

Профильные фирмы не всегда честны с клиентом. Большинство перегонщиков откровенно скручивают пробеги, чтобы получить больше прибыли, а некоторые и вовсе покупают битые машины и задешево возвращают им товарный вид по пути в Россию, например в Литве. Частая ситуация: покупатель ставит задачу найти определенный автомобиль с накатом не более 100 000 км. Подборщики отыскивают неплохой экземпляр в рамках оговоренной суммы, но с пробегом вдвое больше. После нехитрых манипуляций довольный клиент получает машину с жела­емым километражем.

Перегонщики предпочитают автомобили именно из Германии. Немецкие машины всегда были дешевле, вдобавок местную эксплуатацию можно назвать щадящей. К примеру, во Франции или в Бельгии автомобили со сходными пробегом и возрастом куда более уставшие (и кузов, и агрегаты), хотя и могут быть дешевле. Если машина накатала по Германии меньше 100 000 км, ее можно считать практически новой.

При всем при том все-таки надежнее обратиться к перегонщикам. Ведь в этом случае вы избежите проблем при растаможке и возврате НДС, а также огородите себя от откровенно кривых автомобилей. Не говоря уже об экономии на поездке за границу, которая требует приличных денег. Чтобы найти более-менее честную фирму, загляните на крупные форумы владельцев приглянувшейся модели. Довольно часто подборщики, специализирующиеся на этой марке, ведут там активные переговоры. Вы всегда можете почитать отзывы реальных форумчан, воспользовавшихся услугами этих посредников.

Самое ценное достоинство посредников — их партнерство с автохаусами. Для перегонщиков открывается доступ на любые аукционы и к базам данных по автомобилям. Используя базу автохауса, фирма-посредник быстрее оформляет все необходимые документы, решает многие вопросы за короткие сроки и избегает лишних затрат (комиссионные, ­предоплата, залог). Вдобавок опытные перегонщики оперативно проходят таможню.

Благодарим за помощь в подготовке материала команду ГутенВАГ (gutenvag.ru).



