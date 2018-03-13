Новые летние шины Cordiant Comfort 2 «За рулем» испытывал на дорогах теплой Португалии. Чем кроме акустического комфорта может похвастать новая резина от российского производителя?

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Тридцать лет назад экипаж журнала «За рулем» в составе Олега Богданова, Виктора Панярского и Владимира Соловьева совершил за 45 часов рекордный «беспосадочный» пробег Москва — Лиссабон на серийной вазовской «девятке». Тогда ее обули в дефицитный Michelin — отечественные шины не выдерживали длительного движения на высоких скоростях. Я же колесил по Португалии на кроссовере Mercedes-Benz GLC 250d, которому отрядили предсерийные летние шины Cordiant Comfort 2 SUV 235/65 R17 ярославского производства.

Поставить наши шины на престижную иномарку? А почему нет? У Кордианта 85‑летний опыт, мощный научно-технический центр, современные технологии, импортное оборудование и материалы. Заводы в Ярославле и Омске ежегодно выпускают пять миллионов легковых шин, их поставляют в 50 стран мира. Тесты проводят на международных полигонах, среди которых Test World в Финляндии и IADA в Испании. Cordiant лидирует по продажам зимних шин в России и хочет выйти в лидеры по «лету». Для этого и создали шины Comfort 2, которые пришли на смену флагманской модели Sport 3.

Асимметричный рисунок протектора — это комбинация из дюжины различных элементов (втрое больше, чем в шине предыдущего поколения). Диагональные микроканавки создают дополнительные микроповерхности, обтекаемые воздушным потоком, благодаря чему снижается звуковой резонанс.

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Исследования рынка показали, что россияне ждут от шин в первую очередь комфорта. Иными словами, во главу угла ставят плавность хода и низкий уровень шума, а уже затем идут ресурс, способствование экономии топлива, сопротивляемость аквапланированию, тормозные свойства и влияние на управляемость.

Для снижения шума конструкторы использовали асимметричный рисунок протектора из двенадцати чередующихся блоков, опытным путем подобрали оптимальную форму насечек в его центральной части. И добились того, что внешний шум составил 71 дБ. Показатель лучшей по этому параметру конкурирующей шины Bridgestone Turanza T001 — 69 дБ.

Боковины для улучшения плавности хода сделаны более эластичными, облегчен корд, и при этом индекс допустимой нагрузки остался прежним. Чтобы не пострадала управляемость, увеличили жесткость внешней части протектора. В составе смеси выросло содержание силики (диоксид кремния), что позволило уменьшить сопротивление качению и повысить топливную экономичность.

Технология Flex-Cor. Амортизационные свойства обеспечивают более эластичная боковина и новый ­облегченный материал корда.

Технология WET-Cor. Дуговые дренажные канавки отводят воду из внутренней части протектора и осушают область контакта внешней плечевой зоны.

Технология DRY-Cor. Курсовую устойчивость улучшают три сплошных ребра, устойчивость в поворотах — внешняя сторона протектора из крупных шашек с общим ребром ­жесткости.



Утверждают, что ходимость новых шин — около 97 000 км: разработчики наездили 30 000 километров по дорогам Ярославской области и рассчитали пробег до полного износа. Скорее всего, в реальной эксплуатации этот показатель окажется скромнее, но заявка все равно серьезная.

Весной в магазинах появятся шины Cordiant Comfort 2 самых ходовых типоразмеров, а до конца года обещают полный ассортимент — диаметром от 13 до 18 дюймов. О ценах пока молчат, но очевидно, что новинка будет дороже модели Sport 3.

Думаю, если пробег Москва — Лиссабон проводили бы сейчас, не исключено, что в списке рассматриваемой обувки оказались бы и шины Cordiant Comfort 2.