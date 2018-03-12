Девушки у красивых авто в Женеве-2018

Девушки (были опасения, что их заменят на таблички с характеристиками) и суперкары, по-моему, были, как всегда в автомобильной Женеве, на высоте. Пишу, еще не остыв от премьерных впечатлений и с весенними чувствами...


Как всегда, в лучах софитов блистали дорогущие автомобили с заоблачными мощностями и секундами разгона до сотни, которых у них становится все меньше. Подробно о всех (!) новинках я уже написал и рассказал на видео, здесь даю волю привлекательной женской силе. Что и говорить — красивые девушки всегда будут лучшим украшением автомобильной выставки. Кстати, здесь может быть и другое мнение, прошу читателей проголосовать за лучшее фото — на нем, как увидите, может быть и просто автомобиль без украшений.

Читайте и смотрите видео по ссылке.

Фото: «За рулем»
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