Девушки у красивых авто в Женеве-2018

Как всегда, в лучах софитов блистали дорогущие автомобили с заоблачными мощностями и секундами разгона до сотни, которых у них становится все меньше. Подробно о всех (!) новинках я уже написал и рассказал на видео, здесь даю волю привлекательной женской силе. Что и говорить — красивые девушки всегда будут лучшим украшением автомобильной выставки. Кстати, здесь может быть и другое мнение, прошу читателей проголосовать за лучшее фото — на нем, как увидите, может быть и просто автомобиль без украшений.
Читайте и смотрите видео по ссылке.
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