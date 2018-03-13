Что будет, если обогнать обгоняющего? Проверь себя на знание ПДД

Сейчас на наших дорогах какие только выкрутасы со стороны участников дорожного движения не увидишь. Обогнать того, кто уже выполняет обгон? В порядке вещей. А что говорят Правила дорожного движения по поводу подобных маневров?


Представьте ситуацию. По загородному шоссе, на котором для движения в каждом направлении отведено по три полосы, в правом ряду едут трактор, грузовой автомобиль и легковушка. Водитель грузовика, догнав трактор, решает его объехать. Водитель легковушки не желает дожидаться, пока водитель фуры закончит маневр, и решает опередить их обоих одновременно. Благо ширина проезжей части позволяет это сделать. Являются ли такие действия нарушением правил дорожного движения?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Разрешено ли водителю легкового автомобиля совершить маневр по указанной траектории?

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