Что будет, если обогнать обгоняющего? Проверь себя на знание ПДД

Как восстановить резьбу своими руками — видеоинструкция ЗР В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как самостоятельно восстановить резьбовое соединение, если деталь изготовлена из алюминия. Автомобили Олега Табакова — в жизни и в кино Вчера стало известно о том, что в Москве на 83-м году жизни скончался знаменитый актер и режиссер театра и кино Олег Табаков. «За рулем.РФ» долгое время вынашивал планы поговорить с руководителем МХАТа и «Табакерки» о его автомобильной жизни, но был вынужден откладывать эту идею в долгий ящик — с 2005 года мэтр практически не был доступен прессе из-за болезни. И все же попробуем составить его портрет по ранним зарисовкам. Mio отвечает — на вопросы и за качество своей продукции Видеорегистратор — устройство, без которого современный автомобилист не может чувствовать себя защищенным от мошенничества на дорогах и сложностей при разборах ДТП. Но чем же отличаются дешевые устройства безвестных брендов от продуктов крупных производителей и стоит ли переплачивать за бренд? Директор по продажам российского представительства компании Mio Алексей Степанов полагает, что да, стóит, только это называется не переплатой, а разумным вложением средств.