Что будет, если обогнать обгоняющего? Проверь себя на знание ПДД

Представьте ситуацию. По загородному шоссе, на котором для движения в каждом направлении отведено по три полосы, в правом ряду едут трактор, грузовой автомобиль и легковушка. Водитель грузовика, догнав трактор, решает его объехать. Водитель легковушки не желает дожидаться, пока водитель фуры закончит маневр, и решает опередить их обоих одновременно. Благо ширина проезжей части позволяет это сделать. Являются ли такие действия нарушением правил дорожного движения?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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