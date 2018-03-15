Потерял номер. А может его украли! Что делать?

Утеря автомобильных номеров — огромная проблема... по крайней мере так было еще несколько лет назад. Сейчас все решается довольно просто и быстро — только плати. Вопрос — кому?

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После Атого как страну охватила эпидемия краж регистрационных знаков с автомобилей (с целью получения выкупа за них), в 2013 году нам разрешили свободное приобретение дубликатов. Для этого нужно обратиться в любую уполномоченную организацию с паспортом или водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства. Заплатить от 650 до 900 рублей за номер. Пара номеров делается со скидкой: за 1100–1500 рублей. Это может пригодиться тем, у кого старые, но ухоженные машины с затертыми, побитыми коррозией номерами.

Адреса изготовителей дубликатов легко найти в Сети. Собственно изготовление занимает считаные минуты. Номера можно заказать даже не выходя из дома, онлайн, сфотографировав или отсканировав документы, приложив их к форме заказа и проведя электронный платеж. За доплату готовые таблички привезет курьер или их пришлют почтой. Пока вы делаете дубликат номера, ездить на автомобиле нельзя: штраф за такое нарушение составляет 5000 рублей. Наказанием может быть и лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Даже если на машине нет только одного номера. А за применение подложных (нарисованных, напечатанных номеров) прав можно лишиться на год.

В случае, если утрачены оба номера и есть подозрение, что они не потеряны, а именно украдены, нужно обязательно обратиться с соответствующим заявлением в полицию. Ведь ваши номера могут использовать как подложные на другой машине. Тогда в почтовом ящике вскоре могут появиться «письма счастья» — штрафы за нарушения, которых вы не совершали. Хорошо, если успеете их обжаловать, ведь на это отводится всего 10 дней.

Чтобы полностью оградить себя от проблем, связанных с кражей номеров, лучше пройти перерегистрацию транспортного средства. Если использовать сайт gosuslugi.ru, сделать это сейчас не так уж сложно. Однако в ГИБДД на осмотр машину придется везти на эвакуаторе.