Вчера стало известно о том, что в Москве на 83-м году жизни скончался знаменитый актер и режиссер театра и кино Олег Табаков. «За рулем.РФ» долгое время вынашивал планы поговорить с руководителем МХАТа и «Табакерки» о его автомобильной жизни, но был вынужден откладывать эту идею в долгий ящик — с 2005 года мэтр практически не был доступен прессе из-за болезни. И все же попробуем составить его портрет по ранним зарисовкам.

Первый автомобиль

«В первый свой каникулярный отпуск — на зимние каникулы после поступления в Школу-студию — я приехал в Саратов. Тогда в большой моде были широкие брюки. Как студент столичного театрального вуза я должен быть в шляпе (которую перекупил у своего однокурсника Алеши Малышева). Машина чужая. Снимал мой брат Женя». Кстати, кто угадает модель авто на фото? Фото из книги Табакова «Моя настоящая жизнь».

В своем первом кинодебюте в качестве актера в фильме Михаила Швейцера «Саша вступает в жизнь» Олег Табаков сыграл сына умершего секретаря райкома будучи третьекурсником в Школе-студии МХАТ. «Снявшись в 20 лет в первом фильме в главной роли, я заработал на машину — 16,5 тыс. рублей. „Победа“ стоила. Не могу сказать, что она мне таким уж тяжким трудом далась», — вспоминал Табаков в своем интервью журналу ОК!

Сплошные Волги

Ранее сын Олега Табакова Антон написал для «Сноба» рассказ об отце. Вот некоторые выдержки из него:

«Мне кажется, что машина у нас была всегда. И хотя папа менял автомобили достаточно регулярно, это всегда была Волга с неизменным номером 00–58 и всегда грязно-белого цвета. Белая — потому что таков был ее природный окрас, грязная же — поскольку я ленился ее мыть, а эта обязанность была целиком и полностью возложена на меня. Жили мы не то чтобы очень хорошо, поэтому в детстве я не думал, что машина является признаком благополучия. В моих глазах она долго оставалась лишь средством передвижения. И не всегда самым быстрым.

Папа всегда был очень консервативен и до распада Союза ни разу не изменил Волге. Хотя, как мне казалось, покупая маме Жигули, он с видимым удовольствием и как-то очень залихватски ехал на этой компактной машинке: что-то напевал, барабанил пальцами, постукивал по рулю. Потом пришли времена, когда разные деятели культуры стали приобретать иностранные автомобили и поглядывать в сторону западной технологии. Но и тогда папа говорил, что советский человек должен ездить на советской машине и он тоже будет ездить на советской машине, потому что в противном случае ему тяжело будет объяснять обожающим его простым согражданам, почему он позволяет себе «такую роскошь». Когда СССР не стало, эта философия себя исчерпала, и папа стал пересаживаться на иностранные джипы, большие и громоздкие».

На фото выше Табаков выходит из своего Lexus GX460.

Автомобили в кино

В первом советском шпионском сериале «Семнадцать мгновений весны» герой Олега Табакова начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг выходит из Хорьха-853А.

За свою карьеру в кино Олег Табаков сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие.

«Два фунта и три пенса — за такую сумму я могу совершить три витка вокруг земного шара, милейший!», — говорит, выходя из такси Mercedes-Benz W114/W115, гороиня Табакова Мисс Эндрю в «Мэри Поппинс, до свиданья!» (1983).

Разумеется, некоторые герои Табакова не обходились без автомобилей в кадре. В частности, в одном из эпизодов «Семнадцати мгновений весны», начальник политической разведки рейха Вальтер Шелленберг в исполнении Олега Табакова прибывает на аэродром Темпельхоф на подлинном Хорьхе-853А, чтобы встретить прилетевшего из Германии СС-обергруппенфюрера Карла Фридриха Отто Вольфа. Примечательно, что вторым, тюремным автомобилем, поджидавшим Вольфа, был советский УАЗ-452.

Во время съемок фильма «Шумный день» (1960), в котором Олег Табаков сыграл роль Олега Савина. В кадре актер на фоне ГАЗ-21 «первой серии» со звездой на радиаторной решетке. Такие Волги выпускались с 1956 по ноябрь 1958 года.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС, из книги Олега Табакова «Моя настоящая жизнь» и кинофильмов