Основным фактором при покупке аккумуляторной батареи более половины наших читателей считают стоимость, показал наш опрос. Вторым по важности стало значение тока холодного пуска. Своим мнением делится эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Критерием быстроты в мире спорткаров является, как известно, не скорость, а ускорение — время разгона до 100 км/ч. Свои самые быстрые модели Porsche сравнила с помощью драг-заездов и сняла захватывающее видео.
Современный мир переменчив: ушли в историю некогда знаменитые и уважаемые бренды, положение которых казалось непоколебимым. Но ведь в последние пару десятилетий на сцену вышли и новые автомобили, чьи имена для многих из нас непривычны до сих пор. Насколько успешными оказались новые бренды и чем они порадовали нас? А может, огорчили?
В день теста, когда XC60 шел по лесу первым, а Velar за ним, выпало рекордное количество снега. Глядя на то, в каких стиляг превращает свои новые модели Land Rover, я не стал слепо верить в «британца» как в спасателя и взял с собой крепкую лопату.
Восемь управляемых колес с шинами сверхнизкого давления, три режима движения, включая «краб», умение плавать... Болотоход Шаман, разработанный компанией «Авторос», способен не просто преодолевать болота и буераки, но делать это с комфортом для седоков и без урона для природы.
Десять новых автомобильных марок: зачем они нам?
Современный мир переменчив: ушли в историю некогда знаменитые и уважаемые бренды, положение которых казалось непоколебимым. Но ведь в последние пару десятилетий на сцену вышли и новые автомобили, чьи имена для многих из нас непривычны до сих пор. Насколько успешными оказались новые бренды и чем они порадовали нас? А может, огорчили?
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