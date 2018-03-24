Десять новых автомобильных марок: зачем они нам? Современный мир переменчив: ушли в историю некогда знаменитые и уважаемые бренды, положение которых казалось непоколебимым. Но ведь в последние пару десятилетий на сцену вышли и новые автомобили, чьи имена для многих из нас непривычны до сих пор. Насколько успешными оказались новые бренды и чем они порадовали нас? А может, огорчили? Lada Vesta SW из парка ЗР: и не стыдно перед «копейкой»? Универсал Лада Веста SW из редакционного парка подкинул первые проблемы. Мертвый чемпион, мешок камней на шее и самый дорогой руль 18 невероятных фактов о Формуле-1, очередной сезон которой стартует в эти выходные.