Десять новых автомобильных марок: зачем они нам?

Современный мир переменчив: ушли в историю некогда знаменитые и уважаемые бренды, положение которых казалось непоколебимым. Но ведь в последние пару десятилетий на сцену вышли и новые автомобили, чьи имена для многих из нас непривычны до сих пор. Насколько успешными оказались новые бренды и чем они порадовали нас? А может, огорчили?

Десять новых автомобильных марок: зачем они нам?

  • Марки, сошедшие со сцены во второй половине прошлого и даже в начале нынешнего столетия, мы вспоминали здесь.
  • Самые провальные автомобили XXI века вы найдете по этой ссылке.
  • Фото и истории машин с трудной судьбой — тут.

Фото: фирмы-производители

Десять новых автомобильных марок: зачем они нам?
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