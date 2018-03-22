Мультимедиа по-новому: автомобильные головные устройства Pioneer

Звуковые настройки всегда были одной из самых сильных сторон аппаратов Pioneer. Сразу же отметим 13-полосный эквалайзер — у предшественников этих моделей в арсенале имелся только 5-полосный. А это означает, что новые аппараты имеют больше возможностей, чтобы получить нужный характер звучания.

Другая важная функция, которой обзавелись Pioneer AVH-A101 и AVH-A200BT — Time Alignment. С ее помощью можно задерживать сигнал в отдельных каналах на доли секунды, тем самым виртуально «отодвигая» динамики. Задержки — это вообще очень мощное средство настройки звукового поля, позволяющее создать правильную звуковую сцену или объемное звучание в салоне автомобиля.

Частотные фильтры — относительно привычное оснащение современных головных устройств, однако прогресс виден и тут. В Pioneer AVH-A101 и AVH-A200BT есть возможность не только выбрать частоты настройки каждого фильтра, но и их крутизну.

Для тех, кто не расстается со смартфоном

Теперь перейдем к оснащению. Если вы активно используете ваш смартфон как плеер, то наверняка в нем содержится немалое количество музыки. Подключаете его к USB обычным кабелем (в режиме MTP) и получаете доступ к его музыкальному содержимому, как будто это обычная USB-флешка.

А можно поступить иначе — воспользоваться возможностями протокола AOA 2.0, выбрав в настройках соответствующий режим. Pioneer сам распознает смартфон при подключении к USB, и музыка, которую вы будете запускать на смартфоне, будет воспроизводиться через автомобильную аудиосистему. Причем можно пользоваться любыми привычными для вас приложениями, а музыка необязательно должна быть записана в памяти самого смартфона. Это может быть и интернет-радио, и подкасты, и прочие стриминговые и облачные сервисы.

Новые возможности традиционных технологий

Отдельно отметим Bluetooth в «двухсотой» модели. Модуль поддерживает одновременное соединение сразу с двумя смартфонами, а вообще может держать в своей памяти до 5 смартфонов. Технология Wide Band Speech позволяет передавать голос в режиме hands-free с таким качеством, что создается ощущение чуть ли не реально присутствующего рядом собеседника.

В режиме передачи потокового аудио можно объединять плейлисты нескольких смартфонов в один общий плейлист и управлять навигацией по медиатеке уже не со смартфона, а с самого головного устройства. В общем, если вы привыкли относиться к Bluetooth с пренебрежением, AVH-A200BT наверняка заставит изменить свое мнение к этой технологии.

Споем?

AUX-вход здесь тоже не такой, как у всех. В моделях Pioneer AVH-A101 и AVH-A200BT реализован режим «Караоке». При подключении отдельного микрофона и активации этого режима вы получаете возможность слышать свой голос в динамиках автомобильной аудиосистемы. В качестве аккомпанемента можно использовать музыку с CD, USB-флешки или смартфона. Конечно, никто не призывает вас петь за рулем, но вот пассажирам это совсем не запрещается, да и на пикниках такая возможность окажется весьма кстати. Опять же, для экскурсоводов это тоже незаменимая функция. А еще к AUX-входу можно подключить не только микрофон, но и даже… гитару со звукоснимателем. Как вам такое?

Еще больше возможностей

Для расширения звукового потенциала в Pioneer AVH-A101 и AVH-A200BT предусмотрены три пары линейных выходов, к которым можно подключить отдельные усилители. И снова мы видим возросшие возможности — у предшественников, как и у большинства аппаратов в этой ценовой группе, было только по две пары.

Плюс к этому в аппаратах имеется дополнительные видеовыходы. К ним можно подключить, например, внешние мониторы для пассажиров заднего ряда сидений. Разумеется, есть отдельный вход для подключения камеры заднего вида (изображение с нее будет автоматически выводиться на экран при включении задней передачи). Уже упомянутый AUX-вход на деле является универсальным, к нему можно подключать не только аудио-, но и видеоисточники — от какого-нибудь медиаплеера до игровой приставки с выводом изображения на экран Pioneer.

Больше, чем просто удобно

Ну и напоследок отметим эргономику. В этом основной тон всегда задает экран, а у Pioneer AVH-A101 и AVH-A200BT используются 6,2-дюймовые экраны Clear Type с чувствительной резистивной сенсорной матрицей последнего поколения. Нет необходимости «прожимать» ее пальцем, экран реагирует на легкое нажатие. Реакции аппарата быстрые, без раздражающих задержек. К тому же сама ЖК-матрица имеет хорошее разрешение, яркие и сочные цвета и немалые углы обзора. Дополнительный бонус — возможность кастомизации подсветки кнопок. Можно легко настроить их цвет под штатную подсветку панели автомобиля или же подобрать свой собственный, наиболее комфортный оттенок.





Что в итоге?

Несмотря на начальное положение в модельном ряду Pioneer, рассмотренные сегодня аппараты имеют очень привлекательное оснащение и продуманы в мелочах. Широкие возможности настройки звука, включая 13-полосный эквалайзер и поканальные задержки; поддержка не только CD, DVDи USB-носителей, но и работа с Android-смартфонами; три пары RCA-выходов и входы для подключения сторонних источников; кастомизируемая подсветка и отличный экран — все эти «мелочи» делают Pioneer AVH-A101 и AVH-A200BT одними из самых привлекательных моделей в своей ценовой категории.