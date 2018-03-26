Утилизационный грабеж: как подорожают машины после 1 апреля

Не успели российские потребители привыкнуть к ценникам на автомобили, взлетевшим после обвала рубля почти в 1,5 раза, как производители грозят очередным повышением. На этот раз поводом стало увеличение акцизов для мощных машин и грядущая индексация утилизационного сбора. Его размеры уже утверждены правительством, поэтому традиционное обновление прайс-листов в начале года, судя по всему, было неокончательным.

Это не шутка





Автопроизводители традиционно повышают цены на машины нового модельного года с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и многих других рыночных и экономических факторов. Несмотря на то что прайс-листы на автомобили 2018 года выпуска уже обновили практически все участники рынка, стоит ожидать очередной волны повышения цен. Дело в том, что основными факторами, влияющими на ценообразование в этом году, стали повышение акцизов на автомобили мощностью свыше 200 л.с. и индексация утилизационного сбора. Его размер, наконец-то утвержденный правительством, увеличился, как и объявлялось ранее, в среднем на 15% по всем видам автомобильной техники. Однако для легковых машин повышение оказалось куда более значительным — вплоть до 90%.

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Так, с 1апреля 2018 года утилизационный сбор на автомобили с объемом двигателя до 1 литра вырастет на 16% (до 33 тыс. руб.), в самой массовой категории с моторами 1–2 литра — на 90% (до 84 тыс. руб.), 2–3 литра — на 49% (до 126 тыс. руб.). На машины с двигателем объемом 3 литра и выше ставки не изменились. Таким образом, больше всего «за утилизацию» пострадает сегмент легковых машин с двигателем объемом 1–2 л, которые являются наиболее востребованными у российских покупателей.

При этом для автопроизводителей, имеющих локальную сборку в России, данный налог компенсируется за счет промышленных субсидий от государства. На эти цели правительство уже выделило из бюджета более 102 млрд рублей в 2018 году. А вот на ценах импортных иномарок повышение утильсбора может сказаться весьма болезненно, учитывая, что они и без того дороже локальных моделей. По словам участников рынка, умеренная индексация утилизационного сбора в большинстве случаев уже была заложена в стоимость автомобилей 2018 модельного года, однако произошедшее повышение оказалось просто экстремальным, поэтому дополнительного роста цен избежать, увы, не удастся.

К примеру, в BMW уже рассматривается возможность корректировки прайс-листов на новые автомобили BMW и Mini, ожидая, что в целом по рынку цена затронутых индексацией утильсбора машин увеличится в среднем на 50–60 тыс. рублей. В Nissan заявили, что скорректированные коэффициенты по данному налогу могут сказаться исключительно на стоимости импортируемых автомобилей Juke и GT-R, тогда как модели российского производства не будут затронуты нововведением. Компания Hyundai, которая все свои легковые машины выпускает в России, также планирует сохранить цены после индексации ставок утильсбора с 1 апреля. И хотя расходы автопроизводителей в связи с этим вырастут фактически одномоментно, большинство из них, скорее всего, будут повышать цены поэтапно, дабы не отпугнуть покупателей. В любом случае новые тарифы за утилизацию в конечном итоге обеспечат удорожание новых машин вплоть до 15%. Для сравнения, за весь прошлый год ценники в автосалонах выросли в среднем на 5%.

«Девальвация рубля, который в последнее время демонстрирует относительную стабильность, уже не оказывает такого влияния на ценники, как прежде, поскольку с начала кризиса 2014 года подавляющее большинство автопроизводителей уже привели цены в соответствие с текущим уровнем национальной валюты. Таким образом, в совокупности с индексом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями от 2018 года повышение цен может составить до 10–15% в зависимости от бренда и модели автомобиля», — прогнозирует руководитель направления Audi, Porsche, BMW департамента продаж ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

По мнению директора по маркетингу компании «Рольф» Юлии Овчинниковой, для отдельных моделей повышение издержек производителей в связи с ростом акцизов и утилизационного сбора может доходить до 8–10%. Это изменение будет заложено в цену автомобилей наряду с обычным инфляционным удорожанием, которое в течение года составляет примерно 5%.

Ладная арифметика

Lada Vesta SW Cross

Напомним, впервые о планах повысить утильсбор стало известно в конце прошлого года: индексация должна была произойти с 1 января, однако правительство никак не могло утвердить ее размер. Между тем автопроизводители не стали дожидаться ясности с увеличением налога, чтобы поднять цены на машины нового модельного года. Одним из первых в 2018 году это сделал АВТОВАЗ, причем в отличие от многих конкурентов, которые переписывали прайс-листы поэтапно, удорожание коснулось сразу всех моделей Lada. Как отмечают в пресс-службе АВТОВАЗа, в компании четко отслеживают ценообразование своих конкурентов, и, как правило, цены на Лады более агрессивны: они меняются реже и обычно на меньший процент.

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Однако в абсолютном выражении вазовские модели подорожали сильнее многих конкурентов. Так, стоимость Lada Vesta увеличилась на 15–36 тыс. рублей, внедорожник Lada 4x4 прибавил в цене от 8 до 17 тыс. рублей в зависимости от комплектации, а высокий хэтчбек XRAY стал дороже на 15 тыс. рублей. Для сравнения, ценники на Kia Rio в большинстве комплектаций и Chevrolet Niva выросли на 10 тысяч. Удорожание наиболее доступных моделей Lada — Granta и Kalina — составило 10–14 тыс. рублей, в то время как для выпускаемых на той же вазовской платформе автомобилей Datsun прибавка составила 7 тысяч. При этом с августа должно начаться производство обновленного семейства Granta, в которое будут входить и модификации нынешней Калины (хэтчбек и универсал), а значит, цены на рестайлинговые автомобили наверняка вырастут еще больше.

На этом фоне узбекский Ravon не стал увеличивать стоимость своих моделей Nexia и R2, хотя отменил на автомобили 2018 года выпуска действовавшее ранее специальное предложение. В то же время седан R4 подорожал на 10–20 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, а цены на Джентру были повышены еще в конце прошлого года.

Как отмечает директор по продажам Lada в ГК «Терра-Авто» Игорь Бадер, несмотря на рост цен, автомобили Lada по-прежнему остаются одними из самых доступных в своем классе. Показательно, что та же Vesta, которая подорожала сильнее всего, предлагается от 570 тыс. рублей, тогда как ценник ближайшего конкурента — Kia Rio — стартует от 695 тыс. рублей. Удорожание Lada Granta и Kalina, по мнению эксперта, вряд ли скажется на их конкурентоспособности в сравнении с моделями Datsun и Ravon, поскольку эти автомобили охватывают разные аудитории за счет разных типов кузовов, вариантов двигателя и комплектации.

С оглядкой на конкурентов

Ценник на Kia Rio X-Line в этом году обновлялся уже дважды.

Компания Kia, которая обычно корректирует свои прайс-листы позже конкурентов, в этом году решила изменить своей традиции, объявив цены на модели 2018 производственного года в числе первых. Согласно исследованию агентства «Автостат», меньше всего удорожание коснулось автомобилей семейств cee’d, pro cee’d, Cerato, Picanto и Soul — их цена выросла лишь на 5 тыс. рублей. Седан Rio, кроссоверы Sorento и Sportage, а также бизнес-седан Optima подорожали на 10 тысяч, как и кросс-хэтчбек Rio X-Line, который, правда, в марте еще раз обновил свой ценник на столько же. Внедорожник Mohave прибавил в цене 50 тыс. рублей, представительский седан Quoris стал дороже на сотню тысяч. А вот флагманский кроссовер Sorento Prime с выходом обновленной версии стал доступнее — новая базовая комплектация оказалась на 235 тыс. рублей дешевле по сравнению с прежним стартовым ценником этой модели.

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В то же время ряд автопроизводителей в начале года повысили цены не на все свои модели, сохранив стоимость некоторых из них без изменений. Это касается таких марок, как УАЗ, Ford, Nissan, Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, Mitsubishi и др. К примеру, у Renault на 10–15 тыс. рублей подорожали седан Logan, хэтчбек Sandero и его внедорожная версия Sandero Stepway, внедорожник Duster прибавил в цене от 15 до 27 тыс. рублей, а кроссовер Kaptur — от 15 до 30 тысяч. Флагманский внедорожник Koleos и фургон Dokker пока продаются по прошлогодним ценникам.

Mitsubishi также повысила цены только на модели, которые производятся в России. Так, стоимость кроссовера Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска «потяжелела» на 10–30 тыс. рублей, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подорожал на 50 тыс. рублей во всех своих комплектациях. Впрочем, стоит напомнить, что благодаря запуску локальной сборки этой модели прошлой осенью цены на Pajero Sport были снижены на 200 тыс. рублей. Что касается импортных моделей Mitsubishi, то машины 2018 года выпуска пока еще не успели приехать в Россию, поэтому и новые цены на них до сих пор не установлены, пояснили в пресс-службе японской марки.

По словам Юлии Овчинниковой, в массовом сегменте цена является очень важным критерием выбора. Поэтому производители, стремящиеся увеличить или по крайней мере удержать долю рынка, по возможности сдерживают рост цен на свои ключевые модели. В то же время они не могут работать в убыток, и со временем цены будут проиндексированы на весь модельный ряд.

Самые доступные — по прежней цене

Большинство автопроизводителей, в особенности в массовом сегменте, во многом осуществляют корректировку стоимости с оглядкой друг на друга, отмечает, в свою очередь, Константин Авакян. При этом важно учитывать, что помимо стоимости по прайс-листу конечная цена для покупателя складывается из программ поддержки продаж от импортера, государства, дилера. Таким образом, незначительное увеличение стоимости по прайс-листу может быть компенсировано большей скидкой.

Volkswagen Polo

При повышении цен на свои модели автопроизводители зачастую оставляют неизменным стартовый ценник. Так в этом году поступил Volkswagen, чей бестселлер Polo в базовом оснащении по-прежнему предлагается за 599,9 тыс. рублей, тогда как остальные комплектации этого седана подорожали на 15–20 тыс. рублей. Toyota и вовсе снизила начальную стоимость своего кроссовера RAV4 — до 1 млн 449 тыс. рублей, что позволило модели участвовать в госпрограммах «Первый...» и «Семейный автомобиль», где ценовая планка составляет как раз 1,45 миллиона. Впрочем, спрос на автомобили в базовых версиях во многом зависит от их наполнения и может сильно отличаться в зависимости от сегмента. По данным компании «Рольф», у бюджетных моделей, например, стартовые комплектации иногда заказывают корпоративные клиенты, а частные покупатели, как правило, предпочитают выбрать автомобиль уже с набором опций, необходимых для комфортной езды.

Китайцы демпингуют?

На фоне общего удорожания новых автомобилей особняком идет ряд китайских производителей, которые, напротив, снизили стоимость отдельных моделей. Так, кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 в некоторых комплектациях стали доступнее на 10–50 тыс. рублей, в то время как цены остальных их версий, равно как и стоимость Tiggo 2, остались без изменений. У FAW хэтчбек Oley подешевел более чем на 12 тыс. рублей, а кроссовер Besturn X80 — аж на 150 тысяч. Кроме того, компания Geely на 17 тыс. рублей снизила цену кроссовера Emgrand Х7, кроме топовой комплектации, стоимость которой не изменилась. А вот лидер китайского сегмента — Lifan — в 2018 году поднял цены на все свои модели в среднем на 4–5%, от 30 до 40 тыс. рублей.

Впрочем, по словам гендиректора ГК «Долавто» Владимира Янчука, именно Lifan проводит наиболее взвешенную ценовую политику, тогда как остальные автопроизводители на протяжении последних двух лет задирали ценники, что привело к обвалу спроса и мизерным продажам в нашей стране. «Но даже эти повышения цен не компенсируют потери от ведения бизнеса китайцев в России, а дальше увеличивать стоимость автомобилей не позволяет рынок. Поэтому большинство китайских брендов устремились в более высокие сегменты в основном с моделями SUV, на которых выше маржинальность», — констатирует Владимир Янчук.

Автомобили китайских брендов изначально позиционировались как более доступные, ценовое преимущество уже «учтено» в спросе и является важным критерием выбора, отмечает Юлия Овчинникова. По ее словам, в целом у китайцев сложилась своя аудитория, но она небольшая, и чтобы ее расширить, одной доступной цены недостаточно.

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