На программы поддержки спроса в 2018 году выделят более 13,5 млрд рублей

При этом не все программы будут продолжены в текущем году, напомнил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга заявил, что автопроизводители в этом году получат промышленных субсидий на более чем 102 млрд рублей. На адресные программы поддержки спроса в автомобильной промышленности выделено 13,5 млрд рублей. При этом программа обновления парка продолжена не будет, так как «ключевую задачу она уже выполнила», передает его слова ТАСС.

Сейчас хорошо справляются со своими задачами адресные программы, запущенные в 2017 году. Они привлекли на рынок новых покупателей, которые ранее не могли себе позволить автомобиль — это молодые люди и многодетные семьи.

На программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2018 году выделено 7,5 млрд рублей, на программу «Льготный автолизинг», в том числе «Свое дело» и «Российский тягач», — 6,1 млрд рублей.

Кроме того, Денис Мантуров напомнил, что правительство согласовало стратегию развития автопрома до 2025 года. Подробности программы пока неизвестны, министр отметил лишь, что уровень локализации будет теперь рассчитываться не в процентах. Будут учитываться конкретные требования по выполнению технологических операций в производстве двигателей, коробки передач и электронных систем автомобиля.

Аналитики компании EY и конкурирующей PwC утверждают, что в ближайшие три года спрос на легковые автомобили в России восстановится практически до докризисного уровня.

В декабре прошлого года Минпромторг решил ограничить участие автопроизводителей в льготных программах кредитования тем, что все машины должны быть оснащены терминалами ЭРА-ГЛОНАСС отечественного производства.



Фото: Евгений Ткачев/ТАСС