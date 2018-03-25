Геральд Киллманн, Toyota: Гибриды придут на смену дизелям

Завершившийся на прошлой неделе Женевский автосалон оставил после себя неизгладимый след. Представленные на нем новинки заставили задуматься о новых тенденциях. О некоторых из них мы поговорили с Геральдом Киллманном, вице-президентом европейского офиса Toyota Motor, отвечающим за R&D.

Геральд Киллманн, вице-президент Toyota Motor Europe, отвечающий за R&D

Ряд производителей уже заявили о том, что дизельной эпохе приходит конец: дальнейшее соответствие моторов на дизельной тяге все ужесточающимся эконормам невозможно. Как на эту новость отреагируют европейские покупатели, так полюбившие дизели?

Мне кажется, что гибридная технология должна показаться европейским водителям весьма интересной альтернативой. Если проанализировать показатели наших продаж, можно отметить их стабильный рост в течение последних лет, причем продажи гибридных автомобилей активно растут, а вот продажи машин с дизельными двигателями снизились. В 2014 году доля автомобилей с дизельными двигателям в объеме наших продаж составляла 26%. В прошлом году она снизилась до 15%. Это с учетом модели Land Cruiser и других подобных автомобилей.

Если принять во внимание только легковые автомобили, то доля дизельных моделей не превышает 10%. Возьмем для примера Auris. В Женеве мы представили новую модель, а в прошлом году она продавалась так: на дизельные модификации пришлось 6%, на гибридные — 68%, хотя линейка силовых агрегатов включает один гибридный привод, два бензиновых и два дизельных двигателя.

Решение пришло само собой. И это объясняет, почему сегодня мы демонстрируем в основном гибридные модели. Мы привезли два гибридных автомобиля и один автомобиль с дизельным двигателем. Что касается дизельных двигателей, то их поклонники легко переключаются на гибридные модификации.

Новый Toyota Auris был представлен на Женеве-2018 в гибридной версии

То есть можно сказать, что электромобили и гибридные модели приходят на смену автомобилям с дизельными двигателями? Если это так, готовы ли автопроизводители к такой смене?

Я бы не сказал, что электромобили заменяют собой автомобили с дизельными двигателями. Покупатели этих автомобилей очень отличаются друг от друга. На электромобилях сложно преодолевать большие расстояния. Электромобили не очень хороши для перевозки тяжелых грузов или буксировки, поэтому они не подходят для коммерческого применения. Честно говоря, для таких вариантов оптимальной альтернативой мы считаем топливные ячейки. Более правдоподобной кажется замена на электромобили компактных автомобилей с бензиновыми двигателями. Параллельно мы будем предлагать автомобили на топливных ячейках.

На сегодняшний день автомобили на электрической тяге не слишком широко распространены. Пройдет еще довольно длительное время, пока и они, и автомобили на топливных ячейках займут заметную долю рынка. Уже сегодня можно приобрести гибридные автомобили, которые не исчезнут сразу с появлением электромобилей и автомобилей на топливных ячейках. Мы полагаем, что гибридный привод на базе двигателя внутреннего сгорания будет присутствовать на рынке еще много-много лет.

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И все же гибридные технологии — временное решение?

Гибридные автомобили не являются временным решением. С нашей точки зрения, это долгосрочное решение. Мы начали более 20 лет назад. Сейчас мы выпускаем четвертое поколение гибридных автомобилей и работаем над следующим. Мы считаем, что гибридные автомобили несут в себе экологические преимущества. Они обладают отличными ходовыми характеристиками, ими приятно управлять, в них комфортно. И все это весьма доступно для покупателей. Важнее всего для нас то, что мы можем сделать эту технологию демократичной. То есть применять ее не только в автомобилях премиум-класса, которые могут позволить себе лишь некоторые люди, а в автомобилях всех сегментов.

И если говорить о том, как гибридный привод способствует долгосрочной защите окружающей среды, то следует отметить, что его применение ведет не просто к снижению выброса СО 2 . В городских условиях гибридный автомобиль движется на электротяге 30–50% времени, и это без учета этапа замедления или стоянки. В это значение входит только время движения на электрической тяге. Выходит, что такой автомобиль способен ехать без вредных выбросов, отопление салона не является проблемой, инфраструктура не нужна. Вот почему в такой технологии нам видится реальное, доступное прямо сейчас решение, а также долгосрочные перспективы. Мы полагаем, что гибридные автомобили пробудут на дорогах до 2030–2040 годов.

Новый Toyota Auris

На мой взгляд, в настоящее время для электромобилей характерны два недостатка: малый запас хода на одной зарядке и высокая стоимость аккумуляторной батареи. Каких реальных изменений следует ожидать по этим двум направлениям в обозримом будущем?

Эти два недостатка неоспоримы, при этом имеются и другие причины малого количества электромобилей на рынке. Стоимость аккумуляторных батарей снижается, пусть и медленно. Поэтому нужно реально оценивать возможную стоимость аккумуляторных батарей в будущем, помня о том, что цена на литий, например, растет. Все это подталкивает нас к мысли о том, что электромобили будут востребованы там, где реально имеется необходимость в полном отсутствии вредных выбросов. С другой стороны, на данный момент мы считаем свою гибридную технологию доступной. Она способна исключить вредные выбросы в большинстве ежедневных режимов движения. При этом она не слишком дорогая, исключает необходимость заряжать аккумуляторную батарею и обеспечивает эффективную работу отопителя, что очень важно в такой стране, как Россия.

Между тем мы в России все еще далеки от экологически чистых технологий, что объясняется неразвитостью инфраструктуры и холодным климатом. По опыту продажи электромобилей и гибридных автомобилей в странах Скандинавии можно сказать, боятся ли электромобили холодного климата?

Электромобили с аккумуляторными батареями имеют такой недостаток. При низкой температуре мощность аккумуляторной батареи снижается, а для обеспечения комфорта в салоне большое количество энергии приходится затрачивать на отопление. Это отрицательно сказывается на запасе хода. Поэтому для таких условий применения оптимальным нам кажется уже доступный сегодня гибридный привод, а в будущем лучшей альтернативой будет технология с топливными ячейками. Рабочая температура системы привода с топливными ячейками составляет 70–80 градусов. Благодаря этому отопление салона не представляется проблемой, а вредные выбросы при этом отсутствуют. Но это отдаленная перспектива, причем не только для России, но и для Европы. Количество автомобилей с топливными ячейками на сегодняшний день мало. Пройдет определенное время, пока такие автомобили перестанут быть редкостью на дорогах, как это было с гибридными автомобилями.

Представленная в Женеве Toyota GR Supra Concept вопреки нашим ожиданиям, увы, лишь концептуальное купе. Но, похоже, что в серию двухдверка пойдет именно с прежним названием.

Одним из наиболее ярких экспонатов компании Toyota Motor является модель Auris Hybrid. Почему вы не показываете ее салон?

Продажи этой модели запланированы на начало 2019 года, поэтому мы хотим оставить что-нибудь, что можно будет показать позже.

Вы хотите сказать, что салон готов к показу, но у вас имеются причины скрывать его?

Я бы назвал это частью стратегии выпуска новой модели на рынок. Но да, салон готов.

И последний вопрос, г-н Киллманн. На каком автомобиле вы ездите каждый день? Почему вы остановили свой выбор на нем?

Я вожу Тойоту CH-R. Мне просто нравится ее стиль — он неповторим.