Самые успешные электромобили в истории. Рейтинг ЗР Хотим мы того или нет, но электромобили в разных видах упорно проникают в нашу жизнь, хотя их история началась далеко не вчера и даже не позавчера. Пока «чисто электрические» машины занимают в мировых продажах очень скромные позиции. Модели, вошедшие в наш рейтинг, в сумме разошлись тиражом лишь около 0,9 млн экземпляров. К слову, в нашей стране на сегодняшний день и вовсе всего около 1100 электромобилей, из которых почти половина — Nissan Leaf, и лишь около ста отечественных Lada Ellada. Где остановиться? Проверь себя на знание ПДД С каждым годом пробок на наших дорогах становится больше — даже в небольших городках они уже не редкость, что уж говорить про мегаполисы. Поэтому описанная в задаче ситуация встречается все чаще и чаще. Как же правильно поступить, чтобы не нарушить ПДД и не нарваться на штраф? Прокачиваем автомобиль, экономя на магнитоле Большинство современных автомобилей даже последних годов выпуска оборудованы штатными кассетными магнитолами или их вариантами с CD-дисками. Однако этот способ хранения звука уже устарел, фонотеки хранят в цифровом виде на съемных носителях. Наилучшим и бюджетным способом воспроизведения аудио с них являются автомобильные FM-трансмиттеры.