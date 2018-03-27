Прокачиваем автомобиль, экономя на магнитоле

Это компактные устройства, питающиеся от прикуривателя. Они преобразуют файлы, сохраненные на картах памяти или флэш-носителях, в радиосигнал, который потом воспроизводит штатный приемник автомобиля. Очевидно, самый большой плюс этой системы в том, что можно наконец слушать музыку через существующий стереофонический МР3-спикер и вам не придётся носить с собой всю свою аудиобиблиотеку компакт-дисков. Вам также не придётся беспокоиться о замене существующей системы, потому что все музыкальные центры включают FM-радио. Так, одна из фирм, которая покорила своими девайсами всех меломанов, — фирма Ritmix. Она завоевала большой сектор рынка трансмиттеров и признание потребителей. Принципы бренда — доступность гаджетов каждому и широкая поддержка пользователей и многофункциональность.
Какой же выбрать?
- Ritmix FMT-A740 — это классический автомобильный FM-трансмиттер с LED-дисплеем и USB-зарядкой 5В, 2100 мА. Также он поддерживает USB-накопители и имеет линейный вход AUX-in, 3,5 мм. Музыку можно запускать с MP3 или HD плеера, смартфона, планшета или ноутбука (в комплекте идёт линейный кабель AUX-in).
- Ritmix FMT-A745 — это устройство «2 в 1», объединяющее Bluetooth FM-трансмиттер с автомобильной USB-зарядкой 5В 1А. Подходит для любого устройства, имеющего возможность зарядки от USB, будь то плеер, смартфон, планшет или навигатор. FM-трансмиттер служит для передачи аудиокомпозиций на автомобильный FM-приемник через Bluetooth-соединение, с карты MicroSD, через USB или с подключенного через линейный вход внешнего устройства.
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A775 является многофункциональным устройством, которое станет отличным выбором для владельцев любых транспортных средств. Широкую совместимость трансмиттеру обеспечивает поддержка питания от 12-вольтовых и 24-вольтовых бортовых электросетей. Модель помимо основной функции способна выполнять роль зарядного устройства. Высокий выходной ток (он равен 2.1 А) обеспечивает быструю и эффективную зарядку любой портативной техники, получающей питание от порта USB. В наличии два USB-порта.
- Ritmix FMT-A780 — это автомобильный FM-трансмиттер с LED-дисплеем и USB-зарядкой 5В, 2100 мА. Модель поддерживает SD-карты и USB-накопители; имеет линейный вход AUX-in, 3,5 мм. Музыку можно запускать с MP3 или HD плеера, смартфона, планшета или ноутбука.
Особенность заключается в удобной поворотной кнопке управления воспроизведением, позволяющей легко установить нужный уровень громкости. Поддерживается четыре режима воспроизведения: последовательно внутри папки, последовательно на носителе, повтор трека, случайный порядок воспроизведения.
Благодаря сочетанию цена/качество данные модели FM-трансмиттеров — лучший выбор на сегодняшний день.
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