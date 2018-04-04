Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? В конце прошлого — начале нынешнего века (вроде бы совсем недавно!) в России не только пытались строить новые оригинальные модели на заводах времен СССР, но уже и сотрудничали с зарубежными фирмами, рассчитывая выпускать иномарки на отечественных предприятиях, причем не только автомобильных. Одни проекты увенчались успехом, иные канули в Лету… Что вы помните о них? Когда электрокары вытеснят машины с ДВС? На фоне лихорадки российского автомобильного рынка как-то незаметно, без лишних сообщений, из фирменных прайс-листов (речь об официальных продажах) «смылись» электромобили и некоторые гибриды. Сомневаюсь, что в ближайшее время их поголовье в России будет расти. Где наши хоккеисты зарабатывают больше? Не спешите с ответом Русские звезды НХЛ потянулись домой. Им что, стали здесь больше платить? Разбираемся в доходах наших хоккеистов.