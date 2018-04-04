Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России?
В конце прошлого — начале нынешнего века (вроде бы совсем недавно!) в России не только пытались строить новые оригинальные модели на заводах времен СССР, но уже и сотрудничали с зарубежными фирмами, рассчитывая выпускать иномарки на отечественных предприятиях, причем не только автомобильных. Одни проекты увенчались успехом, иные канули в Лету… Что вы помните о них?
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