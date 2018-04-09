5 лайфхаков: как попасть в свою машину без ключей

По какой-то причине вы оказались рядом со своим автомобилем, а ключей нет. Как попасть внутрь и уехать на своей машине?

Здесь почти не будет лайфхаков о том, как вломиться в собственный автомобиль с помощью подручных средств. Все описанные варианты сработают только в том случае, если о них позаботиться ЗАРАНЕЕ! Речь пойдет либо о технической подготовке, либо об определенной степени внимания к сохранности своих же ключей от машины. То есть человек должен быть немного «заморочен» на этой теме. Но ведь просто так безопасность и не дается.

1. Мы с Тамарой ходим парой

Хотите верьте, хотите нет, а я всегда, отправляясь куда-либо на машине, вторые ключи кладу в другой карман. Захлопнулись у вас ключи в салоне — все элементарно. Вытянули жулики из кармана ключи в супермаркете — бегом бегите к парковке, чтобы оказаться там раньше, чем они. Выигрыш во времени даст вам одна-другая секретка, причем не в виде замочка с ключом, а в виде панельки с наборным кодом, потайной кнопки или необходимости поднести к нужному месту магнит. Еще существуют иммобилайзеры со специальной меткой, которую можно носить не на связке ключей, а во внутреннем кармане. Спецы по выуживанию ключей из карманов доверчивых людей зачастую не являются очень квалифицированными автоворами и спасуют при первой трудности во время запуска двигателя.

Второй ключ во внутреннем кармане куртки — самый надежный и бесплатный способ подстраховаться.

2. Тайник

Другой способ — заказать в металлоремонте только механическую часть ключа и закрепить такой простейший ключик где-то под бампером автомобиля.

Ключ, закрепленный под бампером, — дело грязное, но надежное.

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Если ключи оказались заперты в салоне машины или их у вас похитили, вы можете засунуть руку под бампер и вынуть запасной ключ. С его помощью вы разблокируете замок и откроете дверь, а дальше алгоритм действий ветвится. Либо вы, усевшись в свою машину, спокойно уезжаете, либо (если ключи стянули) начинаете названивать родственникам, чтобы привезли вторые ключи. Ведь завести машину запасным ключом без иммобилайзера не удастся. Зато вы хотя бы находитесь в своем автомобиле, не под дождем или не на холоде.

Хотя есть еще один вариант развития событий. Вы заранее спрятали ключ от зажигания и ключи от всех «Гарантов» и «Мультилоков» где-то поглубже в недрах багажника или в незаметных местах под обивкой салона. Тогда, утратив основной комплект ключей, вы в любом случае сможете уехать на своей машине. Вот только если машину все-таки угонят, а вы не сможете предъявить страховой оба комплекта ключей, вам могут отказать в возмещении ущерба. Поэтому лучше заранее прописать третий ключ и его-то и прятать в салоне.

3. Страховочный трос

Следующий способ является в определенной степени вариацией предыдущего, только дверь мы будем открывать не ключом, а потянув за петельку из толстой лески, которая подсоединена к механизму замка так, чтобы он разблокировался. При этом петелька должна прятаться совершенно незаметно, а поддаваться зацеплению крючком, согнутым, например, из канцелярской скрепки. На крайний случай скрепку можно носить в виде брелочка на ключах от дома.

Петельку нужно спрятать за уплотнителем так, чтобы только вы знали, как ее подцепить и в какую сторону тянуть. Можно припрятать петельку за пластмассовым кронштейном зеркала.

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Способ этот особенно хорош для тех автолюбителей, которые сами отключили личинки дверных замков в своих автомобилях. Это способ защиты от знаменитых сверток угонщиков автомобилей. Свернуть-то личинку свернут, но дверь не откроется. Умный угонщик на этом может и прекратить попытку угона именно вашего автомобиля. Поймет, что хозяин — человек нестандартный. Мало ли, вдруг капкан под педалями оставил.

4. День электрика

Этот способ подходит тем, кто не боится работ с электрикой автомобиля. Сейчас практически у всех автомобилей, которые хоть как-то можно назвать угоняемыми, имеется электропривод дверных замков. Используя реле, нужно собрать схему, которая бы позволяла при срабатывании реле обеспечивать подачу напряжения на дверной замок для его открывания. Остается вывести провод куда-то в незаметное место, заизолировать его и открывать дверь, прикоснувшись этим проводом к «массе» автомобиля. Электропровод лучше лески, потому что не требует прямого направления тяги. Провод может быть расположен за зеркальным элементом бокового зеркала заднего вида либо выведен под бампер автомобиля.

Можно спрятать провод за боковым указателем поворота и давать сигнал на открытие, замкнув его на «массу» в разъеме фонарика.

5. Взломщик в законе

Ну и последний способ: освоить «воровской» метод вскрытия машины. На форумах в интернете ЗАРАНЕЕ посмотреть, как это делается на конкретно вашей модели, и научиться самому. На части автомобилей удается открыть замок проволокой. Можно использовать для этого щетку стеклоочистителя со стороны пассажира. Разбираем и освобождаем тонкую полоску из нержавейки, которая есть в составе любого каркасного дворника. Поддеваем ею тягу замка и открываем его.

Например, знаменитый фокус с открыванием двери с помощью шнура или тонкого провода я освоил минут за 10 на автомобиле, где кнопка довольно гладкая и не имеет грибообразной шляпки.

В комментариях поделитесь, приходилось ли вам вскрывать собственный автомобиль без ключей. И к какому способу вы прибегли?