Могут ли оштрафовать за то, что в автомобиле громко играет музыка? И вообще, как это может повлиять на водителя?

Начнем с того, что прослушивание музыки, включенной на полную мощность, может пагубно сказаться на здоровье человека. Превышение определенного порога громкости способно повредить ушные перепонки, что может повлечь безвозвратную потерю слуха — наступит глухота.

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Другим органам от бесконечного «умца-умца» тоже приходится несладко. Могут начаться расстройства психики, появиться раздражительность. По статистике, из-за громкого шума происходит 70% тяжелых неврозов. Громкая музыка — одна из причин усиления агрессии людей. Человек начинает неадекватно вести себя с окружающими. А это может закончиться плохо.

От громкой музыки может появиться звон в ушах, головные боли. Доказано, что при мощности звука выше 70 дБ ошибок в работе происходит больше, чем при работе в нормальных условиях. То есть водитель, особенно начинающий, может потерять концентрацию, что приведет к аварии.

А вот штрафа за прослушивание громкой музыки в машине во время движения не предусмотрено. Правда, «орущий» автомобиль с большой долей вероятности привлечет внимание сотрудников ГИБДД. Они могут остановить вас, чтобы удостовериться в том, что водитель не находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Если ночью в тихом дворе включить в машине музыку на полную громкость, наказание, скорее всего, будет народным. Помимо возможного самосуда жильцы могут вызвать и полицию, сотрудники которой попросят предъявить документы, начнут разбираться.

В столице время, когда нельзя шуметь, прописано в следующих документах: Кодекс города Москвы об административных правонарушениях и законе «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве». В соответствии с требованиями этих нормативов шуметь нельзя с 23:00 до 07:00. В Московской области запрещается нарушать покой с 21 до 08 часов в будние дни; с 22 до 10 часов в субботу, воскресенье и праздничные дни. В целом по стране нормирование по времени суток определяется СанПиН 2.1.2.2645–10 следующим образом: дневное время — с 07 часов до 23 часов, соответственно, ночное — с 23 до 07 часов.

Закон о тишине может нарушить не только громкая музыка, но и звук сигнализации автомобиля. Если беседы с хозяином машины не помогли, можно обратиться в полицию. За нарушение тишины, в соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ, предусмотрен штраф на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей.