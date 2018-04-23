Воздух здесь слишком прозрачен

10 необычных фактов из жизни обычного воздушного фильтра и 3 главных заблуждения автомобилистов.

1. Гигантско е надувательство

Среднестатистический бензиновый двигатель легкового автомобиля мощностью 100 л.с. потребляет при работе 6–8 кубометров воздуха в минуту. Дизельные агрегаты дорожных машин в минуту прогоняют через воздушный фильтр до 40 кубических метров воздуха.

2. Последний рубеж

Изготовление фильтра требует прецизионной точности. От работы фильтра зависит жизнь двигателя.

При этом сегодня впускной воздушный тракт — единственный канал, через который абразивные частицы могут попасть в двигатель. Сначала в камеру сгорания, потом — на стенки цилиндров, а затем через масляные каналы — к подшипникам коленвала и шатунным шейкам. Задача воздушного фильтра двигателя, на который летят кубометры грязного воздуха, — не допустить преждевременного износа двигателя и его выхода из строя. Некачественный фильтр с этой задачей не справится.

3. Дайте микроскоп!

Гармошка — отличный способ увеличить площадь фильтрующей поверхности в ограниченном пространстве.

Сегодня воздушный фильтр качественного производителя отсеивает микрочастицы размером от 3–5 микрон. Такие частицы невозможно даже разглядеть невооруженным глазом. Для сравнения — толщина человеческого волоса составляет около 70 мкм, а средняя длина микроба — 1–5 микрон.

4. Нановолокна

Структура современного фильтрующего материала сродни молекулярной.

В качественных воздушных фильтрах используются материалы, представляющие собой комбинацию целлюлозы, синтетических, а иногда нановолокон, которые задерживают частицы, опасные для двигателя.

5. Вторая попытка

В целях обеспечения качественной очистки воздушные фильтры требуют периодической замены.

В отличие от масляных фильтров, через которые загрязненное масло в процессе очистки может проходить многократно, воздушный фильтр должен удалять загрязнения сразу и навсегда. Второй попытки не будет: тот же самый воздух дважды никогда не попадет в воздухозаборник. Воздушный фильтр в чем-то похож на сапера — одна ошибка может стать роковой.

6. Цена имени

MANN-FILTER — одна из тех компаний, в ассортименте которой имеются фильтры практически для всех типов транспортных средств.

В нашей стране автолюбители все еще часто ставят дешевые фильтры noname производителей. Установка такого фильтра никак не сказывается на поведении двигателя в течение первых километров. Она скажется потом, когда двигатель вместо 300 тысяч километров пройдет треть и потребует ремонта. Вдобавок при использовании дешевых фильтров возрастает потребление топлива, что приведет к гораздо бОльшим затратам, нежели «экономия» на воздушном фильтре.

7. Перепад давления

Считается, что фильтр для легкового автомобиля требует замены при перепаде давления на входе в 20 миллибар. Однако замерами этой величины в реальной жизни никто из автолюбителей не занимается. Это делают на заводе во время длительных испытаний, предшествующих выпуску модели. В результате определяется оптимальный диапазон замены фильтра для конкретной модели.

8. Другая земля

А как часто вы предложили бы менять воздушный фильтр, участвуя в таких гонках?

Ресурс работы воздушного фильтра во многом зависит от места работы. Например, на западноевропейских дорогах концентрация пыли в воздухе — 0,2–1,0 мг/м³, в Скандинавии и Южной Европе — 1,0–6,0 мг/м³, на грунтовых дорогах — 10,0–80,0 мг/м³. При высокой концентрации пыли в воздухе (более 10 мг/м3) срок работы двигателя сокращается в несколько раз. Поэтому, если автомобиль эксплуатируется в пыльных условиях, рекомендуется чаще менять фильтр.

9. Просто упаковщики

Фильтры производит небольшое количество компаний, но есть длинный ряд упаковщиков под разнообразными брендами. Если на коробке или на фильтре нет надписи Made in… со страной производства, то перед вами продукция упаковщика, покупать которую крайне не рекомендуется.

10. Высокая репутация

Воздушные фильтры нужны не только двигателям, но и салонам автомобилей.

Автопроизводители выбирают фильтры, которые по их техническим заданиям разрабатывают и производят фирмы с безупречной репутацией, обладающие современными технологиями, оборудованием и продвинутыми системам контроля качества. Такие, как например, MANN+HUMMEL, обеспечивающая оригинальными фильтрами практически весь мировой автопарк и поставляющая эти же фильтры на вторичный рынок под брендом MANN-FILTER.

Три главных заблуждения по поводу воздушного фильтра