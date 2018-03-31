Новый газовый КАМАЗ испытают на международном ралли-марафоне «Шелковый путь»

Около 100 дней остается до старта международного ралли-марафона «Шелковый путь-2018», который пройдет по маршруту Сиань-Москва. Наша страна в категории грузовиков будет представлена командой «КАМАЗ-мастер», в том числе в соревновании примет участие КАМАЗ, использующий в качестве топлива природный газ. О подготовке автомобиля к ралли-марафону ЗР рассказал пилот газового КАМАЗа Сергей Куприянов.

— Почему в этом году экипаж принял решение об участии в ралли-марафоне «Шелковый путь»?

— Мы более четырех лет участвовали в этапах Чемпионата России по ралли-рейдам, становились лучшими на международном соревновании Africa Eco Race. В этом году выходим на новый уровень — решили проехать 9,5 тыс. км по территории Китая, Казахстана и России. В ралли «Шелковый путь» участвуют сильнейшие команды со всего мира, это соревнование самого высокого уровня.

— Какая подготовительная работа ведется экипажем газового КАМАЗа?

— В ралли-марафоне «Шелковый путь» мы участвуем на автомобиле нового поколения, он фактически собирается с нуля. В новой модификации газового КАМАЗа установлен двигатель рабочим объемом 16,16 л. Это на 2,3 л меньше, чем в предыдущей версии автомобиля, который участвовал в Africa Eco Race в 2015–2017 годах. Несмотря на то, что максимальная мощность грузовика снизилась, крутящий момент сохранился на прежнем уровне — 4000 Нм. К тому же газодизельный двигатель дополнительно оснастили турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха, это повысит мощность мотора. Претерпело модернизацию и газовое оборудование спортивного КАМАЗа: на новой версии установлено оборудование третьего поколения, что позволило снизить вес автомобиля.

— Газовый КАМАЗ — спортивный автомобиль, уникальный в своем роде. С чем связана актуальность реализация подобного проекта?

— Автомобильный мир сегодня идет по пути поиска более экологически чистых источников энергии. Природный газ — EcoGas — в силу своего чистого состава, доступной цены, простоты использования является наиболее эффективным видом топлива. Он применяется в 80 странах мира, в том числе в России. За последние годы в стране проделана огромная работа по созданию условий для перехода транспорта на природный газ: значительно расширена газозаправочная сеть, реализуются стимулирующие программы для автовладельцев, выделяется финансирование на производство заводской газомоторной техники. Газовый КАМАЗ на своем примере демонстрирует преимущества использования топлива EcoGas, испытывая его в сложнейших раллийных условиях. То, что эффективно работает в спорте, гарантированно может быть использовано в повседневной жизни каждого автовладельца.





— А что насчет электрического транспорта?

— Электричество как альтернатива традиционным видам топлива — одна из самых обсуждаемых тем сегодня. Но действительно ли применение этого энергоресурса является настолько удобным и безопасным? Спорный вопрос. Прежде всего, проблема в том, что для получения электричества его необходимо где-то выработать. Сегодня в мире в этих целях используют главным образом уголь. Переработка угля сопровождается выбросом в атмосферу вредных продуктов горения. Повсеместное применение электротранспорта только усугубит и без того плачевную экологическую ситуацию. К тому же электромобили еще не избавились от проблем с продолжительной зарядкой аккумуляторов и их высокой токсичностью при переработке.

— В чем преимущество газового КАМАЗа в условиях гонок?

— С точки зрения пилотов и инженеров главным козырем газового КАМАЗа является лучшая динамика разгона и экономия на топливе. У стандартных дизелей достаточно узкий диапазон, при котором мотор достигает оптимальной мощности: при приближении к 2500 оборотам мощность начинает падать. При тестировании на стенде газодизельного варианта мы отметили, что на плато предельной мощности он выходит быстрее — при 1700 или 1800 оборотах. И даже на этом уровне мощность превышает показатели дизельного двигателя. К тому же природный газ помогает уходить от резких провалов при приближении к максимальным оборотам. На практике это означает, что газовым грузовиком проще управлять на бездорожье, что нам и нужно в условиях ралли-рейдов.

— Какова экономия от использования природного газа как моторного топлива?

— Наш опыт показывает, что даже в гонках на бездорожье эксплуатация газового грузовика дешевле дизельного аналога на 15%. Запаса природного газа в таком грузовике хватает на стандартный гоночный спецучасток в 300–400 километров, при этом мощность двигателя повышается на 50 л.с. Ну и не стоит забывать, что 1 кубометр природного газа, эквивалентного 1 л нефтяного топлива, в среднем по России стоит 13,7 руб., что в три раза дешевле традиционных видов топлива.

— Сергей, какую цель вы ставите себе в дальнейшем?

— Краткосрочная задача экипажа газового КАМАЗа — финишировать на Красной площади в Москве. Организаторы гонки обещают проложить маршрут по самым сложным ландшафтам. Долгосрочная задача — продолжить технологические разработки использования EcoGas, продемонстрировать автопроизводителям эффективность газодизельного цикла. Будущее за экологичным топливом и экологичным транспортом! Будем бороться!





7 фактов о новом газовом КАМАЗе:

Основа — КАМАЗ-4326. Двигатель V8, дизельный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, максимальной мощностью 950 л.с., рабочий объем 16,16 л. Вместимость топливного бака — 1000 литров, вместимость газовых баллонов — 356 литров. Сцепление фрикционное, сухое, однодисковое. Тормоза барабанные, привод полный. Шины — Continental 14R20. Максимальная скорость 165 км\ч.

Справка о газовом КАМАЗе

Газовый КАМАЗ — участник ралли «Шелковый путь 2013», серебряный призер Чемпионата России по ралли-рейдам 2014 и международного ралли-марафона Africa Eco Race 2015 в классе грузовиков, бронзовый призер Чемпионата России по ралли-рейдам 2015, участник международного ралли-марафона Africa Eco Race 2016 и Africa Eco Race 2017.

Газовый КАМАЗ — специальная модель спортивного грузового автомобиля, в котором в качестве моторного топлива используется природный газ — EcoGas. Первый спортивный газодизельный грузовик создан в 2013 году командой «КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка ВТБ. Цель проекта: демонстрация возможностей природного газа в качестве моторного топлива.