Упоры капота: комфорт недорого

Гидропневматические амортизаторы капота сложно назвать самым необходимым автомобильным аксессуаром. С другой стороны, отрицать их полезность и удобство применения тоже глупо. Так нужны они или нет?

На большинстве современных автомобилей капот в поднятом состоянии удерживает стальной упор. Когда речь идет о бюджетных машинах, то понятно — в них экономят на всем, на чем можно. Но ведь и на дорогих иномарках они встречаются довольно часто. Почему? Все просто. Среднестатистический европеец, японец или кореец открывает капот своего автомобиля редко. Как правило, лишь для того, чтобы долить стеклоомывающую жидкость. Ведь обслуживают своих железных коней они на станциях ТО и в фирменных дилерских центрах. Вопрос, насколько удобно механику будет открывать капот, владельцев, естественно, волнует мало. Дороги и города там содержатся в чистоте, не в пример нашим. Да и климат у них более дружелюбный — постоянно поднимать капот просто нет необходимости.

У нас же процесс эксплуатации выглядит немного иначе. Большую часть года на дорогах грязь и слякоть — незамерзайка льется рекой. Порой пятилитровой фляги хватает, только чтобы доехать от дома до работы и обратно — приходится постоянно доливать. Процент автомобилей, обслуживающихся на СТО, существенно меньше, чем в той же Европе. А за пределами крупных городов автовладельцы и вовсе ремонтируют свои машины сами. При этом даже те автолюбители, которые ездят на ТО к дилеру, ради мелкого ремонта, типа замены лампочки, в сервис записываться не будут — поменяют самостоятельно. В общем, как ни крути, а наш человек заглядывает под капот много чаще. И если на автомобиле в качестве упора используется «кочерга», то открыть капотом одной рукой и не испачкавшись почти нереально. Даже если автомобиль у вас только что выехал с мойки, то и сам металлический упор, и подкапотное пространство наверняка будут грязными. А вот если капот оснащен газовыми упорами, то исполнить этот «трюк» можно без проблем.

Кроме того, гидропневматические упоры существенно облегчают жизнь тем, кто дополнительно обклеил капот шумовиброизоляционными материалами: ведь после этих процедур вес капота серьезно возрастает. Ну и не будем забывать про прекрасную половину человечества — такой подарок они точно оценят.

Какие бывают упоры капота?

Упоры различают по длине, силе демпфирования и по рабочему веществу, закачанному внутрь амортизатора. Последние могут быть газовыми, гидравлическими (масляными) и газо-масляными. Масляные самые доступные, но у них есть существенный недостаток — их характеристики сильно зависят от окружающей температуры — могут возникнуть сложности с открытием капота или удержанием его в поднятом состоянии. Газовые — самые надежные, но и самые дорогие. Газо-масляные — золотая середина. Они не так сильно реагируют на температуру за бортом, при этом стоят не слишком дорого. Поэтому большинство производителей упоров изготовляют именно такие.

Что входит в набор?

Комплект поставки, как правило, включает в себя сами амортизаторы, кронштейны для их крепления к кузовным элементам автомобиля, необходимый крепеж и инструкцию по установке. При выборе рекомендуем обращать внимание, оцинкованы ли металлические кронштейны и насколько качественная краска используется. Если самостоятельно определить это не можете, то не стесняйтесь задать вопросы производителю. Не получили внятных ответов — идите к другому. Благо, готовые комплекты сейчас предлагают различные компании.

Легко ли установить упор капота?

Комплекты амортизаторов капота и кронштейны для их установки рассчитываются и изготавливаются для каждой конкретной модели автомобиля. Они крепятся в штатные места, предусмотренные производителем. Вам не придется ничего высчитывать, размечать и, самое главное, сверлить, тем самым нарушая защитный слой краски кузова. Все, что понадобится, — 15–30 минут свободного времени и пара гаечных ключей. После установки комплекта кузовные зазоры останутся прежними — при проектировании этому уделяется особое внимание, а перед выпуском в производство устройства проходят длительные испытания.

Сколько стоит?

Цена комплекта упоров невелика и составляет, в среднем, от 1500 до 3000 рублей (в зависимости от марки и модели автомобиля и производителя наборов). Согласитесь, не самая большая плата за дополнительный комфорт и удобство. К тому же, по уже сложившейся доброй традиции, на период размещения статьи на нашем сайте интернет-магазин SHOP.ZR.RU дарит подарки к каждой покупке.

Фото: depositphotos.com, «За рулем.РФ»