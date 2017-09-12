Nissan X-Trail: тест-драйв перед дембелем

Икстрейл — бестселлер Nissan на российском рынке. К осени завод в Санкт-Петербурге обещает начать производство обновленной версии этой популярной у нас модели. Мы же тестируем уже знакомый Х-Trail, из тех, что разлетаются как пирожки.

Nissan X-Trail

Итак, наш рассказ о том, в какой форме старослужащий перед дембелем и чего ждать от новобранца. Уверены, успешным продажам способствует российская сборка и, как следствие, весьма конкурентоспособная цена: с учетом скидок переднеприводный X-Trail в базовой комплектации можно приобрести за 1,25 млн рублей — и это за огромный японский автомобиль, длиной без малого 4,7 метра!

Да, простор — это явное преимущество Икстрейла, но есть у нас к нему и претензии.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru