Как обжаловать штраф, переоформить ТС, вписать водителя в ОСАГО?.. Задавайте вопросы!

Эксперты журнала «За рулем» регулярно отвечают на вопросы читателей по самым разным темам, так или иначе касающимся автомобилей. На этот раз поговорим о правовых аспектах. Наш автоюрист вам поможет.

Материалы по теме
Какой автомобиль выбрать? Советы эксперта
Современный автовладелец регулярно сталкивается с массой юридических вопросов, ответить на которые зачастую может лишь квалифицированный специалист. Оформление автомобиля в ГАИ, практика административных правонарушений, все, что касается страховки, будь то ОСАГО или каско, выезд за границу  — если по этим и другим правовым вопросам вам нужен совет, пишите нашему эксперту. Обязательно ответим.

Все правовые вопросы присылайте на электронную почту: question@zr.ru

Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так эксперту будет проще разобраться в вашей конкретной ситуации. Неразглашение персональной информации гарантируем.

Ответы будут опубликованы в ближайшее время.

Фото: Онлайн-редакция
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые