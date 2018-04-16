Как обжаловать штраф, переоформить ТС, вписать водителя в ОСАГО?.. Задавайте вопросы!

Для большинства водителей машина — любимая игрушка, на которую не жалко денег. Многие хотят выделить ее из потока. Это делают с помощью различных аксессуаров для тюнинга, в том числе насадок на глушитель. Самые интересные и оригинальные насадки, а также чудные выхлопные системы — в нашей галерее.
Икстрейл — бестселлер Nissan на российском рынке. К осени завод в Санкт-Петербурге обещает начать производство обновленной версии этой популярной у нас модели. Мы же тестируем уже знакомый Х-Trail, из тех, что разлетаются как пирожки.
Современный автовладелец регулярно сталкивается с массой юридических вопросов, ответить на которые зачастую может лишь квалифицированный специалист. Оформление автомобиля в ГАИ, практика административных правонарушений, все, что касается страховки, будь то ОСАГО или каско, выезд за границу — если по этим и другим правовым вопросам вам нужен совет, пишите нашему эксперту. Обязательно ответим.
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