Маршрут болельщика: с Subaru на чемпионат мира. Часть 1

«За рулем» и «Комсомольская правда» организуют большой специальный проект к главному футбольному событию года. Журналист самого известного автомобильного издания и журналист самого известного ежедневного издания России вместе пишут гид для болельщиков. Сейчас мы едем в Саранск и Самару.

От Москвы до Самары через Саранск — больше 1100 километров. Можно выложиться и успеть за один день, но зачем, если можно получить больше удовольствия от путешествия. Ведь по этой дороге мы будем ехать на новом Subaru Outback с двигателем 3,6 литра — вещь!

Саранск — не самое популярное место для автотуризма, описана эта дорога не так хорошо, как многие другие. Поэтому наши журналисты досконально изучат трассу и расскажут, где опасаться ловушек ГИБДД, где дорогу разрыли до основания, где бензин подешевле, а еда поприличнее. Ну и заодно — где что любопытного можно увидеть из окна автомобиля.

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