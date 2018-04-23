Маршрут болельщика: с Subaru на чемпионат мира. Часть 2

«За рулем» и «Комсомольская правда» организуют большой специальный проект к главному футбольному событию года. Журналист самого известного автомобильного издания и журналист самого известного ежедневного издания России вместе пишут гид для болельщиков. В этот раз мы едем в Санкт-Петербург.

От Москвы до С-Петербурга — чуть за 700 км, проскочить можно за восемь часов. Тем более на новом Subaru Outback. Однако это не очень просто: на трассе не так чтобы много скоростных участков и совсем немного мест, где можно остановиться пообедать без риска для желудка. И еще на ней постоянно что-то ремонтируют.

Наши журналисты досконально изучат дорогу и расскажут, где опасаться ловушек ГИБДД, где дорогу разрыли до основания, а где собираются в середине дня дальнобойщики (считается, что там, где они, — самая безопасная и нормальная точка питания). Ну и заодно — где что любопытного можно увидеть по пути.

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