Современный рынок автотоваров предлагает лампы на любой вкус и кошелек. Как выбрать правильный источник света, чтобы не возвращаться к проблеме замены лампы как можно дольше?

Ксеноновые источники света прописались в фарах автомобилей довольно давно — примерно 10–15 лет назад. Причем поначалу их использовали только в топовых комплектациях автомобилей премиум-сегмента. Но постепенно, по мере удешевления технологий производства, такие системы стали применять на более простых автомобилях — вплоть до гольф-класса. Тем не менее это все отличные, не «одноразовые» автомобили, срок эксплуатации которых еще далеко не истек. Они будут эксплуатироваться еще много лет.

Вместе с тем каждый водитель видит на дорогах нашей страны немало «одноглазых» автомобилей с перегоревшим «ксеноном». Саму идею ксеноновых источников света также портят машины, у которых от старости одна из ламп еле светит, приобретая ядовитый фиолетово-синий оттенок. Такие точно пора менять! Кроме того, в процессе эксплуатации постепенно мутнеют стекла фар, утрачивает свои качества отражатель. Все это приводит к тому, что яркость света от фар с годами уменьшается. Именно поэтому желательно старые, «подсевшие» лампы заменить на качественные изделия. Долговечность ксеноновых ламп важна еще и потому, что во многих автомобилях их замена достаточно сложна — порой она связана с демонтажем фары, а то и бампера. После установки лампы потребуется регулировка светотеневой границы с применением специального стенда. Иными словами, для установки на подержанные автомобили нужно использовать не дешевые поделки, а фирменные ксеноновые лампы.

Если вы согласны с вышеприведенными тезисами и если вам небезразличны безопасность и обзорность на дороге, то следует обратить внимание на продукцию фирмы OSRAM. И в первую очередь потому, что фирма провела большую работу, чтобы гарантировать покупателям подлинность ее продукции.

Гарантия — больше, чем на любой автомобиль

Действительно, какой автопроизводитель дает на свою продукцию гарантию 10 лет? А ведь именно столько лет работы гарантирует компания OSRAM ксеноновым лампам линейки XENARC® ULTRA LIFE.

Вторая линейка ксеноновых ламп XENARC® ORIGINAL тоже имеет отличную фирменную гарантию, равную 4 годам. Такие беспрецедентные гарантийные обязательства может взять на себя только фирма, абсолютно уверенная в качестве продукции.

Заметим, что для такой отличной гарантийной поддержки даже не требуется устанавливать лампы в сервисном центре. Но если говорить про ксеноновые лампы семейства Ultra Life, то купленную лампу надо зарегистрировать. Ничего удивительного, на столь продолжительную совместную историю не грех и регистрацию оформить. В 30-дневный срок после покупки нужно зайти на страницу www.osram.ru/am—guarantee и, следуя инструкциям, провести регистрацию.

Есть и некоторые ограничения по условиям эксплуатации. Первое и главное — столь большая гарантия предоставляется только при некоммерческом использовании ламп. То есть никаких такси, развозных грузовичков и «дальнобоя». Еще расчетный годовой пробег не должен превышать 14 259 км, а время горения ламп не должно быть больше 60% от времени движения транспортного средства. Все правильно! Нечего днем фары попусту жечь. Большинство современных машин оборудованы ДХО, а если нет, то в ассортименте компании OSRAM найдутся ходовые огни, чтобы поставить их на ваш автомобиль.

Программа Trust

Эта программа позволяет определить подлинность ксеноновых автомобильных ламп OSRAM. Вопрос подлинности стоит остро, поскольку высококачественную продукцию OSRAM пытаются подделывать нечистые на руку производители.

Программа включает в себя два составных элемента. Защитная этикетка на упаковке лампы — первый признак, позволяющий определить, подделка перед вами или нет. При этом сама этикетка также защищена от подделок голограммой и специальной полоской. Вторым элементом является уникальный код, нанесенный на цоколь самой лампы. Соответствие этих двух кодов друг другу — основная идея программы Trust.

Заходим на официальный сайт производителя и на странице www.osram.ru/trust выбираем вкладку «Убедитесь в подлинности приобретенного вами продукта». Вводим семизначный код с этикетки на упаковке лампы.

Нажав на кнопку «Проверить», получаем данные о лампе, привязанные к указанному коду. Если данные на цоколе лампы совпадают с данными, предложенными на сайте, то ваша лампа является оригинальной. Если нет, то смело можете обращаться в компанию OSRAM для получения дополнительной информации.

Лампы OSRAM с улучшенными характеристиками

Компания OSRAM выпускает как стандартные лампы, так и с улучшенными характеристиками. Причем эти улучшения могут касаться разных характеристик ламп. Одни лампы дают значительное улучшение освещенности, другие обеспечивают гораздо больший срок службы, а третьи можно подобрать с необычной цветовой температурой, обеспечивающей улучшение видимости, а кроме того, выделяющей транспортное средство в ряду других.

NIGHT BREAKER® LASER

Эти галогенные лампы излучают на 130% больше света, чем стандартные. Освещенность данных ламп позволяет видеть объекты на дороге значительно дальше, что повышает безопасность движения. Лампы обеспечивают увеличение длины светового луча до 40 м по сравнению со стандартными галогенными лампами. Свет, излучаемый NIGHT BREAKER® LASER, на 20% белее, что облегчает ночное вождение и снижает усталость глаз водителя.

COOL BLUE® INTENSE

Галогенные лампы дают белый свет, неотличимый от излучаемого стандартными ксеноновыми лампами. Цветовая температура достигает 4200К. Яркость увеличена на 20% по сравнению со стандартными лампами. COOL BLUE® INTENSE производятся со всеми цоколями для фар головного света, противотуманных фар и даже для вспомогательного освещения типа W5W.

ULTRA LIFE

Эти лампы обеспечивают в четыре раза больший срок службы, чем стандартные. Лампы, изготовленные по данной технологии, компания OSRAM производит для автомобильных фар с цоколями Н1/Н4/Н7/Н11. Также в линейку долгоживущих включены лампы для передних габаритных огней, указателей поворотов, задних фонарей и фонарей освещения номерного знака. Гарантия на лампы продлена до 4 лет при условии регистрации на сайте www.osram.ru. При этом среднегодовой пробег не должен превышать 14 259 км, а использование ламп должно быть не более 60% времени в пути.

XENARC® COOL BLUE® BOOST / COOL BLUE® BOOST

Лампы обеспечивают сказочно красивый голубоватый свет за счет цветовой температуры 7000К у ксеноновых ламп и 5000К у галогенных. Ксеноновые лампы выпускаются с цоколями D1S/ D2S/ D3S/ D4S. Галогенные лампы с эффектным голубовато-белым светом можно приобрести с цоколями Н1/Н4/Н7/Н9/Н11/НВ3/НВ4.

NEOLUX®