Вооружаемся к дачному сезону вместе с Husqvarna

1. Бензопила Husqvarna 135
Бензопила легко и быстро заводится и очень удобна в работе — благодаря эргономичной конструкции, малому весу и фирменной антивибрационной системе Low Vib®.
Пользователь оценит и качественную «начинку». Двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обладает повышенным крутящим моментом и при этом сокращает количество вредных выбросов на 75%, а также снижает потребление топлива до 20%. А система центробежной очистки воздуха Air Injection снижает износ двигателя и увеличивает промежутки между чистками воздушного фильтра. Все это в итоге сэкономит семейный бюджет, пару статей которого можно отдать под еще несколько необходимых в арсенале инструментов.
Длина пильной шины: 16” (40 см)
Масса (без режущего оборудования): 4,4 кг
Рекомендованная розничная цена: 12 990 рублей
2. Культиватор Husqvarna TF 338Разработанный специально для российского рынка, этот легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор отлично подходит для подготовки почвы на участках, в том числе и со сложным рельефом.
TF 338 оборудован мощным двигателем Husqvarna объемом 212 см3, а также двумя передними передачами и реверсом. Двигатель имеет конструкцию с алюминиевым корпусом и встроенной чугунной гильзой цилиндра, что позволяет работать с минимальным расходом топлива, сохраняя при этом максимально низкий уровень шума и вибрации.
Благодаря широкому спектру аксессуаров вы можете легко выполнять различные виды садовых работ. Модель поставляется с пневмоколесами, но дооснащается комплектом металлических колес, плугами для распахивания земли, окучивания грядок или выкапывания картофеля, а также комплектом глубокорыхлителей.
Рабочий объем цилиндра: 212 см3
Максимальная мощность (при 3600 об/мин): 5,6 кВт/7,5 л.с.
Рабочая глубина: 30 см
Масса: 93 кг
Рекомендованная розничная цена: 39 990 рублей
3. Травокосилка Husqvarna 128R
Система Smart Start® обеспечивает быстрый легкий запуск, а инновационный экологичный двигатель E-Tech II — высокую производительность. Для облегчения повторного запуска травокосилка оборудована выключателем с автовозвратом. Husqvarna 128R для тех, кто выбирает режим «купил — сразу приступил к работе». Она имеет богатую базовую комплектацию:
- полуавтоматическая триммерная головка (Tap-n-Go) с кордом
- металлический 4-лопастной нож для высокой и жесткой растительности, способный косить траву в валок
- удобная ременная оснастка на два плеча для более комфортного кошения
- защитный кожух для безопасной работы.
Мощность: 0,8 кВт/1,1 л.с.
Велосипедные рукоятки
Масса (без режущего оборудования): 5,0 кг
Рекомендованная розничная цена: 13 490 рублей
4. Газонокосилка Husqvarna LC 140
Удобная и простая в использовании модель для кошения травы на дачных участках. Оснащена оптимальным по мощности двигателем, прочной режущей декой, а колеса на двухрядных шарикоподшипниках обеспечивают комфорт и надежность техники.
Регулировать высоту стрижки вы сможете самостоятельно, легко выбрав одну из 10 позиций. Управлять ею — одно удовольствие: рукоятки имеют мягкие накладки и эргономичную форму, благодаря чему вы сможете включать-выключать функциональные рычаги управления одной рукой.
Компактность газонокосилки — важный фактор. Регулируемые рукоятки позволят хранить ее в сложенном виде и легко транспортировать.
Газонокосилку Husqvarna LC 140 можно дооснастить также и специальным комплектом BioClip® для работы в режиме мульчирования, когда скошенная трава многократно измельчается. Эта мульча не требует уборки, остается на газоне и превращается в естественное удобрение для него.Рабочая ширина: 40 см
Высота стрижки: 25–75 мм
Режимы стрижки: сбор в травосборник/выброс назад
Масса: 24,5 кг
Рекомендованная розничная цена: 18 990 рублей
5. Мойка высокого давления Husqvarna PW 360
Большинство работ в саду и уход за чистотой автомобиля теперь можно доверить ей — компактной мойке высокого давления Husqvarna с повышенным моторесурсом.
Чистота любой техники, автомобилей и уход за домом и дачным участком — легкие задачи благодаря мощности 2,3 кВт и давлению в 160 бар. Металлическая конструкция насоса обеспечивает надежность, а пистолет — распылитель с лёгким нажатием и шарнирными соединениями облегчает использование.
Дополнительный комфорт эксплуатации обеспечивает гибкий 10-метровый шланг со стальным армированием и катушкой для его хранения. В комплекте идут форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и пенный распылитель.
Мойки высокого давления Husqvarna экономно расходуют воду, позволяя экономить на 80% меньше воды по сравнению с использованием обычного шланга.Максимальное давление: 160 бар
Производительность: 410–500 л.ч.
Потребляемая мощность: 2,3 кВт
Длина шланга: 10 м
Масса: 20,8 кг
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