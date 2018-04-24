Вооружаемся к дачному сезону вместе с Husqvarna

Мужской практичный взгляд на список того, что необходимо иметь под рукой на дачном участке. Мы выбрали топ-5 инструментов, которые станут незаменимой подмогой в стартовавшем сезоне.

Уже классический выбор любого дачника — верный помощник в хозяйстве и залог вашей эффективной работы в саду. Заготовить дрова, расчистить участок от небольших деревьев, обрезать ветки, раскроить строительный материал — этот пул задач Husqvarna 135 возьмет на себя.



Бензопила легко и быстро заводится и очень удобна в работе — благодаря эргономичной конструкции, малому весу и фирменной антивибрационной системе Low Vib®.