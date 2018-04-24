Как не встрять на майские: объезжаем пробку по встречке

Уверен, многие из вас неоднократно были свидетелями ситуации, когда водители, не желающие ждать открытия железнодорожного переезда, объезжали пробку по встречной полосе. Разрешают ли Правила дорожного движения подобные маневры?

Майские праздники на носу. Тысячи дачников устремятся на свои огороды и приусадебные участки. Кто на автомобиле, а кто на электричке. Количество машин на дорогах существенно увеличится, так же как и количество поездов, следующих по железной дороге (к сезону РЖД обычно запускает дополнительные составы). Значит, стоять на ж/д переездах придется дольше, а случаев, описанных в сегодняшней задаче, станет больше. Вот и давайте разбираться, как правильно поступить, чтобы не схлопотать штраф и не испортить себе выходные.

Железнодорожный переезд закрыт, шлагбаум опущен, горит запрещающий сигнал светофора. Перед ним образовалась пробка, к которой приближается легковой автомобиль. Его водителю надо повернуть налево еще до переезда — на второстепенному дорожку, ведущую к местному СНТ. Чтобы не ждать, когда ж/д переезд откроется, водитель решает выехать на встречную полосу (прерывистая разметка позволяет) и совершить маневр по указанной траектории. Нарушит ли он при этом правила дорожного движения?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.