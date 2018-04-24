Как не встрять на майские: объезжаем пробку по встречке

Майские праздники на носу. Тысячи дачников устремятся на свои огороды и приусадебные участки. Кто на автомобиле, а кто на электричке. Количество машин на дорогах существенно увеличится, так же как и количество поездов, следующих по железной дороге (к сезону РЖД обычно запускает дополнительные составы). Значит, стоять на ж/д переездах придется дольше, а случаев, описанных в сегодняшней задаче, станет больше. Вот и давайте разбираться, как правильно поступить, чтобы не схлопотать штраф и не испортить себе выходные.
Железнодорожный переезд закрыт, шлагбаум опущен, горит запрещающий сигнал светофора. Перед ним образовалась пробка, к которой приближается легковой автомобиль. Его водителю надо повернуть налево еще до переезда — на второстепенному дорожку, ведущую к местному СНТ. Чтобы не ждать, когда ж/д переезд откроется, водитель решает выехать на встречную полосу (прерывистая разметка позволяет) и совершить маневр по указанной траектории. Нарушит ли он при этом правила дорожного движения?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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