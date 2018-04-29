Какой мне нужен бокс на крышу?

С каждым годом спрос на автомобильные боксы неуклонно растет. А вместе с ним и предложение: если раньше выбирать приходилось из десятка моделей, нынче счет идет уже на сотни. Как не потеряться в этом многообразии? На что в первую очередь обращать внимание при покупке? Какой бюджет заложить? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете ниже.

Мысли о том, что надо купить бокс на крышу, обычно возникают, когда не удается запихнуть всю поклажу в багажник или салон автомобиля. Особенно остро вопрос о дополнительном вещевом отсеке встает с наступлением дачного и отпускного сезонов. Ведь когда отправляешься на море или на фазенду всей семьей, вещей, которые вот прямо обязательно надо взять с собой, всегда набирается выше крыши.

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Но как выбрать тот, который нужен именно тебе? Некоторые наверняка усмехнутся. Чего, мол, там выбирать, ведь бокс — это всего лишь два отформованных куска пластика. Не торопитесь с выводами — нюансов на самом деле очень много.

Рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Материал

Акрил, полистирол и АBS-пластик — это основные материалы, которые используют при производстве автобоксов. Главные требования к ним — устойчивость к ультрафиолету, ударопрочность, сохранение свойств при низких и высоких температурах и долговечность.

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Не будем углубляться в химический состав каждого сырья, но, поверьте, лучше остановиться на изделиях из АBS-пластика. Они отлично приспособлены к нашему климату и имеют больший срок службы, при этом легче аналогов из других материалов. Практически все серьезные производители делают свои боксы из него. Кого-то может смутить, что он довольно податливый — короб бокса проминается при нажатии. Но, как показывает практика, на прочности такая «мягкотелость» никак не сказывается.

Размеры

Боксы по размеру могут быть короткими (до 1200–1300 мм) и длинными (1700–2350 мм), узкими (500–800 мм) и широкими (800–940 мм). В последнее время производители все чаще предлагают еще и градацию по высоте: стандартные (400–450 мм) и низкие (300–350 мм). Все это создает огромное многообразие форм и моделей — каждый подберет для себя подходящий вариант.

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Какой лучше и что предпочесть? Все зависит от ваших конкретных условий: на какой автомобиль планируете его установить и что будете перевозить. От этого и отталкивайтесь. Усредненно, оптимальной длиной считается: для седанов — 1600–1800 мм, для универсалов и паркетников — 1800–2100 мм, для больших внедорожников — 1900–2350 мм.

Единственное, учтите несколько моментов. Если у вас хэтчбек, универсал или кроссовер, то бокс надо подбирать таким образом, чтобы он не мешал открытию пятой двери. Также желательно, чтобы он не сильно (не больше 200–300 мм) выпирал за кромку лобового стекла — иначе обзор будет ограничен.

Идеальный вариант — приехать на своем автомобиле к магазину и примерить бокс перед покупкой. И помните, внутренние размеры кофра, как правило, на 70–100 мм меньше внешних: если планируете возить лыжи длиной 1800 мм, то автобокс нужно покупать не меньше 1900 мм.

Объем

Многие покупатели выбирают бокс, отталкиваясь от заявленного объема. Но этот параметр никак не стандартизирован, поэтому каждый производитель считает его по-своему. Иногда доходит до того, что для одной и той же модели кофра в каталогах разных годов заявлены различные цифры. Поэтому правильнее все же отталкиваться от размеров.

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Выделяют три основные группы по объему: меньше 350 литров, от 350 до 500 литров и свыше 500 литров. Средняя группа самая распространенная и универсальная.

Грузоподъемность

Чаще всего боксы имеют грузоподъемность 50–55 кг или 70–75 кг. Последние отличаются конструкцией пола, усиленной металлическими вставками. Именно их наличие указывает на то, что перед вами бокс, способный вынести больший вес. При этом помните, заявленная нагрузка — это не просто абстрактные цифры. Если производитель указывает, что бокс способен выдержать лишь 50 кг, не надо в него грузить чугунные чушки. В общем, старайтесь изделие не перегружать.

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Вам надо возить больше 75 кг? Для вас есть боксы, способные выдержать 90 кг. Они действительно очень прочны. Но следует учитывать, что максимальная нагрузка на крышу автомобиля редко превышает 75 — 100 кг. Вычтите отсюда вес багажной системы, бокса — и получите максимально допустимую нагрузку. Поэтому такие боксы лучше использовать только на больших внедорожниках.

И еще. Большинство боксов оснащено ремнями или сетками для фиксации груза. Обязательно их используйте! И старайтесь распределять нагрузку равномерно.

Фурнитура

Практически все производители используют стандартную фурнитуру Eurolock и гидропневматические или пружинные стойки. На самых бюджетных моделях можно встретить и мебельные упоры. Пугаться не стоит. Они вполне справляются со своими задачами, при этом позволяют существенно снизить стоимость комплекта. Правда, служат по времени меньше и требуют дополнительного ухода.

... Фирменные крепления Thule существенно упрощают и ускоряют процесс монтажа бокса.

Также при выборе стоит обращать внимание на крепежные элементы к поперечинам. Самые продвинутые производители запатентовали свои собственные «умные» фиксаторы. Их использование существенно упрощает и ускоряет процесс монтажа (с установкой бокса можно справиться без помощника). Все остальные компании для фиксации своих изделий на поперечинах используют стандартные П-образные скобы, которые закручиваются с внутренней стороны бокса при помощи «барашков» или элементов системы быстрого зажима. И тот и другой крепеж вполне надежен. Разница, как мы уже отмечали, заключается лишь в удобстве пользования и скорости монтажа/демонтажа.

Система открывания и запирания

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Есть три основных варианта открывания/запирания бокса: сзади, с одного бока или с двух сторон. Первое нынче встречается довольно редко. Поэтому подавляющее большинство моделей имеет боковое отпирание. Боксы с односторонним открытием существенно дешевле, но при этом менее удобны в эксплуатации. Двусторонние, естественно, проще устанавливать и загружать. Лучше, конечно же, приобретать двусторонние, но здесь все зависит от ваших финансовых возможностей.

Цвет

Боксы обычно бывают только трех цветов: черные, серые и белые — разбежаться с выбором особо не получится. Примерно 70% изделий продается в классическом черном исполнении. Наименее популярны белые. Но в последнее время их доля становится все больше и больше, хотя они несколько дороже. Объяснение простое — светлый колор тоже неплохо сочетается с автомобилями разных цветов, при этом белые кофры меньше нагреваются на солнце. А ведь боксы чаще используются именно в теплое время года.

Если ни один из предложенных цветов не устраивает — не отчаивайтесь. Бокс можно перекрасить или обтянуть пленкой. Здесь уже варианты дизайна будут ограничены лишь вашей фантазией.

Помимо цветов, можно выбрать фактуру пластика: глянцевый или матовый. Глянец стоит дороже и смотрится лучше. Зато матовые более практичны.

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Производители

Цена автобокса зависит не только от применяемых материалов и функционала. Частично в стоимость закладывается имидж и бренд производителя. Ведь содержание штата квалифицированных сотрудников, обновление оборудования и разработка новых продуктов подразумевает немалые расходы.

Безусловным лидером на рынке является шведский концерн Thule. Близки по качеству японские Inno и американский Whispbar. Есть удачные модели и у Hapro (Голландия). Отлично себя зарекомендовали итальянские фирмы Farad, Menabo и Fabbri. Приближаются к лидерам и российские производители — качество отечественных боксов постоянно растет. Среди фирм, заслуживающих доверия, отметим Lux, Koffer, Yuago и Евродеталь.

Цены

Учитывая богатство выбора моделей и фирм-производителей, разброс цен очень большой. В среднем, неплохой современный автобокс можно купить за 8000–13 000 рублей, среднего класса — за 13 000–18 000 рублей, а за багажники с улучшенными показателями придется выложить уже от 18 000 рублей и больше. При этом не стоит забывать, что, несмотря на огромное количество предложений, в каждом сегменте есть свои лидеры и наиболее удачные модели. Поэтому перед покупкой рекомендуем проконсультироваться с менеджерами интернет-магазина SHOP.ZR.RU. Они совершенно бесплатно и максимально полно расскажут обо всех нюансах и помогут определиться с выбором. Также напоминаем, что сейчас в нашем магазине на многие модели действует дополнительная скидка — 5% от указанной на сайте цены. Не забудьте спросить о ней у менеджера!