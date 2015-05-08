Пежо 5008 — новинка на рынке, претендует на кроссоверную нишу с семейным уклоном, RAV4 — король во всех дисциплинах. Но на то и королевская должность, чтобы всегда ждать дворцовых переворотов…

Toyota RAV4 — Peugeot 5008

Посмотрим, способен ли 5008-й выступить в роли заговорщика и потеснить RAV4.

Цену он себе набивает немалую: переднеприводный «француз» дороже полноприводного «японца». Под капотом у Пежо 5008 исключительно турбомоторы. К нам поставляются бензиновые 1.6Т и 2-литровый дизель. Их мощность одинакова — 150 л.с. Трансмиссия — честный 6-ступенчатый автомат Aisin. Кстати, эта японская фирма принадлежит концерну Toyota. Однако для своего очень популярного кроссовера RAV4 Toyota решила использовать вариатор. Он также разработан Aisin и имеет ряд заметных отличий от вариаторов Jatco, которые установлены на многих моделях Nissan и Mitsubishi. Тойотовцы сделали ставку на надежность в ущерб динамике.

Итак, на чем поскользнется король, а может, надает пинков претенденту?

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Фото: automps.ru