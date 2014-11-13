Подрезал полицейскую машину: что мне за это будет?

В России распространено мнение, что если нечаянно подрезать или сознательно посигналить полицейской машине, кара будет особенно строгой. А что говорит закон?

Взаимоотношения простых водителей с машинами, оснащенными спецсигналами, могут строиться по-разному. Все зависит от того, в каком статусе пребывает оперативный транспорт в конкретный момент времени.

Если вся «светомузыка» выключена, то автомобиль является таким же участником дорожного движения, как и остальные. Никакие привилегии ему не положены. Посигналили, подгоняя со светофора? Ответите по ст. 12.20 КоАП: «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки». Эта статья предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

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Подрезали? Наступает ответственность по пунктам 1 или 3 ст. 12.14 («Нарушение правил маневрирования»), также в виде предупреждения или 500-рублевого штрафа.

Включенный проблесковый маячок в сочетании со специальным звуковым сигналом переводит спецмашину в статус привилегированной. Ее водитель может отступать от ряда требований ПДД, а нарушения в отношении него регулируются уже другой статьей КоАП — 12.17. Если к спецсигналам прилагается особая раскраска, можно получить штраф в размере 500 рублей или остаться без прав на один-три месяца. Если же «мигалка» установлена на обычном внешне автомобиле, наказание мягче — предупреждение или штраф 500 рублей, без «опции» в виде перевода в статус пешехода. В данном случае речь идет исключительно о непредоставлении преимущества в движении: от водителя требуется уступить дорогу и не создавать помех. Иные действия (например, тот же гудок в спину) наказываются согласно соответствующим статьям КоАП и не имеют разделения санкции в зависимости от того, в отношении кого совершено нарушение.

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Важно отметить: ПДД разрешают спецмашинам ехать с нарушениями только при одновременной работе светового и звукового сигналов. Каждый из них по отдельности не дает преимущества. Более того, воспользоваться приоритетом водители могут только убедившись, что им уступают дорогу. Например, автомобиль ДПС, проезжающий перекресток на красный только с «мигалкой» — нарушитель. Столкнувшись с ним, двигаясь на свой зеленый, вы автоматически не станете виноватым. Однако без видеорегистратора и свидетелей доказать правоту будет затруднительно.

Нет обязанности у рядовых водителей потакать и иным нарушениям ПДД, когда спецавтомобиль едет в «тихом» режиме. Так что решение пустить ли его при перестроении в свой ряд или нет, зависит лишь вашей доброй воли и воспитания. Увы, нередки случаи, когда представители оперативных служб об этом забывают.