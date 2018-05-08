Разбираем дорожную ситуацию, связанную с правилами стоянки автомобилей в городе.

В условиях задачи сказано, что знак 3.27 «Остановка запрещена» прекратил свое действие, так как под ним установлен знак дополнительной информации (табличка) 8.2.3. «Конец зоны действия». Несмотря на это, водители микроавтобуса и легкового автомобиля не выполнили требования пункта 12.2 Правил дорожного движения, согласно которому при отсутствии знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с соответствующей дополнительной табличкой, указывающей на возможный способ постановки транспортного средства, запрещается ставить транспортное средство под углом к проезжей части, а также на тротуаре. Нанесенные линии разметки этого требования не отменяют.

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Пункт 12.2 ПДД:

«Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.

Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 — 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых.

Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 — 8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 — 8.6.9».

Водитель же грузовичка правил дорожного движения не нарушил, так как дорога на схеме не является односторонней. Соответственно, ограничений на стоянку не левой стороне нет. Расстояние до линии разметки в данном случае не имеет значения, так как на рисунке она прерывистая, а не сплошная.

Таким образом, правильный ответ — под номером четыре (водитель микроавтобуса и легкового автомобиля).