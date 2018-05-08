Второй этап СМП РСКГ: вес имеет значение?

Во многих кольцевых сериях используется система весовых гандикапов. Финишировал в тройке? В следующей гонке твой гоночный автомобиль станет тяжелее, причем победитель «награждается» самым весомым балластом. И как побеждать, если разница между двумя машинами, пилоты которых борются за тысячные доли секунды, превышает центнер?

Представляете, если пилоты будут брать с собой в гонку пару грид-герлз? А ведь именно на столько, если не больше, догружают автомобили лидеров за их успехи!

«Довесок» за победу в каждой гонке Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ может составлять 20–50 килограммов (в зависимости от класса). Плюс изначально автомобили весят по-разному, а еще за лучшие круги в гонке начисляют «марочный гандикап» — его еще называют «технический гандикап» или «компенсационный вес». Вот и набегает порой по сто с лишним килограммов!

Такая разница в весе должна значительно замедлять лидеров и сказаться на плотности борьбы и зрелищности — собственно, в этом смысл. Но Смоленское кольцо — это трасса-загадка, подкидывающая каждый год массу сюрпризов, и на втором этапе нынешнего сезона СМП РСКГ с весовыми гандикапами вышла интересная ситуация.

В квалификации юниорского класса было двое лидеров: Петр Плотников (№55) на самом легком Volkswagen Polo и Ира Сидоркова (№5)… на самом тяжелом! Вес не помешал карельской пилотессе обштопать всех соперников в субботнем заезде.

Как перекормить «Смурфика» и выиграть две гонки

Наиболее ярко и успешно законы физики, статистики и логики в минувший уик-энд попирала молодая карельская пилотесса Ирина Сидоркова, выступающая за команду «Академия ралли» в классе Национальный Юниор. Официально зачет для молодых пилотов от 14 до 17 лет превратится в монокубок Volkswagen Polo только в следующем году, однако уже сейчас в нем осталось всего пара-тройка отечественных Калин. Так вот, в субботу Сидоркова, возглавив турнирную таблицу после первого этапа, была тяжелее всех в пелетоне: ее Polo весил 1080 килограммов против 1040 кг ближайшего соперника по стартовой решетке и партнера по команде Петра Плотникова, взявшего поул.

Видите голубого «Смурфика» (так Сидоркова называет свой боевой седан) в конце пелетона? Всего через пяток кругов он возглавит воскресную гонку юниоров.

Материалы по теме Можно ли за два дня сжечь четыре мотора на одной машине?

И что бы вы думали? На старте Сидоркова откатилась на третью позицию, но быстро прошла Плотникова и взялась прессинговать захватившего лидерство Рустама Фатхутдинова. По ходу гонки на третью позицию удалось прорваться Илье Дощечкину из «Гоночной Академии Антона Захарова», а Сидоркова прошла Фатхутдинова в скоростном вираже и довела дело до победы. Но главная сенсация класса (если не всего уик-энда) была впереди!

В воскресных гонках самые успешные пилоты стартуют в обратном порядке, и Сидорковой досталась восьмая позиция. Ее машину не стали догружать за вчерашнюю победу (всему есть предел), однако автомобиль оставался самым тяжелым. И все же, воспользовавшись борьбой соперников, Ирина постепенно улучшала свое положение, отыгрывая позицию за позицией. За два круга до финиша она перекрещивает траектории с занявшимися междоусобной войной соперниками… И последний круг Алексей Сахаров заканчивает вторым, Фатхутдинов едва не вылетает с трассы после безрассудной атаки Плотникова, но финиширует третьим, а Сидоркова вновь доводит дело до победы!

Заезды класса Национальный, как правило, переполнены контактной борьбой. Вот и тут вернувшийся в гонки Александр Сальников вынес дебютировавшего в СМП РСКГ победителя проекта «Народный пилот» Дениса Мавланова.

Особенности «Национальной» охоты

В чуть более мощном классе Национальный в межсезонье также произошел дрейф от отечественной техники к иномаркам: многие пилоты предпочли корейские Kia Rio и Hyundai Solaris российским Калинам. В Смоленске первый ряд стартового поля заняли Анвар Тутаев и Павел Кальманович на Солярисах команды AG Team. И Егору Санину, представляющему Bragin Racing Team на тяжеленной (1140 кг!) Калине, приходилось уповать лишь на близящийся дождь. Дождь действительно пошел, но Санину никак не помог — после старта он откатился назад и закончил гонку за пределами первой десятки. Но не повезло и Тутаеву — обладатель поула лишь одиннадцатый на финише. А вот Роман Агошков из Akhmat Racing Team на самом легком Rio X-Line, который весил 1020 кг, прорвался с 15-го на пятое место. Тройка лидеров вела борьбу до взмаха клетчатого флага, и на последнем круге победу завоевал Глеб Кузнецов на тяжелом Polo, оставив позади Павла Кальмановича и Василия Кораблева.

Принципиальная борьба между Ладами и локализованными иномарками кипит в каждой гонке. На сей раз победа осталась за Андреем Петуховым на Калине, а Роман Агошков привел новейший Kia Rio X-Line на первый подиум.

В воскресенье их ждал реверсивный старт и новые весовые гандикапы, так что все перевернулось с колес на крышу. Первый ряд заняла объединенная команда АВТОВАЗа и Уральского горно-металлургического комбината: с поула в гонку уходила Kalina NFR Андрея Петухова в цветах LADA Sport Rosneft. И он был единственным, кто сохранил свою позицию от старта до финиша: за его спиной кипела фантастическая борьба. В итоге Агошков и Кораблев сполна реализовали потенциал своих Kia и заняли две оставшиеся ступени пьедестала.

Весты вновь неудержимы

Классы Туринг-Лайт и Супер-продакшн второй этап подряд стартуют вместе. В более быстром Супер-продакшн самые тяжелые машины — Весты лидеров чемпионата Михаила Митяева и Владислава Незванкина. Но на старте в субботу одному удается сохранить лидерство, а второму прорваться с пятой на третью позицию! Ильсур Ахметвалеев с оторвавшимся приводом едва не «срубает» Незванкина в борьбе на вираже, но сам оказывается на обочине — и гонку временно нейтрализуют. После автомобиля безопасности, уплотнившего пелетон, Незванкин уже второй, а замкнул тройку лидеров на финише Евгений Мейтес на Гранте.

Со зрелищностью в заездах 200-сильных хэтчбеков класса Туринг-Лайт все нормально. Вот двукратный вице-чемпион Европы по ралли-кроссу и вице-чемпион СМП РСКГ Ильдар Рахматуллин из-за проблем с тормозами разбивает свой Twingo, по дороге едва не «убрав» Polo Владимира Череваня.

В воскресенье две желтые Весты, разумеется, вновь были самыми тяжелыми (у обеих — максимальные 1260 кг) и стартовали из середины пелетона, но Незванкин вновь прорвался с третьей на первую позицию и удерживал ее до финиша, а Митяев обогнал Николая Виханского (Honda Civic) в борьбе за серебро.

Тем временем в Туринг-Лайте шло свое сражение. В субботу Ильдару Рахматуллину не удалось сберечь свой поул — он проиграл старт, а потом и вовсе сошел. Тройка лидеров финишировала в плотной борьбе — Андрей Масленников на видавшем виды Ford Fiesta, суперветеран Владимир Черевань на VW Polo и Андрей Радошнов на Peugeot 208.

На старте самого престижного класса СМП РСКГ — 18 машин разных моделей. Дебютанты смоленского этапа — опытный кольцевик Григорий Бурлуцкий (№91) и выходец из тайм-аттака минчанин Владимир Горлач (№8), который выступает под белорусской лицензией и потому не участвует в розыгрыше очков чемпионата России.

Воскресный заезд Туринг-Лайта открывал дебютант первенства, заявленный в личном зачете Никита Волегов на Opel Adam, но старт с поула ему не удался — в сражении с соперниками его развернуло в первом повороте. Жаль, ведь Никита — быстрый пилот, два сезона выступавший в SMP Formula 4 NEZ Championship, а его машина весила всего 1050 кг, в то время как все остальные тянули на 1100 и выше. В итоге неожиданно для всех — и в первую очередь для самого себя — первым финишировал Радошнов на самом тяжелом в классе Peugeot 208, вторым стал Александр Малинин, третьим — Масленников.

Невыносимая легкость бытия

В самом мощном классе Туринг в субботу довольно комфортно выиграл Дмитрий Брагин (ТАИФ Моторспорт), пройдя на старте Ивана Лукашевича (Лукойл Рейсинг Тим), хотя Seat Лукашевича весил 1315 кг, в то время как Audi Брагина — все 1390 кг. После финиша Брагин сказал, что готовился к борьбе с «легким» Лукашевичем и был удивлен, что соперник ее проиграл. Третьим в субботу стал Роман Голиков (Volkswagen Golf, УГМК Моторспорт) — московский пилот после успехов в Грозном всерьез претендует на место в тройке лидеров чемпионата.

Помимо гонок СМП РСКГ, на Смоленском кольце состоялось открытие сезона североевропейской серии SMP Formula 4 NEZ Championship. Первое место по сумме трех гонок занял швед Исак Бломквист, серебро у россиянина Ивана Береца, бронза — у финна Консты Лаппалайнена.

В воскресенье самой тяжелой машиной на стартовой решетке Туринга стала Audi RS3 Брагина — 1420 кг! Начав гонку восьмым, он смог отыграть только две позиции. Лишний вес сказался и на успехах Алексея Дудукало: он всю гонку прессовал легкий Leon Антона Бадоева, но так и не смог пройти менее опытного соперника и остался с бронзой. А для Кирилла Ладыгина гонка сложилась идеально: он стартовал с первого ряда стартового поля на не самом легком, но и не самом тяжелом седане Lada Vesta — и, захватив лидерство на первом круге, уже не отпустил его до самого конца.

В перерывах между гонками — обязательное общение зрителей и гонщиков во время автограф-сессий.

***

Прошедший уик-энд показал, что весовые гандикапы, как и положено, действительно сильно влияют на расклад сил в современных кольцевых гонках. Но очень часто важнее личные качества пилота — талант, тренировки и упорство, а также везение, превратности погоды и особенности автодрома. «Нижегородское кольцо», где серия СМП РСКГ продолжится 2–3 июня, тоже не из простых трасс, а уж как пилоты смогут этим воспользоваться — сможете увидеть с трибун или на каналах «Матч ТВ», «Авто плюс» и «Матч! Наш спорт».

Автор: Иннокентий Кишкурно

Фото: пресс-служба СМП РСКГ