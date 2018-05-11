Toyota Fortuner и Land Cruiser Prado поиграли железом

У каждого из нас есть свои представления о том, каким должен быть мужской автомобиль. Сегодня на тесте два очень достойных этой роли брутальных претендента.

Toyota Fortuner и Land Cruiser Prado

Мужской автомобиль как минимум не должен раздражать женщин, а что их больше всего нервирует, так это безлошадный и ничего не делающий мужчина.

Фортунер и Прадо способны на многое. Хотел написать «могут всё», но вспомнил, что кто не работает, тот и не ошибается. Главное — они умеют работать.

Мы на машине времени отправили обоих «японцев» разогреть железо в глубоком снегу и на скользком круге. У нас были два практически одинаковых автомобиля по мотору и коробке передач, близкой для этого класса цене, и тем интереснее разобраться в нюансах.

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Фото: automps.ru