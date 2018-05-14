Markoth-2018: как передвигаться там, где не проехать

На нашем сайте мы очень часто любим обсуждать, из чего да как сделана колесная техника. При этом совсем упускаем из виду самих себя. Из чего сделаны мы, можем ли без нее обойтись в случае, если проехать дольше она попросту не сможет? Чтобы выяснить это, мы отправились на Markoth-2018 — горный ультрамарафон, на котором только ты, твоя физическая кондиция и немного удачи противостоят природе-матушке.

Возможность принять участие в горном трейле Markoth-2018 под Новороссийском представилась весьма неожиданно. Маркотх — это горный хребет в северо-западной части Большого Кавказа, проходящий параллельно и южнее Главного Кавказского хребта. Вы думаете, я туда приехал один? Таких же «беганутых» оказалось более тысячи — все они искали приключений. А раз так, то тут как тут и партнер забега в лице BMW Motorrad с ее новеньким с иголочки BMW GS (или «Гусем», как его у нас величают). Почему именно он? Для горок это один из самых подходящих эндуро. Жаль только, нас забыли предупредить, что 25 км (именно эту дистанцию я решил для себя выбрать, были еще 56 км и 109 км) придется преодолевать не на нем, а на своих двоих. Но ведь кто-то должен выполнять роль транспорта оперативного реагирования?

Передвигаться по горам без проблем, сохраняя лидерские позиции в классе эндуро, BMW R 1200 GS позволяет максимальная адаптация к экстремальным условиям.

После прошлогоднего обновления R 1200 GS обзавелся парой новых режимов движения — Dynamic Pro и Enduro Pro, в которые входит и ассистент трогания в гору Hill Start Control. Теперь за это упражнение можно быть спокойным. А опциональный пакет Rallye еще больше адаптировал байк для езды по бездорожью за счет более жестких пружин и увеличенного хода подвески.

С поддержкой все ясно, а что до нас, бегунов? Стоит признать: подготовке к этому забегу я не уделил должного внимания. Да, я с удовольствием (ну почти) бегал по лестницам к себе на 11-й, не простаивал и на эскалаторах в метро. Но одно дело — мгновенный взлет на 100-метровую высоту, совсем другое — 3,5 часа мытарств с постоянной сменой высот. А уж чего я совсем не предусмотрел, так это спусков, бегая только вверх. Роковая ошибка, потому что именно при движении вниз четырехглавые мышцы ног забиваются напрочь, моля о пощаде. Это я понял уже на следующий день после финиша. И на следующий после следующего…

Стартовый городок расположился в одном из карьеров «Новоросцемента», а сами стартовавшие пробегали мимо двух самосвалов Caterpillar.

Накануне перед стартом посетили «Новоросцемент» — в одном из карьеров этого предприятия разместился стартовый городок. Слушаю рассказы технического директора компании о лучшем в мире цементе, а сам гляжу на горки вокруг. Ох, ввязался я в нечто нехорошее, надо бы валить, да поздно: отступать некуда — за нами Москва (зачеркнуто) Новороссийск.

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Артем Долгополов из RRuns, бегового сообщества, организовавшего Markoth уже во второй раз, накануне вечером за ужином с упоением рассказывал про всю кухню этого забега. Я сидел и слушал о тяготах организаторов, российской политике, местных властях, погоде Новороссийска с его нордстримами… Артем дал также некоторые рекомендации по преодолению дистанции. Главная — сразу не топить (после старта тут же предстояло подняться на 400 м по серпантину в первую из трех основных горок), беречься. По времени преодоления дистанции ориентир был марафон на шоссе. У меня такой был пока лишь единожды — прошлой осенью преодолел его в Москве за 3:52 вместо планировавшихся 3:30 (сказались неудобные кроссовки).

Итак, 15 апреля, 7 утра. Ранее глубокой ночью ушли 109-чники. Не знаю, из чего они сделаны, но респект парням и девчонкам — кому-то предстояло провести на ногах 23 часа, максимально отводимое время для преодоления дистанции! Трое в итоге так и не уложились в норматив: даже не знаю, с какими чувствами они узнали эту новость от приехавших за ними судьях на «Гусях».

Как бы подчеркивая тот факт, что Markoth-2018 стартовал в непосредственной близости к порту Новороссийска, организаторы забега придумали оригинальное оформление стартового пакета участника в виде картонного контейнера.

Дрожим на старте в одних майках и шортах не то от холода (7 градусов и тот самый холодный ветер), не то от страха перед неизвестным. Стартуем бодро — и в путь! Первая горка преодолевается неплохо, в конце, правда, предпочитаю перейти на шаг. Пульс подбирается к 190 уд/мин, надо следить за этим, так как ноги могут закислиться мгновенно. Таких переходов на шаг позже будет еще много, ведь местами приходилось буквально карабкаться по-альпинистски без какого-либо снаряжения (я все боялся, что кто-то сорвется и сделает страйк).

Через несколько километров — первый продолжительный спуск. Острые камни-щебень, сильно не разгонишься, сцепление никудышное (без навыков, во всяком случае). Палки для текинга я брать не стал, рассудив так: если пользоваться ими не умеешь, то они лишь в тягость, а не в радость. От тряски с груди сползает пульсометр, который то и дело приходится поправлять, а в глаза стекает пот — а ну-ка, моргни тут хоть на миг! Только я подумал, что в такой подъем обратно по прямой было бы тяжко забегать, как вижу впереди возвращающуюся группу: мы ушли не туда, где-то промчали поворот! Разочарование — это еще мягко сказано. Такой уход с трека у меня еще будет позже, но этот, в начале, пожалуй, самый обидный.

На спусках удавалось держать неплохой темп.

Возвращаемся обратно, находим место, где дали маху. И неудивительно — разметка была неочевидной. Поправляем с ребятами ленты: теперь точно никто не проследует мимо. Совет: никогда не пропускайте предстартовый брифинг и загружайте трек в часы!

Воды с собой нет — питьевую систему я брать не стал, посчитав, что лишний вес мне ни к чему. В итоге не пожалел, на этой дистанции она лишь мешает. Организаторы выдали всем участникам оригинальные силиконовые складные стаканчики (помните, в совке похожие, только пластиковые, были в бардачке почти каждой машины?). Их сделали на одном из наших предприятий по выпуску... «резиновых изделий №2» по китайским лекалам (оба факта 100-процентная правда!). Повесил на пояс за карабинчик, на пункте питания угостился водой и бежишь себе дальше, не засоряя природу вокруг. А она, между тем, просто чумовая (см. видео ниже)! От видов на порт Новороссийска захватывает дух! Ведь чем хороши горы: не столько растительностью вокруг, воздухом, ароматами и пением птиц, сколько ощущением свободы и величия, когда ты стоишь на пике и созерцаешь подножие.

Солнце тем временем начинает согревать. Но греться нам недолго. После очередного пункта питания второе восхождение по узкой тропинке, с которой набегающим ветром буквально срывает вниз. Мокрый баф на голове от этого начинает просто замерзать, отчего мерзнет и лоб. Бррр, неприятные ощущения, от которых и отделаться-то непросто — градиент приличный, идем друг за другом шагом, особенно не разгонишься.

Забавный факт про трейл: да, ноги на подъемах и спусках забиваются знатно, но рано или поздно найдется какой-никакой прямичок, на котором все быстро восстанавливается — и пульс, и ноги. У меня, по крайней мере, так и было.

На второй трети дистанции — долгий перегон, хочется пить, а пункт питания нескоро. Не беда, воспользуюсь стаканчиком: сбегаю вниз к ручью, вода холодненькая, чистая, горная. Бодрит и утоляет жажду!

А вот и заключительная горка. То ли от усталости, то ли от радости увидеть асфальтовый участок бегу по дороге, радостно комментируя это событие на видео. И лишь спустя несколько сотен метров понимаю, что чего-то не хватает. Черт, все верно: на деревьях по обе стороны нет опознавательных ленточек! Опять разворот и… подъем!

Наконец, спуск к стартовому городку. Кто-то из последних сил и, возможно, от расстройства, что где-то потерял лишнее время, решается на рывок. Напрасно, потому что в следующее мгновение это заканчивается просиживанием на остром гравии. К счастью, обошлось без травм, но парень решил больше не испытывать судьбу.

Твое выражение, когда 25 км (а в итоге все 28!) горной дистанции уже позади.

Что в итоге. Преодолел 28,3 км (вместо 25) по горам за 3:37:23 со средним темпом 7:35 мин/км и пульсом 176 уд/мин (прям хорошо для меня!), с набором высоты 1464 м, придя 97-м из 359 финишировавших на этой дистанции. Недурно с учетом лишних трех километров.

А что наши «Гуси»? Они-то будто попали в родную стихию, а вот оседлавшие их байкеры, даром что видавшие виды, не могли скрыть усталости на лицах. Еще бы: сотни километров скакать козликом по горам и долам — то еще испытание! Что до бега, в том числе в горах, то в последние годы его движение стремительно набирает обороты. Уверен, в ваших городах полно прогуливающихся трусцой новичков. Вливайтесь, проверьте, на что способен ваш мотор!

Фото: Артур Саруханов и BMW