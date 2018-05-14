Markoth-2018: как передвигаться там, где не проехать

Возможность принять участие в горном трейле Markoth-2018 под Новороссийском представилась весьма неожиданно. Маркотх — это горный хребет в северо-западной части Большого Кавказа, проходящий параллельно и южнее Главного Кавказского хребта. Вы думаете, я туда приехал один? Таких же «беганутых» оказалось более тысячи — все они искали приключений. А раз так, то тут как тут и партнер забега в лице BMW Motorrad с ее новеньким с иголочки BMW GS (или «Гусем», как его у нас величают). Почему именно он? Для горок это один из самых подходящих эндуро. Жаль только, нас забыли предупредить, что 25 км (именно эту дистанцию я решил для себя выбрать, были еще 56 км и 109 км) придется преодолевать не на нем, а на своих двоих. Но ведь кто-то должен выполнять роль транспорта оперативного реагирования?
После прошлогоднего обновления R 1200 GS обзавелся парой новых режимов движения — Dynamic Pro и Enduro Pro, в которые входит и ассистент трогания в гору Hill Start Control. Теперь за это упражнение можно быть спокойным. А опциональный пакет Rallye еще больше адаптировал байк для езды по бездорожью за счет более жестких пружин и увеличенного хода подвески.
С поддержкой все ясно, а что до нас, бегунов? Стоит признать: подготовке к этому забегу я не уделил должного внимания. Да, я с удовольствием (ну почти) бегал по лестницам к себе на 11-й, не простаивал и на эскалаторах в метро. Но одно дело — мгновенный взлет на 100-метровую высоту, совсем другое — 3,5 часа мытарств с постоянной сменой высот. А уж чего я совсем не предусмотрел, так это спусков, бегая только вверх. Роковая ошибка, потому что именно при движении вниз четырехглавые мышцы ног забиваются напрочь, моля о пощаде. Это я понял уже на следующий день после финиша. И на следующий после следующего…
Накануне перед стартом посетили «Новоросцемент» — в одном из карьеров этого предприятия разместился стартовый городок. Слушаю рассказы технического директора компании о лучшем в мире цементе, а сам гляжу на горки вокруг. Ох, ввязался я в нечто нехорошее, надо бы валить, да поздно: отступать некуда — за нами Москва (зачеркнуто) Новороссийск.
Артем Долгополов из RRuns, бегового сообщества, организовавшего Markoth уже во второй раз, накануне вечером за ужином с упоением рассказывал про всю кухню этого забега. Я сидел и слушал о тяготах организаторов, российской политике, местных властях, погоде Новороссийска с его нордстримами… Артем дал также некоторые рекомендации по преодолению дистанции. Главная — сразу не топить (после старта тут же предстояло подняться на 400 м по серпантину в первую из трех основных горок), беречься. По времени преодоления дистанции ориентир был марафон на шоссе. У меня такой был пока лишь единожды — прошлой осенью преодолел его в Москве за 3:52 вместо планировавшихся 3:30 (сказались неудобные кроссовки).
Итак, 15 апреля, 7 утра. Ранее глубокой ночью ушли 109-чники. Не знаю, из чего они сделаны, но респект парням и девчонкам — кому-то предстояло провести на ногах 23 часа, максимально отводимое время для преодоления дистанции! Трое в итоге так и не уложились в норматив: даже не знаю, с какими чувствами они узнали эту новость от приехавших за ними судьях на «Гусях».
Дрожим на старте в одних майках и шортах не то от холода (7 градусов и тот самый холодный ветер), не то от страха перед неизвестным. Стартуем бодро — и в путь! Первая горка преодолевается неплохо, в конце, правда, предпочитаю перейти на шаг. Пульс подбирается к 190 уд/мин, надо следить за этим, так как ноги могут закислиться мгновенно. Таких переходов на шаг позже будет еще много, ведь местами приходилось буквально карабкаться по-альпинистски без какого-либо снаряжения (я все боялся, что кто-то сорвется и сделает страйк).
Через несколько километров — первый продолжительный спуск. Острые камни-щебень, сильно не разгонишься, сцепление никудышное (без навыков, во всяком случае). Палки для текинга я брать не стал, рассудив так: если пользоваться ими не умеешь, то они лишь в тягость, а не в радость. От тряски с груди сползает пульсометр, который то и дело приходится поправлять, а в глаза стекает пот — а ну-ка, моргни тут хоть на миг! Только я подумал, что в такой подъем обратно по прямой было бы тяжко забегать, как вижу впереди возвращающуюся группу: мы ушли не туда, где-то промчали поворот! Разочарование — это еще мягко сказано. Такой уход с трека у меня еще будет позже, но этот, в начале, пожалуй, самый обидный.
Возвращаемся обратно, находим место, где дали маху. И неудивительно — разметка была неочевидной. Поправляем с ребятами ленты: теперь точно никто не проследует мимо. Совет: никогда не пропускайте предстартовый брифинг и загружайте трек в часы!
Воды с собой нет — питьевую систему я брать не стал, посчитав, что лишний вес мне ни к чему. В итоге не пожалел, на этой дистанции она лишь мешает. Организаторы выдали всем участникам оригинальные силиконовые складные стаканчики (помните, в совке похожие, только пластиковые, были в бардачке почти каждой машины?). Их сделали на одном из наших предприятий по выпуску... «резиновых изделий №2» по китайским лекалам (оба факта 100-процентная правда!). Повесил на пояс за карабинчик, на пункте питания угостился водой и бежишь себе дальше, не засоряя природу вокруг. А она, между тем, просто чумовая (см. видео ниже)! От видов на порт Новороссийска захватывает дух! Ведь чем хороши горы: не столько растительностью вокруг, воздухом, ароматами и пением птиц, сколько ощущением свободы и величия, когда ты стоишь на пике и созерцаешь подножие.
Солнце тем временем начинает согревать. Но греться нам недолго. После очередного пункта питания второе восхождение по узкой тропинке, с которой набегающим ветром буквально срывает вниз. Мокрый баф на голове от этого начинает просто замерзать, отчего мерзнет и лоб. Бррр, неприятные ощущения, от которых и отделаться-то непросто — градиент приличный, идем друг за другом шагом, особенно не разгонишься.
Забавный факт про трейл: да, ноги на подъемах и спусках забиваются знатно, но рано или поздно найдется какой-никакой прямичок, на котором все быстро восстанавливается — и пульс, и ноги. У меня, по крайней мере, так и было.
На второй трети дистанции — долгий перегон, хочется пить, а пункт питания нескоро. Не беда, воспользуюсь стаканчиком: сбегаю вниз к ручью, вода холодненькая, чистая, горная. Бодрит и утоляет жажду!
А вот и заключительная горка. То ли от усталости, то ли от радости увидеть асфальтовый участок бегу по дороге, радостно комментируя это событие на видео. И лишь спустя несколько сотен метров понимаю, что чего-то не хватает. Черт, все верно: на деревьях по обе стороны нет опознавательных ленточек! Опять разворот и… подъем!
Наконец, спуск к стартовому городку. Кто-то из последних сил и, возможно, от расстройства, что где-то потерял лишнее время, решается на рывок. Напрасно, потому что в следующее мгновение это заканчивается просиживанием на остром гравии. К счастью, обошлось без травм, но парень решил больше не испытывать судьбу.
Что в итоге. Преодолел 28,3 км (вместо 25) по горам за 3:37:23 со средним темпом 7:35 мин/км и пульсом 176 уд/мин (прям хорошо для меня!), с набором высоты 1464 м, придя 97-м из 359 финишировавших на этой дистанции. Недурно с учетом лишних трех километров.
А что наши «Гуси»? Они-то будто попали в родную стихию, а вот оседлавшие их байкеры, даром что видавшие виды, не могли скрыть усталости на лицах. Еще бы: сотни километров скакать козликом по горам и долам — то еще испытание! Что до бега, в том числе в горах, то в последние годы его движение стремительно набирает обороты. Уверен, в ваших городах полно прогуливающихся трусцой новичков. Вливайтесь, проверьте, на что способен ваш мотор!
Фото: Артур Саруханов и BMW
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