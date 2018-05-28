Инструмент для настоящих мужчин!

Незаменимыми помощниками в дороге или в саду, где найдется немало работы, требующей, прежде всего, эффективности, станут для вас цепные пилы STIHL.

Если вам необходимо удалить старые крупномеры, отпилить большие ветки или, скажем, приготовить вязанку дров для пикника, цепная пила STIHL будет самым удобным инструментом. Ее можно использовать и в строительстве для грубой обрезки толстого бруса и бревен — если толщина древесного ствола не превышает длину направляющей шины, по которой перемещается цепь.

STIHL предлагает на выбор различные варианты цепных пил, вот некоторые из них:

С бензиновым двигателем

STIHL MS 180 — самая продаваемая бензопила STIHL в России. Этой пилой на протяжении десятилетий пользуются как обычные садоводы, так и профессионалы в лесу. Ее любят люди, о ней ходят легенды.



Бензопила STIHL MS 180 — это идеальный баланс всех элементов. У нее есть боковое натяжение для простого и надежного подтягивания пильной цепи.

Пила очень удобна при заготовке дров, частного строительства и при валке деревьев до 30 см.

Теперь пила выглядит гораздо более современно — у нее изящный обтекаемый дизайн, и работать ею теперь еще комфортнее и приятнее.

Объем двигателя 31,8 м3

Мощность 1,5 кВт (2,0 л.с.)

Вес 3,9 кг без горючего, направляющей шины и пильной цепи

Режущая гарнитура: шина 35 см, цепь: 63 РМ

Цена по спецпредложению — 10 890 руб. (с 1 апреля по 30 июня 2018 г.)



С электродвигателем, работающим от сети

В этом классе пил хотелось бы отметить электропилу STIHL MSE 141 C-Q — удобный и доступный агрегат для частного пользователя. Пила очень комфортна в работе, у нее современный лаконичный дизайн и высокая производительность. Инструмент с мощным электродвигателем и простым включением нажатием кнопки оснащаается масляным баком с прозрачным смотровым окошком, защитой от перегрузки, устройством бокового натяжения цепи, цепным тормозом QuickStop Super.



Рабочее напряжение — 230 В

Мощность — 1,4 кВт

Вес — 4,1 кг без кабеля и цепного масла, с направляющей шины и пильной цепи

Режущая гарнитура — шина: 35 см, цепь: 61 РММ3

Рекомендуемая розничная цена — 7490 руб.

С электродвигателем, работающим от аккумулятора

Большое внимание компания STIHL уделяет в последнее время аккумуляторной технике. STIHL MSA 120 C-BQ — легкая аккумуляторная пила для ухода за садовым участком и простых ремесленных работ. Этот инструмент позволит справиться с задачей быстро и эффективно. Любая аккумуляторная техника — это максимум удобства, так как вы не ограничены в перемещении, не путаетесь в проводах и не дышите выхлопными газами.



Аккумуляторная пила STIHL MSA 120 C-BQ обладает такими достоинствами, как рукоятка с мягким покрытием, устройство быстрого натяжения цепи, высокая производительность. Еще у нее есть цепной тормоз QuickStop Super, масляный бак с прозрачной вставкой для контроля уровня. Вес без аккумулятора, с шиной и цепью составляет всего 2,5 кг.



Рабочее напряжение — 36 В

Вес — 2,5 кг (без аккумулятора, с направляющей шиной и цепью)

Режущая гарнитура — шина: 30 см, цепь: 71 РМ3

Рекомендуемая розничная цена —14 990 руб.

Выбирая цепную пилу, обращайте особое внимание на вес агрегата, так как иногда инструмент приходится подолгу держать на вытянутых руках, поэтому важно, чтобы это не оказалось слишком тяжелой задачей. При работе с цепными пилами обязательно пользуйтесь наушниками, очками, а также перчатками и защитными брюками. Это позволит вам работать без вреда для здоровья.

У каждого класса агрегатов есть свои преимущества и недостатки. Какой инструмент выбрать? Каждый пользователь решает это для себя сам. Компания STIHL предлагает потребителям большой выбор оборудования: от бюджетных версий до моделей, способных полностью удовлетворить профессионалов.