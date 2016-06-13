На чем ездят боксеры и бойцы смешанных единоборств

Это должен знать каждый автопутешественник. Советы эксперта

Как подготовиться к путешествию? Что взять с собой, чтобы и машину не захламить, и голосовать не пришлось на дороге в поисках помощи? Как вести себя в дороге, чтобы спокойно и безаварийно добраться до цели, не отдав служителям закона все отпускные деньги?