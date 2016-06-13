На чем ездят боксеры и бойцы смешанных единоборств

Все знаменитые боксеры и бойцы любой из дисциплин отличаются уникальным стилем ведения боя. Вдобавок многие поддерживают тот или иной имидж. Такая индивидуальность отражается и на выборе автомобиля. Посмотрим, какой автопарк имеют бывшие и действующие чемпионы смешанных единоборств и боксеры.

Некоторые бойцы довольно спокойно относятся к автомобилям. Часто они даже не сами покупают «железных коней», а получают их в подарок. А вот представители другого лагеря бывают искушенными и осознанно приобретают дорогие эксклюзивные игрушки, некоторые из них являются статусными аксессуарами.

На чем ездят боксеры и бойцы смешанных единоборств


  • Фотоподборка личных автомобилей гонщиков Формулы-1 — по этой ссылке.
  • А какие модели выбирают для себя российские футболисты? Об этом тут.
  • На чем передвигаются религиозные лидеры, читайте здесь.
  • Всё про машины чиновников высшего ранга можно узнать по этой ссылке.
  • На чем ездят «большие боссы» автомира? Об этом читайте тут.
  • Автомобили самых богатых людей планеты собраны в этой публикации.

Фото: из социальных сеткй

На чем ездят боксеры и бойцы смешанных единоборств
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые