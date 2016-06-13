На чем ездят боксеры и бойцы смешанных единоборств

Некоторые бойцы довольно спокойно относятся к автомобилям. Часто они даже не сами покупают «железных коней», а получают их в подарок. А вот представители другого лагеря бывают искушенными и осознанно приобретают дорогие эксклюзивные игрушки, некоторые из них являются статусными аксессуарами.
- Фотоподборка личных автомобилей гонщиков Формулы-1 — по этой ссылке.
- А какие модели выбирают для себя российские футболисты? Об этом тут.
- На чем передвигаются религиозные лидеры, читайте здесь.
- Всё про машины чиновников высшего ранга можно узнать по этой ссылке.
- На чем ездят «большие боссы» автомира? Об этом читайте тут.
- Автомобили самых богатых людей планеты собраны в этой публикации.
Фото: из социальных сеткй
Читать комментарии (2)