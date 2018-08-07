Девять больших преимуществ фирменного видеорегистратора

На рынке видеорегистраторов каких только устройств не найдешь — из Китая и Кореи, из Японии и Турции, из Тайваня и России, конечно. Но они в подавляющем большинстве случаев не имеют отношения к автопроизводителям. А ведь есть устройства, разработанные для конкретных моделей.

Возьмем, например, видеорегистратор Audi Universal Traffic Recorder и разберемся, чем он отличается от других приборов.

Никто не сможет упрекнуть вас в отсутствии вкуса: новый навигатор отлично вписывается в интерьер вашего Audi.

1. Это официальный продукт знаменитого автомобильного концерна из Ингольштадта. Поэтому его отличают фирменный дизайн и техническое совершенство, свойственное автомобилям с четырьмя кольцами на решетке радиатора. Audi Universal Traffic Recorder не только впишется в интерьер салона, но и станет гармонично дополняющей его частью.

2. Видеорегистратор не просто подключается к электрической сети автомобиля, а интегрируется в нее. Все кабели прокладываются в нишах внутри обшивки. Так что после установки видеорегистратора не будет никаких лишних проводов, висящих на лобовом стекле или торчащих из прикуривателя. Не появится их и на заднем стекле: вторая камера устройства, фиксирующая все, что происходит за кормой вашего Audi, займет неприметное место под потолком, чтобы не мешать обзору водителя. Для аккуратной и грамотной установки прибора необходимо обратиться в один из официальных дилерских центров Audi.

3. Интеграция в электросеть автомобиля помимо эстетического имеет и большое практическое значение — работа регистратора не зависит от заряда батарейки, надежности контакта в разъеме электропитания и от того, включено или выключено зажигание.

Audi Universal Traffic Recorder стоит на страже вашего автомобиля и днем, и ночью.

4. У камер Audi Universal Traffic Recorder отличная разрешающая способность: передняя снимает происходящее с углом обзора 137° в формате Full HD 1920×1080, а задняя — в формате HD 1280×720. Чувствительность матрицы позволяет вести съемку ночью.

Необычное объяснение в любви? Такую возможность также предоставляет Audi Universal Traffic Recorder.

5. Audi Universal Traffic Recorder работает в трех режимах съемки: «Движение» (стандартный — 30 кадров в секунду; спортивный — 60 кадров в секунду), «Парковка» и «Событие». В событийном режиме камера включается от удара по корпусу автомобиля или при его интенсивной вибрации, в том числе на неровностях дороги. Произведенные видеозаписи хранятся в нестираемой части памяти устройства. В видеорегистраторе установлена 8-гигабайтная карта памяти SD.

6. В режиме «Парковка» камеры автоматически включаются при срабатывании датчика движения. То есть вы увидите не только того, кто прикасался к вашему безупречному автомобилю, но и всех, кто приблизился к нему на определенное вами в настройках расстояние.

В режиме «Парковка» регистратор включает запись при срабатывании датчиков движения.

7. Видеорегистратором можно управлять не только из салона, но и с помощью бесплатного приложения Audi UTR, которое доступно для скачивания в Google Play и App Store. Со смартфона вы задаете настройки, управляете режимами съемки, просматриваете записи карты памяти и даже контролируете обстановку вокруг автомобиля, когда находитесь в офисе или дома.





Загрузив бесплатное приложение Audi UTR в Google Play или App Store, вы просматриваете записи карты памяти со смартфона, а также задаете настройки и управляете режимами съемки.

8. В видеорегистраторе установлен датчик, связанный с системами GPS и ГЛОНАСС. Это очень кстати, если вы забыли, где оставили автомобиль на парковке. Через мобильное приложение вы легко сможете определить его местонахождение.

9. И еще об одном не стоит забывать. Видеорегистратор — это ваша правовая защита при ДТП, страховом случае или попытке угона автомобиля.