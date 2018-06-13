Новые ответы ГИБДД о переоборудовании машин, праворульках и автопилотах

Оштрафуют или нет за использование шин и дисков нештатной размерности? Куда обращаться, если на машину упала сосулька? Должны ли инспекторы ГИБДД предоставлять видеодоказательства нарушений? Кто ответит за ДТП, которое спровоцировал автопилот? Можно ли ездить с трещиной на лобовом стекле?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

Следуйте рекомендациям

Артем, Москва

Не вполне понятно, что имеется в виду под «тюнингованными дисками». Предполагаю, что речь идет об установке колес и шин нестандартной размерности. В связи с этим следует принять во внимание, что отступление от рекомендаций завода-изготовителя транспортного средства в отношении геометрических параметров колес (вылет, ширина, посадочный диаметр и др.), а также размерности, весовых, скоростных и иных характеристик шин не допускается. Указанные параметры содержатся в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Кроме того, согласно федеральному закону «О безопасности дорожного движения» (статья 15) составные части конструкции (к их числу относятся колесные диски и шины) подлежат обязательной сертификации. Поэтому, приобретая колёса и шины, требуйте у продавца копию документа, подтверждающего их сертификацию.

Вне сферы ответственности

Упавшая на машину сосулька повредила крышу и капот. Чтобы оформить документы для страховой, позвонила в ГАИ, а там мне посоветовали обратиться к участковому. Бегала за ним неделю. Не проще ли было всё сделать сотрудникам ГИБДД, отвеча­ющим за порядок на дорогах?

Жанна Севастьянова, Ноябрьск

Статусные документы, регламентирующие деятельность Госавтоинспекции, возлагают на сотрудников этой службы оформление документов о том или ином дорожно-транспортном происшествии, а также осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безо­пасности дорожного движения. Поскольку транспортное средство было неподвижным, в дорожном движении оно не участвовало. Таким образом, его повреждение вследствие падения каких-либо предметов дорожно-транспортным происшествием не признается и, следовательно, в сферу ответственности Госавтоинспекции не входит.

Кто ответит за автопилот?

К. Злобин, Сочи

Законодательством Российской Федерации ответственность за нарушения правил дорожного движения возлагается на водителя, а в отдельно оговоренных случаях — на владельца транспортного средства. Это в полной мере касается и транспортных средств, оснащенных элементами автоматизированной системы управления. В настоящее время изменения в Правила дорожного движения, связанные с развитием беспилотных технологий, не готовятся. В то же время указанные вопросы находятся в сфере внимания заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, включая МВД России. Кроме того, представители нашей страны участвуют в проработке этих вопросов на международном уровне. По результатам этой работы станет понятно, какие изменения потребуется внести в законодательство.

Оранжевый маячок

Каков порядок получения разрешения на установку на машину проблесковых маячков оранжевого цвета?

Сергей Семенович, Москва

Такой порядок не установлен, равно как не предусмотрено и само требование о получении подобного разрешения. В то же время хочу напомнить, что в соответствии с пунктом 16 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета может быть установлен исключительно на транспортных средствах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств, перевозке крупногабаритных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности, сопровождающих транспортные средства, перевозящие крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, сопровождающих организованные группы велосипедистов при проведении тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования.

Видеодоказательство

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Денис, Зеленоград

Из вопроса можно сделать вывод, что сам факт нарушения требований Правил дорожного движения не оспаривается. При этом сотрудники действовали в полном соответствии с законом: статья 28.1 КоАП РФ к числу поводов к возбуждению дела об административном правонарушении относит непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. Мое мнение в отношении этой ситуации подтвердил и суд, как опять же следует из вопроса. Подтверждая свою приверженность борьбе с коррупцией, считаю, что острой необходимости в обязательной видеофиксации всех допущенных водителями правонарушений нет. К тому же технически крайне сложно обеспечить такую видеофиксацию, ведь неизвестно, где и какое правонарушение будет совершено.

Лево-право

На праворульной «японке» из-за попадания камня треснуло лобовое стекло с левой стороны. Обязательно ли его менять?

С. Мороз, Магадан

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» не допускается наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя.

Фото: ИТАР-ТАСС, depositphotos