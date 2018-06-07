Повод: знакомство с новым бизнес-седаном Lexus
Место действия: Нэшвилл, Теннеси, США
Впечатления: до недавних пор компания Lexus предлагала два различных бизнес-седана: ES, который базировался на переднеприводной платформе, и GS с приводом на задние колеса. Японцы сочли такой подход расточительством и сократили производственную программу — GS снят с продаж. Ставка сделана на ES, очередное поколение которого мы и протестировали.
Автомобиль построен на полностью новой переднеприводной платформе GA-K. Длина и ширина кузова выросли, а высота — уменьшилась. Силуэт стал более спортивным и атлетичным. Однако из-за покатой крыши на втором ряду теперь немного теснее. А вот спереди — красота! Удобнейшие передние кресла, хваткий руль, отличная обзорность, роскошное оснащение. Японцы особенно гордятся системой ночного видения и самым крупным в сегменте проекционным дисплеем.
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Огромный 12-дюймовый экран и панель приборов разделяют стильные стрелочные часики — традиционный элемент Лексусов последних лет.
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Сзади в Lexus ES не особо просторно. В немецких конкурентах второй ряд гостеприимнее.
Автомобиль будет предлагаться с четырьмя вариантами силовых агрегатов, включая гибридный. Но в Россию такую версию поставлять не планируется, поэтому за ее руль я садится не стал. Базовый 2-литровый ES 200 на тест не выкатили. Поэтому основное внимание уделил ES 250. Его с иголочки новый 2,5-литровый 200-сильный мотор изготовлен из алюминия и при низких нагрузках способен работать по циклу Аткинсона, экономя топливо. Свою лепту в скромный расход привносит и 8-ступенчатый автомат, пришедший на смену 6-ступенчатому. И все бы хорошо, но едет ES 250 не слишком бодро — для уверенного разгона приходится газовать от души.
А вот 249-сильный ES 350 — просто песня! Шарашит так, что меня лишь каким-то чудом не «приняли» местные копы за систематическое превышение скоростного режима. И управляется седан как никогда бодро — в его характере появилась легкость и жизнерадостность. Такую смену ездовой ориентации можно только приветствовать!
Перспективы: об этом можно будет говорить только после объявление цен, которое произойдет ближе к старту продаж (ориентировочно это произойдет осенью). Если новый ES окажется не сильно дороже предшественника, то его популярность должна подрасти — кардинальное улучшение управляемости, новая техника и продвинутое оснащение у целевой аудитории не должны остаться незамеченными.
Оценка: новый ES однозначно понравился. Быстрый, комфортабельный, роскошный автомобиль. Такой, каким и должен быть Lexus.
Подробности: ЗР, 2018, № 08
Фото: Lexus
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