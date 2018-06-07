Поездка на новом Лексусе была окутана тайной: еще за день до нее мы не знали — хотя некоторые догадывались, — что за новинку подготовили японцы для теста. И только в самолете карты были раскрыты — будем ездить на новом седане ES.

Повод: знакомство с новым бизнес-седаном Lexus

Место действия: Нэшвилл, Теннеси, США

Впечатления: до недавних пор компания Lexus предлагала два различных бизнес-седана: ES, который базировался на переднеприводной платформе, и GS с приводом на задние колеса. Японцы сочли такой подход расточительством и сократили производственную программу — GS снят с продаж. Ставка сделана на ES, очередное поколение которого мы и протестировали.

Новый Lexus ES седьмого поколения.

Автомобиль построен на полностью новой переднеприводной платформе GA-K. Длина и ширина кузова выросли, а высота — уменьшилась. Силуэт стал более спортивным и атлетичным. Однако из-за покатой крыши на втором ряду теперь немного теснее. А вот спереди — красота! Удобнейшие передние кресла, хваткий руль, отличная обзорность, роскошное оснащение. Японцы особенно гордятся системой ночного видения и самым крупным в сегменте проекционным дисплеем.

Огромный 12-дюймовый экран и панель приборов разделяют стильные стрелочные часики — традиционный элемент Лексусов последних лет. Сзади в Lexus ES не особо просторно. В немецких конкурентах второй ряд гостеприимнее.

Автомобиль будет предлагаться с четырьмя вариантами силовых агрегатов, включая гибридный. Но в Россию такую версию поставлять не планируется, поэтому за ее руль я садится не стал. Базовый 2-литровый ES 200 на тест не выкатили. Поэтому основное внимание уделил ES 250. Его с иголочки новый 2,5-литровый 200-сильный мотор изготовлен из алюминия и при низких нагрузках способен работать по циклу Аткинсона, экономя топливо. Свою лепту в скромный расход привносит и 8-ступенчатый автомат, пришедший на смену 6-ступенчатому. И все бы хорошо, но едет ES 250 не слишком бодро — для уверенного разгона приходится газовать от души.

Новый ES заметно удлинился. Передний и задний бамперы разделяют солидные 4975 мм.

А вот 249-сильный ES 350 — просто песня! Шарашит так, что меня лишь каким-то чудом не «приняли» местные копы за систематическое превышение скоростного режима. И управляется седан как никогда бодро — в его характере появилась легкость и жизнерадостность. Такую смену ездовой ориентации можно только приветствовать!

На мой взгляд, у ES самый сбалансированный и органичный дизайн среди всех седанов Lexus.

Перспективы: об этом можно будет говорить только после объявление цен, которое произойдет ближе к старту продаж (ориентировочно это произойдет осенью). Если новый ES окажется не сильно дороже предшественника, то его популярность должна подрасти — кардинальное улучшение управляемости, новая техника и продвинутое оснащение у целевой аудитории не должны остаться незамеченными.

Оценка: новый ES однозначно понравился. Быстрый, комфортабельный, роскошный автомобиль. Такой, каким и должен быть Lexus.

Подробности: ЗР, 2018, № 08

Фото: Lexus