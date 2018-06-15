Замена ламп ближнего и дальнего света, внесение изменений в конструкцию ГБО, установка кронштейна запасного колеса, оформление фаркопа...

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

Кронштейн запасного колеса как компонент транспортного средства действительно не подлежит обязательной сертификации, и его установка технически допустима. Однако при установке должен быть соблюден ряд условий. По ГОСТ Р 50577–93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии автомобиля или слева от нее по направлению движения. Регистрационный знак должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более пяти градусов. Высота нижнего края заднего регистрационного знака, измеряемая от опорной плоскости транспортного средства, должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака — не более 1200 мм. Кроме того, установленный кронштейн с запасным колесом не должен перекрывать заднюю светотехнику, требования к видимости которой изложены в Правилах ЕЭК ООН № 48. Устройство освещения заднего регистрационного знака подлежит обязательной сертификации. Установка на автомобиль кронштейна запасного колеса, не предусмотренного изготовителем автомобиля, является внесением изменений в конструкцию, может влиять на травмоопасность наружных выступов (Правила ЕЭК ООН № 26) и потому должна быть зарегистрирована в установленном порядке.

Материалы по теме Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой

При внесении изменений в конструкцию световых приборов, в том числе при замене светового модуля (как в вашем случае), требуется провести оценку безопасности. Не допускается установка нештатных световых модулей, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка (иными словами, если стекло рифленое). Порядок проведения оценки безо­пасности следующий.

Получить в испытательной лаборатории заключение предварительной технической экспертизы о возможности и порядке внесения изменений. В технадзоре ГИБДД заполнить заявление на внесение изменений в конструкцию. После принятия решения по вашему заявлению провести соответствующие работы. После внесения изменений обратиться в испытательную лабораторию, имеющую аккредитацию на подтверждение соответствия приборов освещения и световой сигнализации, и пройти проверку автомобиля на соответствие Правилам ЕЭК ООН № 48 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации». При положительном результате проверки будет оформлен протокол оценки безопасности конструкции с внесенными изменениями. На основании протокола подразделение технадзора ГИБДД оформит свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства. Со свидетельством следует обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД и внести отметки в документы.

3. Нужно ли оформлять фаркоп легкового автомобиля, если он установлен у официального дилера и имеет сертификат?

Сервис, проводящий работы по установке (это может быть и официальный дилер), должен предоставить сертификат соответствия на тягово‑сцепное устройство (ТСУ). Иначе подтвердить безопасность устанавлива­емого на транспортное средство компонента, а также соответствие самогó автомобиля требованиям ТР ТС 018/2011 невозможно. Сертификат на ТСУ подтверждает его безопасность как компонента. Однако необходимо удостовериться в том, что данное устройство установлено правильно и транспортное средство с установленным ТСУ соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к автомобилю в целом. Именно поэтому ТСУ подлежит обязательной сертификации, а его установка на автомобиль считается переоборудованием, требующим внесения изменений в конструкцию.

Материалы по теме УАЗы, которых вы никогда не видели

Установка такого двигателя взамен штатного невозможна. Во‑первых, этот тракторный дизель не соответствует экологическим требованиям, предъявляемым к автомобилям, а понижение экологического класса при переоборудовании машины недопустимо. К тому же масса такого мотора (400 кг ± 20 кг, в зависимости от навесного оборудования) более чем в два раза превышает массу штатного, а значит недопустимо возрастет нагрузка на переднюю ось. Поэтому подобное изменение потребует проведения полноценных испытаний самогó автомобиля.

5. Недавно установил газовое оборудование. Но планирую заменить некоторые компоненты более новыми. Является ли это внесением изменений в конструкцию? Нужна ли регистрация в ГИБДД?

Вмешательство в конструкцию и комплектность установленного газобаллонного оборудования (ГБО) при эксплуатации не допускается (согласно Приложению № 8 к ТР ТС 018/2011). При необходимости заменить редуктор или баллон уполномоченные организации выдают свидетельство о соответствии ГБО требованиям безопасности, которое владелец машины предъявляет на периодических проверках ГБО.

6. Хочу установить полки в автобус ПАЗ. Какие требования должны быть соблюдены?

Установка полок в автобус ПАЗ допустима. После установки внутреннее оборудование автобуса должно отвечать требованиям Правил ЕЭК ООН № 21–01 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их внутреннего оборудования».

Есть вопросы к специалистам ФГУП «НАМИ»? Задавайте! Адрес электронной почты: exp@zr.ru

Фото: «За рулем» и depositphotos.com