Что будет, если не пропустить членовоз?

Наверняка, вы хотя бы раз видели на заднем стекле попутного автомобиля наклейку с надписью «Пропускаю только 01, 02, 03». Какие последствия грозят такому водителю, если тот не пропустит машину госчиновника?

При виде машины со спецсигналом водители должны освободить полосу для проезда спецтранспорта. Но тут есть свои нюансы.

Если смотреть в правила, то ситуация, когда сзади подъезжает машина с синим проблесковым маячком описана в ПДД:

“3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 — 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.

Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.”

При этом освобождать полосу для проезда спецмашины надо исключительно по правилам. Если какие-то маневры приведут к нарушению правил или аварии с автомобилем, едущим в соседней полосе, то вина будет на вас. Однако это не означает, что дорогу можно в этом случае не уступать совсем. Следует предпринять меры для того, чтобы безопасно покинуть полосу.

Итак, водитель все-таки не уступил дорогу спецтранспорту. Что за это будет?

Если машина с проблесковым маячком не имеет цветографической схемы, то есть это как раз автомобили депутатов и некоторых силовых структур, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Ну а за не пропуск машин с цветографической схемой (скорая помощь, милиция и т.д.) положен штраф 500 рублей или лишение прав на срок от шести до двенадцати месяцев. Оба наказания прописаны в ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.

Но на практике лишить прав и даже оштрафовать водителя за не пропуск спецтранспорта сложно. Во-первых, не прописаны временные рамки, в течение которых водитель должен освободить полосу членовозу. Если маячок не включен, дорогу тоже уступать необязательно.