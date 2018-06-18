Что будет, если не пропустить членовоз?

Если смотреть в правила, то ситуация, когда сзади подъезжает машина с синим проблесковым маячком описана в ПДД:
“3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 — 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.”
При этом освобождать полосу для проезда спецмашины надо исключительно по правилам. Если какие-то маневры приведут к нарушению правил или аварии с автомобилем, едущим в соседней полосе, то вина будет на вас. Однако это не означает, что дорогу можно в этом случае не уступать совсем. Следует предпринять меры для того, чтобы безопасно покинуть полосу.
Итак, водитель все-таки не уступил дорогу спецтранспорту. Что за это будет?
Если машина с проблесковым маячком не имеет цветографической схемы, то есть это как раз автомобили депутатов и некоторых силовых структур, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Ну а за не пропуск машин с цветографической схемой (скорая помощь, милиция и т.д.) положен штраф 500 рублей или лишение прав на срок от шести до двенадцати месяцев. Оба наказания прописаны в ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.
Но на практике лишить прав и даже оштрафовать водителя за не пропуск спецтранспорта сложно. Во-первых, не прописаны временные рамки, в течение которых водитель должен освободить полосу членовозу. Если маячок не включен, дорогу тоже уступать необязательно.
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