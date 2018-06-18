А у нас кондиционер!

Сочи, жара. Едет черная «девятка» с черными закрытыми стеклами, а в ней два мужика. Один другому говорит: «Давай хоть окно откроем». «Нет, пусть все думают, что у нас кондиционер», — отвечает второй.

Лето в России приходит так же внезапно, как и зима: к теплому сезону зачастую не готовы не только мы, но и наши автомобили. Сегодня разберем самую актуальную в жаркое время года тему и поговорим об особенностях обслуживания системы кондиционирования. Нам в помощь — специалисты компании DENSO.

Сейчас в это тяжело поверить, но летом бывает жарко! Особенно тяжко приходится жителям мегаполисов, где раскаляющийся асфальт и бетон только усугубляют ситуацию. А уж если приходится изо дня в день простаивать в пробках… Врагу не пожелаешь остаться в такой период года с неисправным кондиционером! Исправность этой системы — вопрос, требующий комплексного подхода. Разберем по порядку, о каких особенностях эксплуатации систем кондиционирования необходимо знать в первую очередь.

Профилактика кондиционера

Большинство автовладельцев в курсе, что систему кондиционирования нужно заправлять хладагентом. Но помимо этого она нуждается в периодическом осмотре и обслуживании, затрагивающем такие узлы и агрегаты, как патрубки системы кондиционирования, их резиновые уплотнения, конденсер, а также фильтр‑осушитель. При правильной эксплуатации и обслуживании система кондиционирования способна без поломок проработать в течение всего срока службы автомобиля. Одно из важных правил — не пренебрегать заменой салонного фильтра. Излишнее засорение делает фильтр потенциальным источником аллергенов, а также снижает эффективность самой фильтрации. Это может привести к падению давления, что нагружает систему климат-контроля.

Чтобы поддерживать чистую, безопасную для здоровья атмосферу в салоне, специалисты DENSO рекомендуют менять салонный фильтр по меньшей мере один раз в год, или каждые 10–15 тысяч километров. Только регулярная замена гарантирует эффективную фильтрацию и оптимальную производительность системы климат-контроля автомобиля, более гигиеничную и комфортную среду в салоне. Также владельцам рекомендуется периодически включать кондиционер, даже если за окном стоит минусовая температура: включение кондиционера раз в месяц на 10–15 минут способствует циркуляции добавляющегося в фреон масла, которое смазывает уплотнители и продлевает срок их службы. Если же вы стали ощущать неприятный запах в своем автомобиле, то устранить его причину и предотвратить его появление в дальнейшем можно только с помощью антибактериальной обработки кондиционера, которая должна выполняться квалифицированным персоналом. Но что подразумевает под собой качественное техническое обслуживание?

По словам Яна Сплинтера, менеджера по продукту «системы терморегулирования» компании DENSO, процедура полного и качественного технического обслуживания системы кондиционирования занимает от 45 минут до часа и включает следующие операции:

Проверка работы и производительности системы. Определение типа хладагента и качества хладагента и масла. Проверка наличия в автомобиле салонного фильтра и его замена в случае необходимости. Выявление утечек хладагента. Универсального способа выявления утечек не существует, поэтому рекомендуется использовать два или три способа одновременно. Проверка состояния компонентов системы: наличие повреждений, вызванных попаданием камней или коррозией, отсутствие загрязнения конденсера и радиатора кондиционера, при необходимости — их чистка. Проверка работы системы кондиционирования: оценка производительности системы, проверка наличия шума, анализ работы вентилятора конденсера, потока воздуха и смешивания потоков воздуха (холодного и горячего), а также отсутствие неприятного запаха в салоне при работе системы кондиционирования. Последнее, но не по важности — это правильное использование компрессорного масла.

Масло, используемое в системе кондиционирования, предназначено главным образом для смазывания подвижных компонентов, т. е. компрессора и иглы расширительного клапана. Кроме того, масло обеспечивает охлаждение компрессора. Как и в случае с хладагентом, масло в системе кондиционирования должно обладать химической устойчивостью. Именно поэтому выбор правильного масла для системы имеет критическое значение. Недостаточное смазывание, вызванное использованием универсального масла, является второй по распространенности причиной повреждений и неисправностей, возникающих в компрессорах систем кондиционирования DENSO. Анализ гарантийных рекламаций компрессоров DENSO за 2017 год показал, что в 24 % случаев станции технического обслуживания использовали неправильные типы полиалкилгликольных (ПАГ) масел для компрессоров систем кондиционирования DENSO.

Одна из самых распространенных проблем системы кондиционирования — выход из строя конденсера, соты которого забиваются пухом, листьями, грязью, реагентами и т. д. Они перегреваются и не позволяют хладагенту полностью перейти в жидкое состояние. Тем самым снижается способность к последующему охлаждению воздуха в испарителе и, соответственно, установлению комфортной температуры в салоне автомобиля. Из-за миниатюрности вентиляционных отверстий промывка и очистка конденсера практически не приносят эффекта — загрязненные конденсеры подлежат замене.

Водители и пассажиры, садясь в автомобиль, рассчитывают, что во время движения им будет обеспечен максимальный комфорт в любую погоду. Именно поэтому мировые производители автомобилей выбирают DENSO — лидера в производстве компонентов для систем кондиционирования автомобилей. Сохраняя за собой 42 % рынка оригинального оборудования, DENSO является не только разработчиком передовых систем кондиционирования воздуха и охлаждения двигателя, но и мировым лидером в производстве компрессоров кондиционеров.

Не скупитесь на комплектующие и квалифицированный сервис, чтобы в скором времени не пришлось платить вдвойне или дышать в пробке освежающим воздухом из открытого окна!