Могут ли эвакуировать машину со двора?

Дворы, по убеждению некоторых жителей, это место, где Правила не действуют. Хотя и здесь двор двору рознь. Если проблемы в микрорайоне с парковкой существуют давно и автолюбители нескольких домов организованны, то они огораживают территорию шлагбаумами, четко размечают парковочные места. Обычно в таком, своем дворе практически не свинячат, заезжая на тротуары и газоны. Соответственно, и эвакуатору в таком дворе делать особо нечего.
А вот более «дикие» дворы, где каждый сам себе господин, чаще посещаются «зелеными крокодилами», как называют эвакуаторы в Москве.
Итак, перечислим ситуации, в которых эвакуация автомобиля возможна со двора:
- автомобиль припаркован на тротуаре
- парковка на газоне
- занятие парковочного места, предназначенного для инвалида
- в случае очистки дворовой территории от снега или укладки асфальта
- автомобиль полуразобран, не имеет номеров и хозяин не обнаружен.
ГИБДД периодически проводит рейды по таким «проездным» дворам с целью выявления неправильно припаркованных и полуразобранных, бесхозных автомобилей.
Если вы по-свински поставили автомобиль, не забудьте, что эвакуацией дело не ограничится. За парковку на тротуаре вы получите штраф на 1000 рублей (3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге).
Интересно, что существуют ситуации, когда вы сами обязаны вызвать эвакуатор прямо к себе во двор, чтобы он повез вашу машину. Правила однозначно определяют:
«Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада».
И если с лампочками и стеклоочистителями вопрос решаем на месте либо можно подождать окончания ночи или осадков, то без руля и тормозов путь только один — на эвакуатор.
В комментариях поделитесь, приходилось ли вам видеть эвакуацию машины со своего двора.
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