Могут ли эвакуировать машину со двора?

Выглянув утром в окно дома, вы можете не обнаружить свой автомобиль, припаркованный прошлым вечером. Позже выясняется, что его не угнали, а увезли на эвакуаторе. Законно ли это?

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Еще 10–15 лет назад службы эвакуации в наших городах практически не было. Небольшое количество специальных автомобилей использовалось только для транспортировки неисправных и пострадавших в аварии автомобилей. А теперь эвакуаторы стали массово работать в крупных городах. Причем не только на улицах и проспектах, а и во дворах. Видимо, дело прибыльное…

Дворы, по убеждению некоторых жителей, это место, где Правила не действуют. Хотя и здесь двор двору рознь. Если проблемы в микрорайоне с парковкой существуют давно и автолюбители нескольких домов организованны, то они огораживают территорию шлагбаумами, четко размечают парковочные места. Обычно в таком, своем дворе практически не свинячат, заезжая на тротуары и газоны. Соответственно, и эвакуатору в таком дворе делать особо нечего.

А вот более «дикие» дворы, где каждый сам себе господин, чаще посещаются «зелеными крокодилами», как называют эвакуаторы в Москве.

Итак, перечислим ситуации, в которых эвакуация автомобиля возможна со двора:

автомобиль припаркован на тротуаре

парковка на газоне

занятие парковочного места, предназначенного для инвалида

в случае очистки дворовой территории от снега или укладки асфальта

автомобиль полуразобран, не имеет номеров и хозяин не обнаружен.

О необходимости эвакуации зачастую просят местные жители. Такие машины мешают проходу пешеходов и те могут сообщить о нарушении в полицию по телефону, участковому или в региональное УГИБДД (в дежурную часть). После оповещения сотрудники ГИБДД выезжают на место вместе с эвакуатором и, если не появится владелец, эвакуируют машину на штрафстоянку, как говорится, «без суда и следствия». Конечно, все это не относится к ситуации, связанной с ремонтом асфальтового покрытия или очисткой снега во дворе. Тогда машину либо переставляют на другое место в зоне видимости, либо в соседний двор неподалеку, а после возвращают на место.

ГИБДД периодически проводит рейды по таким «проездным» дворам с целью выявления неправильно припаркованных и полуразобранных, бесхозных автомобилей.

Если вы по-свински поставили автомобиль, не забудьте, что эвакуацией дело не ограничится. За парковку на тротуаре вы получите штраф на 1000 рублей (3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге).

Интересно, что существуют ситуации, когда вы сами обязаны вызвать эвакуатор прямо к себе во двор, чтобы он повез вашу машину. Правила однозначно определяют:

«Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада».

И если с лампочками и стеклоочистителями вопрос решаем на месте либо можно подождать окончания ночи или осадков, то без руля и тормозов путь только один — на эвакуатор.

В комментариях поделитесь, приходилось ли вам видеть эвакуацию машины со своего двора.