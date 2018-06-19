В декабре 2017 года японская компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. и ее авторизованный дистрибьютор в РФ «МСМ ГРУПП» запустили совместное предприятие — завод по производству охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT в пос. Редкино, Тверская область. Приглашаем вас совершить путешествие по производству.

Каждый элемент автомобиля являет собой символ человеческого прогресса, научной мысли и технологий. Простой же автолюбитель пользуется ими, порой даже не предполагая, что стоит за ними. Чтобы разглядеть новизну и особенность технологии, необходимо копнуть глубже и посмотреть на продукт со стороны разработчиков или производителей.

Мы предлагаем внимательнее разобраться с антифризом, который обычный автолюбитель заливает не задумываясь, а опытный тщательно выбирает с учетом мнения профессионалов, результатов независимых тестов и опыта фирм-производителей.

В этой статье мы расскажем о том, как побывали на заводе по производству антифризов ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT, расположенном в пос. Редкино Тверской области.

На неискушенный взгляд, производство антифриза — дело несложное. Нужно всего лишь смешать воду и этиленгликоль в нужной пропорции, ввести присадки и в конечном итоге разлить по канистрам. Все казалось бы очень просто, но попробуйте это сделать с постоянным неизменным качеством и в объеме нескольких тонн! Вот тут-то и начинаются производственные ноу-хау.

Именно наличие сбалансированных присадок в антифризе наиболее значительно влияет на его потребительские свойства. Разработка формулы пакета присадок — сложный технологический процесс и под силу только крупным производственным компаниям.

Российские объемы TOTACHI®

Японская компания TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. занимается разработкой и производством смазочных материалов и охлаждающих жидкостей более 20 лет. В сферу интересов компании также входят аккумуляторные батареи и фильтрующие элементы для коммерческого транспорта и промышленности. Ассортимент всей продукции бренда TOTACHI® охватывает различные потребительские сегменты: от высококлассных до товаров массового потребления.

Компания «МСМ ГРУПП» — это авторизованный дистрибьютор TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. на территории РФ, занимающейся продажей и продвижением продукции TOTACHI® в России.

На данный момент на территории РФ реализуется значительный объем антифризов и стеклоомывающих жидкостей TOTACHI®, который разумнее производить как можно ближе к рынку сбыта. Понимая это, TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd, объединив усилия с компанией «МСМ ГРУПП», локализовали производство на российском рынке еще до начала строительства собственного завода, начав с размещения заказов на блендинг собственных масел бренда TOTACHI® NIROтм на готовых производственных мощностях независимых отечественных компаний.

Это, уже ставшее успешным, сотрудничество, а также накопленный опыт продаж масел и антифризов TOTACHI® NIROтм позволили определиться в параметрах собственного завода и необходимых объемах его производства.

Начало строительства

В итоге в августе 2015 года началось строительство комплекса по производству антифризов и стеклоомывающих жидкостей в пос. Редкино, Тверской области. Для нового завода компании TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. и «МСМ ГРУПП» приобрели в Тверской области старую площадку, на которой находились полуразрушенные склады. Любители истории могут покопаться в архивах, выясняя, что это были за сооружения, но нас больше интересует настоящее, а точнее возвышающийся на их месте новый производственный комплекс.

Подобные руины были на том месте, где сейчас расположен цех по производству охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT

В настоящий момент строительство завода завершено на 100%. После проведения всех проверок новое предприятие принято государственной комиссией, что подтверждено получением сертификата соответствия и разрешения на эксплуатацию. Завод имеет потенциал на производство 33 600 литров антифриза или стеклоомывающих жидкостей в час.

При этом TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. и «МСМ ГРУПП» являются единственными совладельцами предприятия, что позволяет специалистам компании внедрять собственные разработки рецептур и полностью контролировать качество продукции. И в конечном счете предлагать потребителям качественную продукцию российского производства, отличающиеся доступной стоимостью.

Прогулка по заводу

Все производство делится на четыре зоны:

Парк емкостей для хранения базового сырья и присадок

Цех по производству пластиковой тары

Цех производства и розлива охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей

Складские помещения для хранения готовой продукции

Заводоуправление ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT находится в отдельном здании, а вход на завод осуществляется через КПП. Преодолев контроль, начинаем нашу экскурсию. Нам предстоит пройти по всей производственной цепочке, по аналогии как идет изготовление антифризов и стеклоомывающих жидкостей.

Самое интересное: мы заходим в мозг всего производства — комнату управления, откуда контролируются все процессы, протекающие на производстве. Один оператор может дистанционно запускать и останавливать процессы, переводить управление оборудованием в автоматический режим, останавливать отдельные линии для проведения обслуживания, перенастройки и др.

Управление всеми техническими процессами полностью автоматизировано: контролируется и осуществляется из центра — компьютерного пункта управления

С помощью этой же системы автоматического управления выполняется контроль разгрузки, контролируются уровни сырья и готовой продукции в резервуарах, температура хранения и другие показатели.

При этом сама система управления работает на основе современного IT-оборудования, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на технологический процесс, добиться безопасного и своевременного производства, гарантировать качество продуктов и полупродуктов на всех этапах.

На заводе есть 12 резервуаров для базового сырья и присадок. Каждая поступающая партия подвергается входному контролю, осуществляемому собственной лабораторией завода для подтверждения необходимого качества.

Полный резервуарный парк завода ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT представляет собой 23 емкости

Но парк емкостей — это всего лишь вспомогательное оборудование. Самое главное на заводе — цех изготовления охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей, или, по-научному, цех блендинга. Для смешивания жидкостей применяется полностью автоматизированное оборудование: дозировка компонентов проводится компьютером, подающим сигналы управления на электронные краны-дозаторы. В процессе блендинга используются самые последние инновационные технологии.

Начало производственной цепочки — линия по производству пластиковой тары. Ее номинальные возможности — 2000 канистр ПЭТ в час, 100 шт./час канистр 4 л, 200 шт./час канистр 1 л.

Линия по производству тары

Следующий этап — это сердце завода. Комплекс оборудования по «варке» охлаждающих жидкостей и их смешению с заранее очищенной деминерализованной водой до нужной концентрации.

Установка по производству суперконцентрата Установка по очистке воды

— приготовленные жидкости поступают на розлив.

В данный момент на заводе работают три линии по розливу антифризов и стеклоомывающих жидкостей

Линия по розливу охлаждающей и стеклоомывающей жидкости в тару от 0,5 до 10 л. Производительность 2000 канистр/час. Розлив охлаждающей и стеклоомывающей жидкости в канистры 20 л. Производительность 680 канистр/час. Розлив охлаждающей и стеклоомывающей жидкости в бочки 205 л. Производительность 60 бочек/час.

Линия по розливу антифризов в бочки

По автоматизированному конвейеру через весовой контроль заполненные канистры поступают в аппарат по укупорке, где накручиваются крышки канистр и происходит индукционная обработка для герметизации канистр. Далее конвейером канистры перемещаются для наклейки этикеток и отбивки даты выпуска, после чего поступают на стенд по упаковке, где канистры укладываются в гофрокороба. Затем гофрокороба по конвейеру попадают на робот-паллетизатор, где происходит формирование паллет. Паллеты маркируются, и получается полностью готовая к отгрузке продукция.

Готовая продукция поступает на склад, откуда позже отгружается в железнодорожные и автомобильные контейнеры для отправки потребителю.

Контроль качества на всех этапах производства — от поступления базового сырья до выхода готового продукта — осуществляется специалистами заводской лаборатории, которая оснащена самым современным оборудованием.

Многие приборы — автоматические, что позволяет максимально снизить воздействие субъективных факторов на точность измерений, сократить время на выполнение анализов и тем самым ускорить передачу продукции на склад.

Лаборатория

Все рецептуры, результаты анализов исходного сырья и готовой продукции вносятся в единую систему, которая не позволит в случае каких-либо отклонений выпустить некачественный продукт. Благодаря такому комплексному контролю вся продукция TOTACHI® NIROтм, произведенная на заводе ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT, не будет отличаться по качеству от другого аналогичного продукта TOTACHI®, произведенного на других производственных площадках.

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, исследования на которых автоматизированы и занимают считаные минуты.

В планах завода ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT работать с заказами крупных партнеров по бизнесу для выпуска новых марок антифриза или стеклоомывающих жидкостей.

В следующей статье мы планируем более подробно рассказать о работе лаборатории, о тестах и исследованиях, которые в ней проводятся. На конкретных примерах покажем, как отличить качественный антифриз от некачественной подделки, а также как правильно подобрать антифриз для Вашего любимого автомобиля.