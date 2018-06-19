Технопарк ТOTACHI DGT — современная производственная площадка по производству охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей

В декабре 2017 года японская компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. и ее авторизованный дистрибьютор в РФ «МСМ ГРУПП» запустили совместное предприятие — завод по производству охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT в пос. Редкино, Тверская область. Приглашаем вас совершить путешествие по производству.

Каждый элемент автомобиля являет собой символ человеческого прогресса, научной мысли и технологий. Простой же автолюбитель пользуется ими, порой даже не предполагая, что стоит за ними. Чтобы разглядеть новизну и особенность технологии, необходимо копнуть глубже и посмотреть на продукт со стороны разработчиков или производителей.

Мы предлагаем внимательнее разобраться с антифризом, который обычный автолюбитель заливает не задумываясь, а опытный тщательно выбирает с учетом мнения профессионалов, результатов независимых тестов и опыта фирм-производителей.

В этой статье мы расскажем о том, как побывали на заводе по производству антифризов ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT, расположенном в пос. Редкино Тверской области.

На неискушенный взгляд, производство антифриза — дело несложное. Нужно всего лишь смешать воду и этиленгликоль в нужной пропорции, ввести присадки и в конечном итоге разлить по канистрам. Все казалось бы очень просто, но попробуйте это сделать с постоянным неизменным качеством и в объеме нескольких тонн! Вот тут-то и начинаются производственные ноу-хау.

Именно наличие сбалансированных присадок в антифризе наиболее значительно влияет на его потребительские свойства. Разработка формулы пакета присадок — сложный технологический процесс и под силу только крупным производственным компаниям.

Российские объемы TOTACHI®

Японская компания TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. занимается разработкой и производством смазочных материалов и охлаждающих жидкостей более 20 лет. В сферу интересов компании также входят аккумуляторные батареи и фильтрующие элементы для коммерческого транспорта и промышленности. Ассортимент всей продукции бренда TOTACHI® охватывает различные потребительские сегменты: от высококлассных до товаров массового потребления.

Компания «МСМ ГРУПП» — это авторизованный дистрибьютор TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. на территории РФ, занимающейся продажей и продвижением продукции TOTACHI® в России.

На данный момент на территории РФ реализуется значительный объем антифризов и стеклоомывающих жидкостей TOTACHI®, который разумнее производить как можно ближе к рынку сбыта. Понимая это, TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd, объединив усилия с компанией «МСМ ГРУПП», локализовали производство на российском рынке еще до начала строительства собственного завода, начав с размещения заказов на блендинг собственных масел бренда TOTACHI® NIROтм на готовых производственных мощностях независимых отечественных компаний.

Это, уже ставшее успешным, сотрудничество, а также накопленный опыт продаж масел и антифризов TOTACHI® NIROтм позволили определиться в параметрах собственного завода и необходимых объемах его производства.

Начало строительства

В итоге в августе 2015 года началось строительство комплекса по производству антифризов и стеклоомывающих жидкостей в пос. Редкино, Тверской области. Для нового завода компании TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. и «МСМ ГРУПП» приобрели в Тверской области старую площадку, на которой находились полуразрушенные склады. Любители истории могут покопаться в архивах, выясняя, что это были за сооружения, но нас больше интересует настоящее, а точнее возвышающийся на их месте новый производственный комплекс.

Подобные руины были на том месте, где сейчас расположен цех по производству охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT
Подобные руины были на том месте, где сейчас расположен цех по производству охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT

В настоящий момент строительство завода завершено на 100%. После проведения всех проверок новое предприятие принято государственной комиссией, что подтверждено получением сертификата соответствия и разрешения на эксплуатацию. Завод имеет потенциал на производство 33 600 литров антифриза или стеклоомывающих жидкостей в час.

При этом TOTACHI INDUSTRIAL Co., Ltd. и «МСМ ГРУПП» являются единственными совладельцами предприятия, что позволяет специалистам компании внедрять собственные разработки рецептур и полностью контролировать качество продукции. И в конечном счете предлагать потребителям качественную продукцию российского производства, отличающиеся доступной стоимостью.

Прогулка по заводу

Все производство делится на четыре зоны:

  • Парк емкостей для хранения базового сырья и присадок
  • Цех по производству пластиковой тары
  • Цех производства и розлива охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей
  • Складские помещения для хранения готовой продукции

Заводоуправление ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT находится в отдельном здании, а вход на завод осуществляется через КПП. Преодолев контроль, начинаем нашу экскурсию. Нам предстоит пройти по всей производственной цепочке, по аналогии как идет изготовление антифризов и стеклоомывающих жидкостей.

Самое интересное: мы заходим в мозг всего производства — комнату управления, откуда контролируются все процессы, протекающие на производстве. Один оператор может дистанционно запускать и останавливать процессы, переводить управление оборудованием в автоматический режим, останавливать отдельные линии для проведения обслуживания, перенастройки и др.

Управление всеми техническими процессами полностью автоматизировано: контролируется и осуществляется из центра — компьютерного пункта управления
Управление всеми техническими процессами полностью автоматизировано: контролируется и осуществляется из центра — компьютерного пункта управления

С помощью этой же системы автоматического управления выполняется контроль разгрузки, контролируются уровни сырья и готовой продукции в резервуарах, температура хранения и другие показатели.

При этом сама система управления работает на основе современного IT-оборудования, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на технологический процесс, добиться безопасного и своевременного производства, гарантировать качество продуктов и полупродуктов на всех этапах.

На заводе есть 12 резервуаров для базового сырья и присадок. Каждая поступающая партия подвергается входному контролю, осуществляемому собственной лабораторией завода для подтверждения необходимого качества.

Полный резервуарный парк завода ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT представляет собой 23 емкости
Полный резервуарный парк завода ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT представляет собой 23 емкости

Но парк емкостей — это всего лишь вспомогательное оборудование. Самое главное на заводе — цех изготовления охлаждающих и стеклоомывающих жидкостей, или, по-научному, цех блендинга. Для смешивания жидкостей применяется полностью автоматизированное оборудование: дозировка компонентов проводится компьютером, подающим сигналы управления на электронные краны-дозаторы. В процессе блендинга используются самые последние инновационные технологии.

Начало производственной цепочки — линия по производству пластиковой тары. Ее номинальные возможности — 2000 канистр ПЭТ в час, 100 шт./час канистр 4 л, 200 шт./час канистр 1 л.

Линия по производству тары
Линия по производству тары

Следующий этап — это сердце завода. Комплекс оборудования по «варке» охлаждающих жидкостей и их смешению с заранее очищенной деминерализованной водой до нужной концентрации.

Установка по производству суперконцентрата
Установка по производству суперконцентрата

Установка по очистке воды
Установка по очистке воды
Следующий этап — приготовленные жидкости поступают на розлив.

В данный момент на заводе работают три линии по розливу антифризов и стеклоомывающих жидкостей

  1. Линия по розливу охлаждающей и стеклоомывающей жидкости в тару от 0,5 до 10 л. Производительность 2000 канистр/час.
  2. Розлив охлаждающей и стеклоомывающей жидкости в канистры 20 л. Производительность 680 канистр/час.
  3. Розлив охлаждающей и стеклоомывающей жидкости в бочки 205 л. Производительность 60 бочек/час.

Линия по розливу антифризов в бочки
Линия по розливу антифризов в бочки

По автоматизированному конвейеру через весовой контроль заполненные канистры поступают в аппарат по укупорке, где накручиваются крышки канистр и происходит индукционная обработка для герметизации канистр. Далее конвейером канистры перемещаются для наклейки этикеток и отбивки даты выпуска, после чего поступают на стенд по упаковке, где канистры укладываются в гофрокороба. Затем гофрокороба по конвейеру попадают на робот-паллетизатор, где происходит формирование паллет. Паллеты маркируются, и получается полностью готовая к отгрузке продукция.

Готовая продукция поступает на склад, откуда позже отгружается в железнодорожные и автомобильные контейнеры для отправки потребителю.

Контроль качества на всех этапах производства — от поступления базового сырья до выхода готового продукта — осуществляется специалистами заводской лаборатории, которая оснащена самым современным оборудованием.

Многие приборы — автоматические, что позволяет максимально снизить воздействие субъективных факторов на точность измерений, сократить время на выполнение анализов и тем самым ускорить передачу продукции на склад.

Лаборатория
Лаборатория

Все рецептуры, результаты анализов исходного сырья и готовой продукции вносятся в единую систему, которая не позволит в случае каких-либо отклонений выпустить некачественный продукт. Благодаря такому комплексному контролю вся продукция TOTACHI® NIROтм, произведенная на заводе ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT, не будет отличаться по качеству от другого аналогичного продукта TOTACHI®, произведенного на других производственных площадках.

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, исследования на которых автоматизированы и занимают считаные минуты.

В планах завода ТЕХНОПАРК ТOTACHI DGT работать с заказами крупных партнеров по бизнесу для выпуска новых марок антифриза или стеклоомывающих жидкостей.

В следующей статье мы планируем более подробно рассказать о работе лаборатории, о тестах и исследованиях, которые в ней проводятся. На конкретных примерах покажем, как отличить качественный антифриз от некачественной подделки, а также как правильно подобрать антифриз для Вашего любимого автомобиля.

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