Как починить присоску для гаджета? Как продлить ресурс рулевой рейки? В чем причина хруста коробки передач на Грантах, Калинах и Приорах? Своими секретами, позволяющими справиться с этими и другими проблемами, поделились читатели «За рулем». Авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.

Лечим присоску

С. Елфимов, Самара

Видавшая виды присоска кронштейна, крепящего гаджеты к ветровому стеклу, совсем «ослабела» и стала отваливаться. Чтобы восстановить ее работоспособность, я вырезал из линолеума толщиной около двух миллиметров шайбу, наружный диаметр которой равен диаметру присоски, а внутренний — на 10–15 мм меньше. Для облегчения монтажа шайбу можно сделать разрезной (как на фото). Устанавливаем шайбу между силиконовой присоской и кронштейном. Прогиб присоски возрастет, и кронштейн перестанет отваливаться.

Не хрусти

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На Приорах, Грантах и Калинах коробка передач часто хрустит при переключениях — как правило, при включении задней передачи, а также первой и второй. Поиск в интернете показал, что проблема массовая, но никто толком с ней не справился. Многие грешат на привод управления коробкой и хиленькие синхронизаторы. Однако я столкнулся с похожим явлением после замены тросика сцепления. Неоднократная регулировка не принесла успеха — дефект исчезал, но ненадолго. Лекарство нашел случайно: когда потянул педаль сцепления на себя, передачи в течение какого-то времени стали включаться четко. Причина дефекта — в бракованной пружине храпового механизма, расположенного в «салонном» наконечнике троса. А пока не поменяете пружину или трос, рекомендую после нескольких нажатий на педаль сцепления подтягивать ее, чтобы не мучить коробку.

Полезные лыски

С. Полухтин, Московская область

На Приоре с двигателем ВАЗ‑21126 пришлось снимать распредвалы. Обратил внимание на то, что при снятии и установке шкива трудно фиксировать вал от проворачивания. Я решил доработать распредвалы. На заднем конце напильником буквально за несколько минут сделал лыски под ключ «на 17». Теперь рожком фиксирую вал, а головкой ослабляю или затягиваю болт крепления шкива.

Маслом рейку не испортишь

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У меня ВАЗ‑21104. После шести лет эксплуатации, на пробеге 200 тысяч километров рулевая рейка стала подклинивать при «околонулевом» положении руля. Снизу у рулевого механизма находится упорная (регулировочная) гайка с отверстием, которое закрыто резиновой заглушкой. Заправил трансмиссионным маслом медицинский шприц и надел на носик резиновую трубку. Вынул заглушку, залил масло в полость, после чего сразу же закрыл отверстие заглушкой. С тех пор прошло уже пять лет, общий пробег составил 355 тысяч километров, а рейка не подклинивает. И еще. Привычка оставлять передние колеса в положении «прямо» на парковке поможет дольше сохранять целым защитный чехол рулевого механизма.

Быстрая замена

А. Лупандин, Москва

При замене датчика положения коленчатого вала на ВАЗ‑2110 с 16‑клапанным двигателем случилась заминка — за долгие годы эксплуатации он закис, а болт его крепления обломился прямо под головкой. Обильное нанесение проника­ющих смазок не сработало. Помогли длинная отвертка и молоток. Упираясь отверткой в торец датчика, молотком попробовал стронуть его — то в одну, то в другую сторону. Получилось!

Обнаружил, что металлическая втулка из ушка на корпусе прикипела к болту и осталась на нем. Вот почему датчик невозможно было снять! Втулку я без особых усилий стащил пассатижами. Но как закрепить новый датчик? Не снимать же крышку масляного насоса, чтобы высверлить остатки болта! Я поступил так: смазал ушко датчика, чтобы обезопасить от закисания, и двумя пластиковыми хомутами с обеих сторон притянул датчик к посадочной поверхности. Соединение надежное, тем более что датчик центрируется обломком болта.

Ручка, держись!

С. Левин, Московская область

Nissan X‑Trail T31 (2007–2014 годов выпуска) страдает неприятной болезнью. Зимой тросик, идущий от наружной ручки к механизму замка, замерзает в оболочке — и его наконечник вылетает из посадочного места. Если это произошло, нужно снять обивку двери и первым делом нанести на тросик влагостойкую и влаговытесняющую смазку. А чтобы такая неприятность не приключилась вновь, советую закрепить наконечник на рычаге ручки пластиковым хомутом. Хомут возьмите подороже, чтобы не лопнул от мороза. А торчащий конец коротко обрежьте.

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Фото: авторы советов