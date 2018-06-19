Обновленный Infiniti QX80: в погоне за конкурентами

Повод: рестайлинговый внедорожник Infiniti QX80 приехал в Россию.
Место действия: Таруса, Россия
Основные изменения у машины снаружи. Тут полностью переработана передняя часть, обновлена решетка радиатора, передний бампер. Фары, они тоже новые, более угловатого дизайна. Их перенесли выше, а также увеличили длину капота.
Ширину подножек увеличили на 20 мм, и это возымело эффект. Садиться в QX80 стало удобнее.
В салоне изменений куда меньше. В комплектации Luxe ProActive появился пакет систем безопасности Infiniti Drive Assist, который включает: адаптивный круиз-контроль, систему контроля выхода из полосы движения, предупреждения о столкновении и обнаружения автомобиля в слепой зоне. Электронный помощник, предотвращающий столкновение с другим автомобилем при движении задним ходом, и аудиосистему Bose Cabin Surround 5.1 c 15 динамиками.
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На дисплей салонного зеркала можно вывести изображение с камеры. Это улучшает обзор, избавляя от слепых зон.
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Панель приборов изменений не претерпела.
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На третьем ряду спокойно усядутся двое взрослых.
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Второй ряд в Infiniti QX80 главный. В распоряжении седоков блок климат-контроля, несколько USB-гнезд и розетка.
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Дисплеи в подголовниках передних кресел нынче 8-дюймовые, а не семи, как раньше.
Техническая начинка осталась прежней. Мотор доступен один-единственный: бензиновая V-образная «восьмерка» мощностью 405 л.с. В пару к ней приставлен 7-ступенчатый автомат. Как и раньше, его отдачи вполне хватает, чтобы набирать первую сотню примерно за 7 секунд.
Еще инженеры поменяли настройки амортизаторов. QX80 с конвейера оснащен покрышками Bridgestone Dueller H/T 275/50R22. Вроде, ничего необычного в шинах нет, но они непростые. Их боковину сделали мягче, дабы улучшить плавность хода.
Прокатившись по нашим дорогам, могу сказать, что пока асфальт ровный, претензий к машине нет. Но вот на щербатом покрытии или грунтовке QX80 уж слишком жесткий. Моя бы воля, поставил бы шины с большим профилем.
Перспективы: покупать эту машину будут ровно за то, за что покупали прежний внедорожник — за большой, просторный салон и богатое оснащение.
Оценка: автомобиль-квартира с шикарным интерьером. Но для успеха у российских покупателей второго рестайлинга уже мало. Им подавай новую модель. Или хотя бы предложить выбор из силовых агрегатов и колес разного диаметра. Колеса в 22 дюйма — это красиво, но непрактично. Особенно если владелец часто ездит по укатанным грунтовым дорогам. К примеру, на Lexus LX или Mercedes-Benz GLS ставят 18-дюймовую обувь.
Подробности: ЗР, 2018, №8
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