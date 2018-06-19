Обновленный Infiniti QX80: в погоне за конкурентами

Продажи дорестайлингового премиального «японца» в нашей стране были скромными. Сможет ли обновленный автомобиль, переживший рестайлинг в прошлом году и только сейчас представленный в России, догнать по продажам основного конкурента — Lexus LX?

Infiniti QX80
Infiniti QX80

Infiniti > QX80

Повод: рестайлинговый внедорожник Infiniti QX80 приехал в Россию.

Место действия: Таруса, Россия

Infiniti QX80 в комплектации Luxe с семиместным салоном стоит 4 855 000 рублей, а с восьмиместным — 4 870 000 рублей.
Infiniti QX80 в комплектации Luxe с семиместным салоном стоит 4 855 000 рублей, а с восьмиместным — 4 870 000 рублей.

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Обновленный Infiniti QX80  — тачка невозврата
Впечатления: Infiniti QX80 уже обновляли в 2014 году. Пора бы японцам выкатить новую модель, но нет, в 2017 году автомобиль пережил очередной рестайлинг. Вот его и привезли к нам. Да, с опозданием, однако и на том спасибо, ведь на российском рынке QX80 особой популярностью не пользовался. В прошлом году хозяев нашли чуть больше 300 внедорожников. В то время как Lexus LX разошелся тиражом 3000 штук. Кстати, в Штатах ситуация обратная. Там с 2014 по 2016 год покупатели приобрели 45 353 машины. А вот Эл-иксов купили всего 13 643 экземпляра.

Основные изменения у машины снаружи. Тут полностью переработана передняя часть, обновлена решетка радиатора, передний бампер. Фары, они тоже новые, более угловатого дизайна. Их перенесли выше, а также увеличили длину капота.

Ширину подножек увеличили на 20 мм, и это возымело эффект. Садиться в QX80 стало удобнее.

Сзади изменили форму двери багажника. Хромированную планку над регистрационным знаком растянули до фонарей. Подретуширован и задний бампер. В нем расположили указатели поворотов.
Сзади изменили форму двери багажника. Хромированную планку над регистрационным знаком растянули до фонарей. Подретуширован и задний бампер. В нем расположили указатели поворотов.

В салоне изменений куда меньше. В комплектации Luxe ProActive появился пакет систем безопасности Infiniti Drive Assist, который включает: адаптивный круиз-контроль, систему контроля выхода из полосы движения, предупреждения о столкновении и обнаружения автомобиля в слепой зоне. Электронный помощник, предотвращающий столкновение с другим автомобилем при движении задним ходом, и аудиосистему Bose Cabin Surround 5.1 c 15 динамиками.

Главное внутри — новая обивка кресел с ромбовидной прострочкой. Обновлена и рукоять рычага селектора. Теперь она как у Q60. Переднюю панель тоже подправили. Теперь на ней серебристая отделка вместо темно-серого пластика.
Главное внутри — новая обивка кресел с ромбовидной прострочкой. Обновлена и рукоять рычага селектора. Теперь она как у Q60. Переднюю панель тоже подправили. Теперь на ней серебристая отделка вместо темно-серого пластика.

На дисплей салонного зеркала можно вывести изображение с камеры. Это улучшает обзор, избавляя от слепых зон.
На дисплей салонного зеркала можно вывести изображение с камеры. Это улучшает обзор, избавляя от слепых зон.

Панель приборов изменений не претерпела.
Панель приборов изменений не претерпела.

На третьем ряду спокойно усядутся двое взрослых.
На третьем ряду спокойно усядутся двое взрослых.

Второй ряд в Infiniti QX80 главный. В распоряжении седоков блок климат-контроля, несколько USB-гнезд и розетка.
Второй ряд в Infiniti QX80 главный. В распоряжении седоков блок климат-контроля, несколько USB-гнезд и розетка.

Дисплеи в подголовниках передних кресел нынче 8-дюймовые, а не семи, как раньше.
Дисплеи в подголовниках передних кресел нынче 8-дюймовые, а не семи, как раньше.

Техническая начинка осталась прежней. Мотор доступен один-единственный: бензиновая V-образная «восьмерка» мощностью 405 л.с. В пару к ней приставлен 7-ступенчатый автомат. Как и раньше, его отдачи вполне хватает, чтобы набирать первую сотню примерно за 7 секунд.

Еще инженеры поменяли настройки амортизаторов. QX80 с конвейера оснащен покрышками Bridgestone Dueller H/T 275/50R22. Вроде, ничего необычного в шинах нет, но они непростые. Их боковину сделали мягче, дабы улучшить плавность хода.

На обновленной машине появились новые 22-дюймовые колесные диски с 18 спицами.
На обновленной машине появились новые 22-дюймовые колесные диски с 18 спицами.

Прокатившись по нашим дорогам, могу сказать, что пока асфальт ровный, претензий к машине нет. Но вот на щербатом покрытии или грунтовке QX80 уж слишком жесткий. Моя бы воля, поставил бы шины с большим профилем.

Рестайлинговые QX80 собирают в Японии. Продажи на рынках Северной Америки и Азии идут с прошлого года.
Рестайлинговые QX80 собирают в Японии. Продажи на рынках Северной Америки и Азии идут с прошлого года.

Перспективы: покупать эту машину будут ровно за то, за что покупали прежний внедорожник — за большой, просторный салон и богатое оснащение.

Оценка: автомобиль-квартира с шикарным интерьером. Но для успеха у российских покупателей второго рестайлинга уже мало. Им подавай новую модель. Или хотя бы предложить выбор из силовых агрегатов и колес разного диаметра. Колеса в 22 дюйма — это красиво, но непрактично. Особенно если владелец часто ездит по укатанным грунтовым дорогам. К примеру, на Lexus LX или Mercedes-Benz GLS ставят 18-дюймовую обувь.

Подробности: ЗР, 2018, №8

Обновленный Infiniti QX80: в погоне за конкурентами
Фото: Infiniti
Обновленный Infiniti QX80: в погоне за конкурентами
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