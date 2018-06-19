Обновленный Infiniti QX80: в погоне за конкурентами

Продажи дорестайлингового премиального «японца» в нашей стране были скромными. Сможет ли обновленный автомобиль, переживший рестайлинг в прошлом году и только сейчас представленный в России, догнать по продажам основного конкурента — Lexus LX?

Повод: рестайлинговый внедорожник Infiniti QX80 приехал в Россию.

Место действия: Таруса, Россия

Infiniti QX80 в комплектации Luxe с семиместным салоном стоит 4 855 000 рублей, а с восьмиместным — 4 870 000 рублей.

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Infiniti QX80 уже обновляли в 2014 году. Пора бы японцам выкатить новую модель, но нет, в 2017 году автомобиль пережил очередной рестайлинг. Вот его и привезли к нам. Да, с опозданием, однако и на том спасибо, ведь на российском рынке QX80 особой популярностью не пользовался. В прошлом году хозяев нашли чуть больше 300 внедорожников. В то время как Lexus LX разошелся тиражом 3000 штук. Кстати, в Штатах ситуация обратная. Там с 2014 по 2016 год покупатели приобрели 45 353 машины. А вот Эл-иксов купили всего 13 643 экземпляра.

Основные изменения у машины снаружи. Тут полностью переработана передняя часть, обновлена решетка радиатора, передний бампер. Фары, они тоже новые, более угловатого дизайна. Их перенесли выше, а также увеличили длину капота.

Ширину подножек увеличили на 20 мм, и это возымело эффект. Садиться в QX80 стало удобнее.

Сзади изменили форму двери багажника. Хромированную планку над регистрационным знаком растянули до фонарей. Подретуширован и задний бампер. В нем расположили указатели поворотов.

В салоне изменений куда меньше. В комплектации Luxe ProActive появился пакет систем безопасности Infiniti Drive Assist, который включает: адаптивный круиз-контроль, систему контроля выхода из полосы движения, предупреждения о столкновении и обнаружения автомобиля в слепой зоне. Электронный помощник, предотвращающий столкновение с другим автомобилем при движении задним ходом, и аудиосистему Bose Cabin Surround 5.1 c 15 динамиками.

Главное внутри — новая обивка кресел с ромбовидной прострочкой. Обновлена и рукоять рычага селектора. Теперь она как у Q60. Переднюю панель тоже подправили. Теперь на ней серебристая отделка вместо темно-серого пластика.

На дисплей салонного зеркала можно вывести изображение с камеры. Это улучшает обзор, избавляя от слепых зон. Панель приборов изменений не претерпела.

На третьем ряду спокойно усядутся двое взрослых. Второй ряд в Infiniti QX80 главный. В распоряжении седоков блок климат-контроля, несколько USB-гнезд и розетка. Дисплеи в подголовниках передних кресел нынче 8-дюймовые, а не семи, как раньше.

Техническая начинка осталась прежней. Мотор доступен один-единственный: бензиновая V-образная «восьмерка» мощностью 405 л.с. В пару к ней приставлен 7-ступенчатый автомат. Как и раньше, его отдачи вполне хватает, чтобы набирать первую сотню примерно за 7 секунд.

Еще инженеры поменяли настройки амортизаторов. QX80 с конвейера оснащен покрышками Bridgestone Dueller H/T 275/50R22. Вроде, ничего необычного в шинах нет, но они непростые. Их боковину сделали мягче, дабы улучшить плавность хода.

На обновленной машине появились новые 22-дюймовые колесные диски с 18 спицами.

Прокатившись по нашим дорогам, могу сказать, что пока асфальт ровный, претензий к машине нет. Но вот на щербатом покрытии или грунтовке QX80 уж слишком жесткий. Моя бы воля, поставил бы шины с большим профилем.

Рестайлинговые QX80 собирают в Японии. Продажи на рынках Северной Америки и Азии идут с прошлого года.

Перспективы: покупать эту машину будут ровно за то, за что покупали прежний внедорожник — за большой, просторный салон и богатое оснащение.

Оценка: автомобиль-квартира с шикарным интерьером. Но для успеха у российских покупателей второго рестайлинга уже мало. Им подавай новую модель. Или хотя бы предложить выбор из силовых агрегатов и колес разного диаметра. Колеса в 22 дюйма — это красиво, но непрактично. Особенно если владелец часто ездит по укатанным грунтовым дорогам. К примеру, на Lexus LX или Mercedes-Benz GLS ставят 18-дюймовую обувь.

Подробности: ЗР, 2018, №8

Фото: Infiniti