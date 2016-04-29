6 причин оформить карту Тинькофф Драйв

Речь о прямой материальной пользе: вы расплачиваетесь картой, а банк в конце расчетного месяца начисляет баллы. Ими удобно компенсировать траты на заправке, в мастерской, магазине автозапчастей — где угодно, лишь бы это как-то касалось вашего автомобиля или мотоцикла.

10% за покупки на АЗС

Десятая часть покупки на автозаправочной станции вернётся в виде баллов. В чеке может быть полный бак бензина, канистра машинного масла, кофе с френч-догом и большой пакет древесного угля.



Представим автолюбителя, который заправляется примерно на 10 000 ₽ в месяц и пользуется картой Тинькофф Драйв. За год он накопит около 12 000 баллов только за топливо.



Траты на автозапчасти и услуги Тинькофф Банк компенсирует по формуле 1 рубль за 1 балл. Здесь баллы превращаются в настоящие 12 000 ₽. Если компенсировать траты на бензин, курс другой — 1 рубль уже за 1,5 балла, или 8000 ₽ за 12 000 баллов. Выгодно набирать баллы за покупки на АЗС и компенсировать ими траты на комплектующие, моторное масло, услуги автомастерской.

10% за полис каско от Тинькофф-Страхования

Страховка от всех неприятных неожиданностей. Если планируете покупку полиса, карту выгодно оформить ради кэшбэка на каско. Допустим, вы купили «Тойоту Рав 4». Каско обошлась в 75 000 ₽, а бонусный счёт пополнился — теперь там на 7500 баллов больше.

5% за покупки запчастей и любые автоуслуги

Специально для тех, кто относится к своей машине с должным уважением — всё делает вовремя и по уму. Тинькофф Банк поддерживает стремление своевременно обслуживать автомобиль и возвращает баллами 5% от покупок.

Часть того, что неизбежно принесёт баллы:

Покупка запчастей, масла и технологических жидкостей;

услуги автомоек и детейлинг-центров;

оплата стоянок;

услуги шиномонтажных мастерских;

обслуживание и ремонт у официального дилера, на специализированном или мультибрендовом СТО;

услуги узкоспециализированных мастерских — если решите заехать в студию автозвука, к мотористам или специалистам по коробкам передач;

проезд по платным дорогам и пополнение транспондера;

аренда автомобиля в командировке или отпуске.





5% за штрафы и услуги эвакуатора, которые вы не заказывали Камеры фиксируют исправно, а сотрудники бдят. Совершено административное правонарушение, а значит придётся заплатить. Такое может случиться с каждым! Выбежали на улицу, но опоздали — остаётся только провожать взглядом эвакуатор, который увозит машину в неизвестном направлении. Карта Тинькофф Драйв поможет и вернет 5% бонусов с чека на непрошенные услуги эвакуатора, штраф за парковку в неустановленном месте и любые другие штрафы ГИБДД. 1% за все остальные покупки от 100 ₽ Любая покупка по карте Тинькофф Драйв, которая никак не касается вашего автомобиля, мотоцикла или передвижения по городу, принесёт 1% в баллах. Снятие наличных и перевод средств на любую другую карту баллов не принесёт. Только до середины сентября: банк вернёт 15% за покупки на АЗС До 15 сентября включительно новые владельцы карт Тинькофф Драйв получат назад 15% с каждой покупки на АЗС — в полтора раза больше, чем обычно. 59 новых категорий с возвратом 5%, которые не входят в обычную программу лояльности: магазины одежды и обуви, Duty Free, кафе и рестораны, музеи и многое, многое другое.



59 новых категорий с возвратом 5%, которые не входят в обычную программу лояльности: магазины одежды и обуви, Duty Free, кафе и рестораны, музеи и многое, многое другое.