Все в одном флаконе: изучили два хороших головных устройства для автомобиля

Головное устройство, оно же мультимедийный центр, — незаменимый девайс, который объединяет в себе все развлекательные функции автомобиля. Это и проигрывание аудио и видео, и радио, и Bluetooth, и навигатор, и картридер. В общем, головное устройство — оно как смартфон, только лучше, экран больше и пользоваться за рулем не запрещено.

Когда в машине есть единый центр для всех этих задач, то приборная панель не загромождается лишними устройствами, внимание водителя не рассеивается между ними и вождение становится безопаснее. При этом головные устройства сочетаются с резистивными кнопками управления на руле, и после их подключения вам не придется изменять своим привычкам и тянуться к устройству. Представляем вашему вниманию два таких девайса от Prology.

Мультимедийный навигационный центр MPA-700 . Все, что может понадобиться

У этого головного устройства сенсорный экран с многоцветовой подсветкой и диагональю 6,75 дюйма (для сравнения, у iPhone X диагональ 5,85 дюйма, и не все это полезная площадь).

В нем присутствует режим Hands Free, то есть можно пользоваться смартфоном «без рук», как с Bluetooth-гарнитурой. При этом устройство поддерживает режимы работы Google Android Auto и Apple Carplay, что позволяет работать с привычным интерфейсом смартфона, только на большем экране.

Преимущество перед смартфоном еще и в том, что в MPA-700 встроено навигационное ПО «Навител Навигатор» с бесплатной картой всей России, и эта карта никуда не денется, если пропадет связь. В системе содержатся основные магистрали с названиями населенных пунктов и подробные карты крупных городов РФ. Карты маленьких городов и поселков можно подгрузить отдельно.

Устройство предусматривает разнообразные сценарии прослушивания музыки. Оно поддерживает форматы MP3, MPEG 4, WMA, FLAC, WAV, а также JPEG (есть разъем USB). Присутствует система RDS для передачи информации в диапазоне УКВ. Можно подключить смартфон по Bluetooth и слушать музыку с того гаджета, с которого вы привыкли. Радиус действия — 5 метров.

Кроме того, в MPA 700 встроен высокоскоростной цифровой PLL-тюнер с предустановкой 30 радиостанций. Единственное, чего тут нет, так это CD-привода, но когда вы в последний раз слушали музыку с диска?

Мультимедийный центр Prology DVU-750 . Недорого и разумно

В этом устройстве нет навигационного программного обеспечения, зато оно стоит гораздо дешевле предыдущего — 7000 рублей. При этом диагональ у него чуть больше — 7 дюймов, это широкоформатный сенсорный ЖК-монитор. А глубина установки — всего 79 миллиметров. DVU-750 подключается с помощью кабеля ISO, так что ему не нужны переходники.

Музыка

Тут полноценные мультимедийные возможности: USB-разъем и слот для карты памяти microSD объемом до 32 Гб. К устройству можно подключить флешку и смартфон, оно дает слушать музыку и смотреть фильмы. DVU-750 поддерживает все необходимые форматы: MP3, MPEG 4, WMA, JPEG, MKV. Особенно радует поддержка несжатого формата FLAC. Радиотюнер запоминает 18 радиостанций. А высокое качество звука обеспечит встроенный усилитель с максимальной выходной мощностью 4×55 Вт.

Функция Hands Free позволяет безопасно говорить по телефону за рулем, причем контакты и последние вызовы синхронизируются со смартфоном.

Еще одна функция DVU-750 — видеовход для камеры заднего вида: она обеспечит четкий обзор, убережет от наездов на невысокие препятствия и даст удобнее двигаться задним ходом.

Головное устройство — центр притяжения всего салона, и подойти к его выбору нужно со всей ответственностью: решить, какие компоненты нужны вашей системе и что понадобится докупить, если в нем чего-то не окажется или потребуется переходник. Устройства от Prology самодостаточны и покрывают большую часть потребностей среднего водителя.