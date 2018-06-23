Игра получилась жесткой, на грани спасения из глубокой лесной канавы. Разминались на специальной площадке в дрифте, стартовали с буксом, заезжали на тренажеры — наши фирменные площадки с роликами. Конечно в пылу борьбы, каждый автомобиль старался показать свой максимум, прессингуя по всему полю. Одним словом, все молодцы, но какой из них больше заслужил тот самый крест? Читать и смотреть видео.
Lada Vesta SW Cross — Rio X-Line: игра в крестоносцы
Модное течение — подражать вседорожникам подхватили Vesta SW Cross и Rio X-Line, раскрасив себя крестами. Кореец в названии, наш — по кругу. Я заинтересовался, какой из них все-таки лучше в этом соревновании.
Фото: Меньших Петр «За рулем»
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