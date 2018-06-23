Lada Vesta SW Cross — Rio X-Line: игра в крестоносцы

Модное течение — подражать вседорожникам подхватили Vesta SW Cross и Rio X-Line, раскрасив себя крестами. Кореец в названии, наш — по кругу. Я заинтересовался, какой из них все-таки лучше в этом соревновании.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line


Игра получилась жесткой, на грани спасения из глубокой лесной канавы. Разминались на специальной площадке в дрифте, стартовали с буксом, заезжали на тренажеры — наши фирменные площадки с роликами. Конечно в пылу борьбы, каждый автомобиль старался показать свой максимум, прессингуя по всему полю. Одним словом, все молодцы, но какой из них больше заслужил тот самый крест? Читать и смотреть видео.

Фото: «За рулем»
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